Missbildung wegen Aknemedikament: Mutter verklagt Ärztin

Nebenwirkungen Wegen Akne-Medikament: Baby kommt mit Missbildung zur Welt – Mutter verklagt Ärztin Schwanger werden verboten: Das gilt für Frauen, die Aknemedikamente mit dem Wirkstoff Isotretinoin einnehmen. Eine Ärztin hat es versäumt, von ihrer Patientin einen negativen Schwangerschaftstest zu verlangen. Diese hat sie auf 150’000 Franken Genugtuung verklagt. Kari Kälin Jetzt kommentieren 06.12.2022, 16.30 Uhr

Schwere Nebenwirkungen für das ungeborene Kind: Wer Pillen mit dem Präparat Isotretinoin gegen Akne einnimmt, darf auf keinen Fall schwanger werden. Getty

Am Ursprung des Dramas steht eine Hautkrankheit. Als die Frau aus dem Kanton Waadt 18 Jahre alt ist, erhält sie von ihrer Hausärztin ein Rezept für das Aknemedikament Roaccutane von Roche. Es enthält den Wirkstoff Isotretinoin. Frauen müssen während der Einnahme dieses Präparats strikt verhüten, weil das Risiko für schwere Missbildungen bei Kindern extrem hoch ist.

Die Ärzte müssen deshalb vor und während der Behandlung negative Schwangerschaftstests verlangen. Aknemedikamente mit dem Wirkstoff Isotretinoin werden in der Regel von Dermatologen verschrieben und kommen breitflächig zum Einsatz. In Schweizer Apotheken wurden im letzten Jahr 146’000 Packungen verkauft.

Die Ärztin notiert in der Patientenakte, als sie der Frau im Dezember 2002 erstmals Roaccutane verschreibt: «Moderate Akne. Verhütet mit Hormonimplantat.» Knapp drei Jahre später flammt die Hautkrankheit wieder auf. Erneut erhält die Frau Roaccutane, bis im September 2006. Am 15. Juni 2007 bringt sie ein Baby zur Welt. Die Kinderärzte stellen beim kleinen Buben schwere Missbildungen fest. Sie erfahren erst ein halbes Jahr nach der Geburt, dass die Mutter das Aknemedikament einnahm. Das Kind kann nicht sprechen und ist inzwischen 15-jährig.

60 Schwangerschaften während Einnahme von Aknemedikament

Schwanger werden während des medikamentösen Kampfes gegen Akne: Die Frau aus dem Kanton Waadt steht mit ihrem Schicksal nicht allein da. Swissmedic, die Schweizer Zulassungsbehörde für Arzneimittel, registrierte in den letzten zehn Jahren 60 entsprechende Meldungen. In 19 Fällen kam es zu einem Abort, in 9 Fällen ordneten Ärzte eine Abtreibung an, 5 Kinder wurden mit einer Missbildung geboren. Zu den übrigen Fällen fehlen nähere Angaben. Swissmedic geht von einer Dunkelziffer aus. Vermutlich werden also noch mehr Frauen schwanger, wenn sie mit Isotretinoin gegen die Akne vorgehen.

In den Jahren 2014 (9 Fälle) und 2015 (11 Fälle) häuften sich die Meldungen. Swissmedic zeigte sich gegenüber der «NZZ am Sonntag» beunruhigt und lancierte eine Informationsoffensive, die sich vor allem an Ärzte richtete. Die Zulassungsbehörde betonte, wie gross die Gefahr einer Missbildung sei. Und wie dringend Empfängnisverhütung und Kontrolle derselben. In der Patienteninformation ist die Warnung zur Schwangerschaft grafisch hervorgehoben.

In der Folge wurden Swissmedic weniger Schwangerschaften im Zusammenhang mit Isotretinoin gemeldet. 2021 gab es gar keine Fälle, in diesem Jahr bis jetzt drei. Dies sei der beste Beweis, dass die Ärztinnen und Ärzte die Patientinnen weiterhin sorgfältig informieren und auch dokumentieren, schreibt die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte auf Anfrage.

Die Frau aus dem Kanton Waadt verklagte die Ärztin auf 150’000 Franken Schadenersatz. Sie warf ihr vor, sie habe sie ungenügend über die Risiken des Medikaments informiert, keinen Schwangerschaftstest verlangt und die ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt. Im Wissen um die Gefahren hätte sie ihre Schwangerschaft noch abbrechen können.

Im Auftrag eines Genfer Gerichts erstellten zwei medizinische Experten, ein Internist und ein Professor für Dermatologie, ein Gutachten. Sie belegten, dass die Ärztin keinen negativen Schwangerschaftstest einforderte und das Patientendossier lückenhaft führte. Es fehlte zum Beispiel der Hinweis darauf, dass sie ihre Patientin über die Risiken des Medikaments aufgeklärt hatte. Die Experten kritisierten auch, dass die Ärztin kein Verhütungsmittel verschrieb.

Die Experten nahmen sie trotzdem in Schutz – unter anderem, weil die Patientin vor der Behandlung mitteilte, sie habe keinen Partner und sei sexuell inaktiv. Auch das lückenhafte Patientendossier werteten sie im vorliegenden Fall nicht als Verstoss gegen die Regeln der ärztlichen Kunst. Sie kamen aufgrund Notizen der Ärztin zum Schluss, dass sie das Thema Verhütung angesprochen haben musste. Im Patientendossier finden sich die Buchstaben «CO!». Die Abkürzung CO steht für «contraception orale» und bedeutet auf Deutsch Antibabypille.

Die Mutter scheiterte zuerst vor einem Genfer Regional- und später vor Kantonsgericht mit der Klage. Auch das Bundesgericht sprach ihr keine Genugtuung zu, wie ein kürzlich publiziertes Urteil zeigt. Die Richter in Lausanne bestätigen den Befund der Vorinstanzen: Die Empfängnisverhütung sei vor jeder Behandlung angesprochen worden. Dass dabei die Gefahren des Medikaments nicht thematisiert worden sei, sei wenig wahrscheinlich.

Das Bundesgericht zieht sinngemäss das Fazit: Die junge Frau wusste auch durch die Packungsbeilage und den Kontakt mit den Apothekern Bescheid über die Risiken und kann die Schuld für ihre eigenen Versäumnisse bei der Verhütung nicht der Ärztin in die Schuhe schieben. Die Behinderung des Sohnes sei auf das Verhalten der Mutter zurückzuführen. Sie geht leer aus, obwohl die Experten bei der Ärztin Fehler entdeckten.

Wie hoch sind generell die Chancen für eine erfolgreiche Haftungsklage gegen Ärzte? Die Hürden seien im Schweizer Haftpflichtrecht generell «einigermassen hoch», sagt Susanne Gedamke, Geschäftsführerin der Schweizerischen Stiftung Patientenorganisation. Der Arzt hafte, wenn ein Behandlungsfehler vorliege. Zudem müsse der Fehler einen Schaden – zum Beispiel Behandlungskosten, Pflegekosten oder Invalidität – kausal verursachen. «Insbesondere der Kausalitätsbeweis ist sehr komplex», sagt Gedamke.

Die Frau derweil, die vor 20 Jahren ihre Hausärztin wegen Akne konsultierte, leidet wegen der Beeinträchtigung ihres Sohnes an chronischen Depressionen und erhält eine IV-Rente.

