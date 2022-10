Sportwagen prallt in Kandelaber: Zwei Verletzte bei Unfall

Am Sonntagvormittag geriet in Neftenbach ein Sportwagen ins Schleudern und prallte in ein Kandelaber und einen Zaun. Der 32-jährige Lenker und seine 28-jährige Beifahrerin wurden beim Unfall aus dem Auto geschleudert und mittelschwer verletzt.