Corona-Protokolle: So belastet Berset seinen Vertrauten Lauener

Neue Protokoll-Auszüge «Das ist ungeschickt»: Berset belastet seinen Vertrauten, um die eigene Haut zu retten – eine riskante Strategie Alain Berset will von Indiskretionen aus seinem Departement nichts gewusst haben. Ein bisher unveröffentlichter Teil der Einvernahme zeigt, wie der Bundesrat seinen langjährigen Kommunikationschef fallen liess. Dabei ging es auch um Wahlkampf-E-Mails für Laueners Ehefrau. Patrik Müller und Francesco Benini 2 Kommentare 27.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einst eng, jetzt auf Distanz: Peter Lauener mit seinem damaligen Chef, SP-Gesundheitsminister Alain Berset (im Oktober 2021). Alessandro Della Valle / Keystone

Als Bundesrat Alain Berset am 21. Mai 2022 im Zürcher Polizei- und Justizzentrum einvernommen wurde, erhielt er zuerst eine Rechtsmittelbelehrung: «Sie werden nicht als Zeuge, sondern als Auskunftsperson befragt, da Sie, ohne selber beschuldigt zu sein, als Täter oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat (...) nicht ausgeschlossen werden können.» So steht es im Einvernahmeprotokoll. Die «abzuklärende Straftat» – damit war die mutmassliche Amtsgeheimnisverletzung durch Bersets damaligen Kommunikationschef Peter Lauener gemeint.

Berset wurde auch belehrt, was passieren würde, wenn er wider Wissen falsche Aussagen machen würde. Das könne, je nach Tatbestand, mit «Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren» oder mit Geldstrafe bestraft werden. Nach der Rechtsmittelbelehrung bejahte Berset, diese verstanden zu haben.

Angeblicher SP-Wahlkampf aus Bersets Vorzimmer

Zu Beginn kam Sonderermittler Peter Marti auf ein unerwartetes Thema zu sprechen. Es ging zunächst nicht um die Crypto-Affäre oder um Laueners E-Mails an Ringier-Chef Marc Walder, sondern um einen Verdacht Martis: Lauener habe aus Bersets Vorzimmer den Wahlkampf seiner Ehefrau in der Stadt Bern unterstützt.

Marti fragte Berset: «Der Beschuldigte hat während seiner Arbeitszeit und mit seinen beruflichen Kommunikationsressourcen mit Dutzenden E-Mails den Wahlkampf seiner Ehegattin, Marieke Kruit Lauener, unterstützt. Wissen Sie davon?» Berset antwortete: «Nein.»

Nächste Frage: «Hätten Sie das bewilligt?» Berset: «Ich mache keine Aussage.»

Obwohl sich der Bundesrat bereit erklärte, auszusagen und auch die meisten Fragen beantwortete, teilweise sehr ausführlich, verweigerte er hier eine Antwort. Naheliegend wäre gewesen, wenn Berset angemerkt hätte, dass Lauener von frühmorgens bis spätabends arbeitete. Und dass es darum nicht ungewöhnlich war, dass er auch einmal für seine Gattin etwas erledigte. Lauener, das ist in Bundesbern bekannt, ist ein Chrampfer. Er war allzeit bereit, für Berset da zu sein – auch, um mit ihm nach 22 Uhr noch ein Bier zu trinken.

Laueners Ehefrau Marieke Kruit wurde im November 2020, mitten in der wohl schwierigsten Phase der Coronapandemie, in die Berner Stadtregierung gewählt. Seit 1. Januar 2021 amtet sie als SP-Gemeinderätin. Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin, Parteikollegin Ursula Wyss, gilt sie als pragmatische Linke. Sie wird auch bei Bürgerlichen und im Gewerbe respektiert. Einige sehen in ihr eine künftige Stadtpräsidentin. In linken Berner Kreisen sagt man: Kruit Lauener stehe Berset eher kritisch gegenüber.

SP-Gemeinderätin Marieke Kruit Lauener. Linkedin

Sie reagierte nicht auf eine Anfrage von CH Media zu den Wahlkampf-E-Mails. Zwölf Stunden nach der versuchten Kontaktnahme erschien auf den Tamedia-Portalen ein Artikel, in dem ihr Name und die Wahlkampf-E-Mails erstmals im Zusammenhang mit der Corona-Affäre genannt wurden.

Lauener war im Zürcher Polizeigebäude anwesend, als Berset seine Aussagen machte. Er hörte aus dem Mund seines Chefs, wie dieser ein erstes Mal auf Distanz zu seinem Kommunikationschef ging, mit dem er seit 10 Jahren «sehr eng» und «intensiv» zusammenarbeitete, wie Berset es in der Einvernahme formulierte.

Viel später kam Marti, nachdem er unzählige Fragen zu den Corona-Indiskretionen gestellt hatte, erneut auf den Wahlkampf von Laueners Frau zu sprechen. Nun sagte Berset auf einmal: «Generell habe ich es gewusst, es war aber kein Hindernis bei seiner Arbeit.» Es sei ihm und Lauener klar gewesen, «dass dies seine Arbeit nicht beeinflussen darf» (er liess also offen, ob dies der Fall war). Es gebe keine Arbeitszeiterfassung.

Bersets «Versicherung» im Bundesrat

Nichts wirklich zu wissen und nichts Weiteres zu sagen – das erweist sich bereits in der Einvernahme als Bersets Kommunikationsstrategie. Berset zog sie bisher durch. Ihre härteste Probe erfuhr sie in der Bundesratssitzung vom vergangenen Mittwoch. Bundesratssprecher André Simonazzi sagte nach der ersten Sitzung der Landesregierung nach Bekanntwerden der Coronaprotokolle: Berset habe «versichert», «von solchen Indiskretionen keine Kenntnis gehabt zu haben». Gemäss «Angaben des Bundespräsidenten», ergänzte Simonazzi, wolle der Bundesrat auf der Grundlage «des wiederhergestellten Vertrauens» weiterarbeiten. Berset verliess für einen Teil der Sitzung das Bundesratszimmer; seine sechs Regierungskollegen diskutierten unter sich über ihn.

«Wiederhergestelltes Vertrauen»: Bundespräsident Alain Berset, links, und Bundesratssprecher André Simonazzi nach der Regierungssitzung vom vergangenen Mittwoch. Anthony Anex / Keystone

Spätestens in der Einvernahme vom 21. Mai 2022, als Marti ihm unzählige E-Mails seines Kommunikationschefs vorgelegt hat, muss Berset klar geworden sein: Lauener, sein engster Vertrauter, ist sein grösstes Job-Risiko. «Das ist ungeschickt», kommentierte er etwa ein E-Mail von Lauener. Oder er sagte: «Es ist sicher keine gute Sache.» Berset distanzierte sich. Es ging jetzt darum, die eigene Haut zu retten.

Am 8. Juni 2022 vermeldete Bersets Departement aus heiterem Himmel: «Nach zehn Jahren beendet Peter Lauener seine Arbeit in der Kommunikation.» Die Würdigung beschränkte sich auf einen einzigen Satz: «Er hat unter anderem zur Entwicklung neuer Kommunikationskanäle beigetragen.» Nun wolle sich Lauener beruflich neu orientieren. Schliesslich hiess es: «Bundesrat Alain Berset dankt Peter Lauener für seinen grossen Einsatz und die enge Zusammenarbeit.» Gründe für den Abgang wurden keine genannt.

Lauener hatte einen neuen Job – aber nur für wenige Tage

Lauener, so hört man aus seinem Umfeld, sei damals zwar enttäuscht, aber nicht wütend gewesen über das Verhalten des SP-Bundesrats. Er äusserte sich öffentlich nicht. Er habe geschwiegen, um Berset zu schützen, aber auch um seine eigene berufliche Zukunft nicht zu gefährden. Nach einer Auszeit suchte Lauener einen neuen Job. Den fand er. Am 10. Januar 2023 vermeldete die «Berner Zeitung»: «Peter Lauener steigt bei Les Tailleurs Communication ein.» Dabei handelt es sich um eine Berner Kommunikationsagentur.

Das war nicht nur für Lauener, sondern auch für Berset eine gute Nachricht. Einerseits, weil es ihm leidgetan habe, dass Lauener nicht mehr zu halten gewesen sei, wie man aus Bersets Umfeld hört. Andererseits, weil Berset das Risiko, dass Lauener doch irgendwann etwas zu den Umständen seines Abgangs sagen würde, als reduziert erachtete. Lauener werde sich, so die Vermutung, nun auf seine neue Karriere konzentrieren.

Doch diese endete nach wenigen Tagen wieder. «Peter Lauener und Lobbying-Agentur trennen sich bereits wieder», titelte die «Berner Zeitung» am 17. Januar. Er habe sich entschieden, das Arbeitsverhältnis zu beenden.

«Dann müsste er innerhalb weniger Stunden zurücktreten»

Nachdem die mutmasslichen Indiskretionen publik geworden sind, dürfte es für ihn nicht einfach werden, eine neue Stelle zu finden. Es gibt im Berner SP-Umfeld Stimmen, die fragen, was Lauener, der loyale Berset-Diener, jetzt noch zu verlieren habe. Wenn es einen Schweigepakt mit Berset gibt: Hält der noch? Sollte Lauener nur schon andeuten, er habe nicht völlig losgelöst von Berset gehandelt, «müsste Berset wohl innerhalb weniger Stunden zurücktreten», sagt eine Person aus dem SP-Milieu. Auch Laueners Ehefrau, SP-Gemeinderätin Marieke Kruit, könnte mit einer entsprechenden Äusserung den Bundesrat jederzeit um seinen Job bringen.

Auf Lauener, der Berset in seinen E-Mails an Walder mehrfach erwähnt hat, müssen Bersets öffentliche Beteuerungen seltsam wirken. «Freundliche Grüsse auch von Bundesrat Berset», schrieb Lauener am Freitag, 6. November 2020, an Walder, nachdem er den Ringier-Chef darüber ins Bild gesetzt hatte, dass es momentan wenig realistisch sei, für weitere Coronamassnahmen im Bundesrat eine Mehrheit zu finden. Hatte Lauener die Grüsse seines Chefs erfunden?

Am Montag, 15. März 2021, informierte Lauener Walder über anstehende wichtige Entscheide des Bundesrats und ergänzte: «Wenn es Ihnen dient, kann ich gerne einen Austausch mit Bundesrat Berset gegen Ende Woche organisieren.» Hatte Lauener wirklich nur diesen Austausch besprochen und den Kontext weggelassen?

Es gibt noch weitere solcher Beispiele, und sie sind dokumentiert. Berset geht mit seiner Strategie aufs Ganze. Seine politische Zukunft hängt jetzt davon ab, dass das Ehepaar Lauener weiterhin schweigt.

2 Kommentare Daniel Müller vor 17 Minuten 2 Empfehlungen Und weiter geht die Kampagne gegen Herr Berset und seinem Umfeld. Oder geht es einfach darum, dass die Rechtsbürgerlichen so wenig Konkurrenz von Rot-Grün erhalten wie nur möglich? Mit Hilfe der "neutralen" Medien? Es sind ja Wahlen dieses Jahr. Quo vadis, liebe CH-Medien? 2 Empfehlungen Thea Renner vor 26 Minuten 1 Empfehlung Nur mal so zum Verständnis: der Mitarbeiter Lauener betreibt den Wahlkampf seiner Frau während der Dienstzeit mit Equipment vom Arbeitgeber. Also wenn ich während meiner Arbeitszeit private Dinge erledige dann erhalte ich eine Abmahnung bzw. Je nach schwere die fristlose. Das Ehepaar Lauener wäre somit gut beraten ganz leise zu sein, denn welcher zukünftige Arbeitgeber will schon jemand bei sich haben, der berufliches vom Privaten nicht trennen kann. Und wenn ich jetzt noch ganz böse bin, es wunder mich nicht dass der Herr sehr lange im Büro war. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen