Nebenwirkungen nach 2. Corona-Impfung: Erfahrungsberichte

Nebenwirkungen «Schüttelfrost», «Brummschädel» oder «nichts gemerkt»? 14 Redaktorinnen und Redaktoren erzählen von ihrer zweiten Impfung In der Schweiz sind 27 Prozent vollständig geimpft, auch viele unserer Redaktionsangehörigen. Hier beschreiben sie, was nach dem zweiten Piks passiert ist. Die Unterschiede könnten grösser kaum sein. 18.06.2021, 05.00 Uhr

Silvan Wegmann, 51, Baden AG, zeichnet sich selbst: Unser Karikaturist litt an Schüttelfrost (zeichnete dann aber nicht mehr). Swen

Simon Tschopp, 58, Lausen BL: Das EM-Spiel liess ich sausen

Andreas Frossard

Zuerst ein wenig verspannte Muskulatur in der rechten Schulter, in die auch die zweite Impfdosis injiziert wurde. Unverändert am Morgen danach. Während des Tages erfassten mich jedoch Grippesymptome: Gliederschmerzen, Kopfweh, Müdigkeit. Am Abend im Freien hatte ich Schüttelfrost – und das an einem Hitzetag. Ich legte mich früh zu Bett und schlief gegen zwölf Stunden. Das EM-Spiel Schweiz – Italien liess ich sausen. Verpasst habe ich ja nichts. Gestern war ich nicht im Stande zu arbeiten, ich litt immer noch. Vielleicht habe ich mit der Covid-19-Impfung Schlimmeres verhindert. Dann nehme ich diese Unannehmlichkeiten gerne in Kauf.

Stefan Ehrbar, 30, Zürich: Fieber und Brummschädel

Britta Gut

«Nicht, dass du dann jammerst», mahnte meine Freundin, als ich sie über meine Pläne informierte, am Abend meiner Moderna-Zweitimpfung mit Freunden ein paar Bier trinken zu gehen. Es sollte ein frommer Wunsch bleiben. Und wie ich jammerte. Dabei lief zunächst alles glatt: 13 Stunden lang merkte ich nichts. Die böse Überraschung folgte um ein Uhr in der Nacht. Ich wachte auf und zitterte wie eine alte Waschmaschine. Das Thermometer zeigte über 39 Grad an. Es folgten ein Brummschädel, Gliederschmerzen, eine schlaflose Nacht und ein Tag mit viel zu viel Dafalgan. Nach 24 Stunden war der Spuk vorbei. Ich bin dankbar für jede Minute. Übrigens: Ich hielt mich an jenem Abend beim Alkohol doch noch zurück. Genützt hat es offensichtlich nicht viel. Vielleicht ist ein bisschen Genuss nach dem Stich also gar keine schlechte Idee.

Umberto Ferrari, 61, Wil SG: Positiv überrascht

Ralph Ribi

Ich wurde das erste Mal am 3. Mai, das zweite Mal am 7. Juni mit Biontech/Pfizer geimpft. Beide Injektionen erhielt ich im Impfzentrum Wil, einem der vier Impfzentren des Kantons St.Gallen. Nebenwirkungen? Absolut keine, wenn man mal vom fast nicht spürbaren Einstich der Nadel absieht. Die gesamte Organisation des Impfens, angefangen von der Anmeldung über die Einweisung auf dem Parkplatz, das Scannen des QR-Codes und der Impfung selber bis hin zur Bestätigung der Impfung über E-Mail war hervorragend. Ich war mehr als positiv überrascht.

Pascal Studer, 27, Willisau LU: Keine einzige Nebenwirkung

Manuela Jans-Koch

«Bist du wahnsinnig?», fragte mich eine Mitstudentin letzte Woche, als ich ihr mitteilte, dass meine zweite Impfung anstehe. «So mitten in der Prüfungsphase – goht’s no?» Ihre Vorbehalte perlten an meiner FFP2-Maske ab – einerseits, weil wir uns hinsichtlich akademischer Ambitionen wahrscheinlich etwas unterscheiden. Andererseits aber vor allem, weil ich mich derart privilegiert fühle, bereits die Möglichkeit zu haben, sowohl mich als auch meine Mitmenschen vor einem tödlichen Virus zu schützen. Trotzdem war ich gespannt darauf, wie mein Körper auf die zweite Dosis Pfizer/Biontech reagieren würde, denn gelesen hatte ich so einiges. Meine Beobachtungen: Unspektakulär – ich hatte keine einzige Nebenwirkung.

Dagmar Heuberger, 66, Aarau: Kurz und schmerzlos

Alex Spichale

Rein ins Zelt des Kantonsspitals, Spritze in den Arm, raus aus dem Zelt, fertig. Das war’s, alles bestens.

Jérôme Martinu, 46, Luzern: Monetäre Nebenwirkungen

Manuela Jans-Koch

Heftige Symptome nach der zweiten Moderna-Spritze? Kopfschmerzen, druckempfindlicher Oberarm, das war’s schon. Nichts mit erwartetem Ausfall am «heiklen» Tag danach. Unerwünschte Nebenwirkungen gab’s trotzdem – im Portemonnaie! Die Hausarztpraxis in einer Luzerner Vorortsgemeinde hat mir 64.05 Franken in Rechnung gestellt – obwohl der Bund die Impfung bezahlt. Auf kritisches Nachfragen reagierte die Ärztin ungehalten, meinte, sie müsse die ungedeckten Kosten verrechnen können, der Aufwand sei gross. Besonders schmerzhaft: Auf der Abrechnung wird sogar eine «Konsultation durch den Facharzt» aufgeführt, die gar nie stattgefunden hat. Die Krankenkasse hat die inakzeptablen Nebenwirkungen bekämpft: Die Ärztin hat die Rechnung jetzt storniert. Klar geworden ist bei den Abklärungen dies: Schweizweit sind von Hausarztpraxen vielfach Covid-Impfleistungen, die eigentlich im Tarifvertrag inkludiert sind, ungerechtfertigterweise auf Patienten überwälzt worden.

Brigitte Gschwend, 54, Zürich: Schweissnass aufgewacht

Sandra Ardizzone

Nach meiner zweiten Impfung (Moderna) erwartete ich wieder einen «Impfarm» und ein bisschen Kopfweh. Anfangs ging es mir blendend. Bis ich kurz nach Mitternacht aufwachte – schweissnass, mit Gliederschmerzen und akuter Atemnot. Da ich selten krank bin, war ich besorgt: Ich bin sämtliche Horrorszenarien durchgegangen. So war ich froh, am anderen Morgen mit Schmerztabletten im Homeoffice arbeiten zu können. Habe ich ein paar Stunden durchgehalten – und nach vier Stunden komatösem Schlaf war der Spuk vorbei.

Fabian Hägler, 44, Dottikon AG: Abseits der Schlagzeilen

Mathias Marx



Das Kantonsspital Aarau (KSA) machte zuletzt eher negative Schlagzeilen: Die Entlassung von CEO Robert Rhiner, die Kritik ehemaliger Chefärzte an der Führung und die Diskussionen um den 569 Millionen Franken teuren Neubau sorgten für Aufsehen. Nur Positives kann ich hingegen zu meinen beiden Impfungen im KSA berichten: Das Team vor Ort ist bestens organisiert, die Registrierung und medizinische Aufklärung geht rasch und unkompliziert, die Impfenden sind freundlich und routiniert – und noch bevor man das Impfzelt wieder verlässt, hat man schon das Mail mit der Impfbestätigung erhalten. Nebenwirkungen gab es bei mir keine – wenn man ein leichtes Ziehen im linken Oberarm nach den beiden Impfungen ausklammert– dafür eine freudige Überraschung zwei Tage nach dem zweiten Termin: Da stellte mir der Kanton bereits das Geimpften-Covid-Zertifikat aus.

Lea Meister, 30, Basel: Ein heisses Bad und Netflix

Kenneth Nars

Ich bin Risikopatientin aufgrund meiner Diabetes-Typ-1-Erkrankung. Entsprechend erleichtert war ich beim Erhalt des SMS mit den Impfterminen im Impfzentrum Basel-Stadt. Nach der ersten Dosis hatte ich den berühmten «Moderna-Arm» und konnte diesen einige Stunden lang kaum anheben. Nach der zweiten Dosis lag ich einen Tag lang müde im Bett mit Gliederschmerzen und leichten Kopfschmerzen, Fieber hatte ich nicht, und auch sonst fühlte ich mich viel besser als erwartet. Was bei leichten Nebenwirkungen am besten hilft? Ein heisses Bad, Ruhe und eine gute Netflix-Serie.

Daniel Zulauf, 59, Zürich: Die Sache mit der Münze

LZ

Die Arbeit am Nachmittag im Büro fühlte sich nach der zweiten Impfung nicht anders an – das blieb so, auch die Tage danach. Als ich dem Verkäufer aus der Coop-Filiale in meiner Nachbarschaft von meinem bevorstehenden Impftermin erzählt hatte, bat er mich, nach dem Einstich eine Münze auf die Stelle zu drücken, um festzustellen, ob der Stoff auch meinen Arm magnetisch aufgeladen habe. Sie wissen schon: Es soll geheimnisvolle Mächte geben, die uns Ahnungslosen mit Hilfe der Impfung Mikrochips in die Venen jagen – Big Brother is watching you. Aber auch dieser Test fiel negativ aus. Die Münze liegt jetzt unter einem Schrank im Impfzentrum Oerlikon.

Linda Leuenberger, 23, Luzern: Etwas Paracetamol

Manuela Jans-Koch

Wie beim Verabreichen der ersten Dosis musste ich mich bei der zweiten mit einem kurzen Prüfblick vergewissern, dass ich da wirklich gerade eine Nadel im Oberarm habe. Der Piks und die Injektion des Impfstoffs waren kaum merklich. Ich ging anschliessend zufrieden zurück ins Homeoffice und freute mich, den ganzen Tag keinerlei Beschwerden zu spüren. Mir ging’s so gut, dass ich am Abend im Fitnessstudio meine Arme trainierte. Das hätte ich – ich geb’s ja zu– vielleicht lieber gelassen, denn in der Nacht raubte mir ein schmerzender linker Arm den Schlaf. Und ich habe, sofern ich mich trotz Schlaftrunkenheit recht erinnere, ein wenig gefiebert. Etwas Paracetamol hat das aber gerichtet – seither bin ich putzmunter beschwerdefrei.

Sébastian Lavoyer, 41, Burgdorf: Vergebliche Angst

Sandra Ardizzone

Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein! Eben habe ich im Wartebereich des Impfzentrums Platz genommen. In der Hand eine rote 76. Rote Nummern für Moderna, blaue für Pfizer. Gerade wurde die 67 ausgerufen, und dann wird es hektisch in der ansonsten beschaulichen Impfbaracke des Spitals Emmental. Ich sitze zuvorderst im Wartebereich, der morgens um 9 Uhr schon gut gefüllt ist. Die Pflegerinnen eilen herbei. Eine junge Frau, vermutlich knapp 20, ist gerade ohnmächtig zusammengebrochen. Das hat gerade noch gefehlt. «Nummer 76.» Ich folge der Pflegefachfrau ins Impf-Kabäuschen. «Erster Termin?», fragt sie. Ich: «Nein, der zweite. Ich hoffe, dass es glimpflicher abläuft als beim ersten.» Da hab’ ich nach dem morgendlichen Termin den ganzen Tag geschlafen und selbst unter der Decke gefroren. Pflegefachfrau: «Könnte sein, dass Sie eine Covid-Infektion durchmachten. Auf jeden Fall nimmt man an, dass starke Reaktionen nach der ersten Impfung damit zusammenhängen könnten.» Die wäre asymptomatisch verlaufen, denn seit Corona war ich nie mehr krank. Sie sticht zu. 5 Minuten muss ich noch warten, dann darf ich heimfahren. Nebenwirkungen bleiben – bis auf einen schmerzenden linken Oberarm – aus. Alles gut.

Alessandro Crippa, 26, Luzern: Nichts und wieder nichts

Britta Gut

Gross war die Freude, als ich meine beiden Impftermine bekommen habe. Wohl ein bisschen früher als das Gros meiner Altersgenossinnen und -genossen. Nach der ersten war da nichts. Ausser ein bisschen Schmerzen beim Anheben des linken Arms. Arbeiten? Ohne Probleme. Vor der zweiten Impfung habe ich mir dennoch alle möglichen Gedanken gemacht: Wann soll ich den Impftermin buchen, dass ich den Chef bei einem möglichen Ausfall am wenigsten vor den Kopf stosse? Hin und her, rauf und runter habe ich überlegt, schliesslich einen Termin reserviert und dann: nichts. Wo bleiben sie denn, die vielbesagten Nebenwirkungen der jungen Generation? Ich wartete und arbeitete. Nichts.

Samuel Schumacher, 33, Aarau: Leiden für eine gute Sache

Sandra Ardizzone

Wenigstens leidest du für eine gute Sache, sagte ich mir, als mein Kopf genau 22 Stunden nach der zweiten Moderna-Impfung zu brummen begann. Statt wie geplant mit den Kollegen rund um den Grill zu stehen, legte ich mich nebenan auf eine Wolldecke auf den Rasen. Zum Brummen im Kopf gesellte sich bald ein unangenehmes Chrüsele in den Armen. Meine Hände verkrampften sich, ich fühlte mich für rund 30 Minuten wie auf einer holpernden Achterbahn durch abwechselnd heisse und eiskalte Zonen. 12 Stunden Schlaf, anderthalb Liter Sirup und drei Dafalgan später war der Spuk vorbei.