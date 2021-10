Das Bündner Dorf Brienz rutscht immer mehr ins Tal.

Naturgewalten Seit Jahrhunderten lebt seine Familie in Brienz, doch das Bündner Dorf rutscht ins Tal - jetzt ist ein Tunnel die letzte Chance von Bauer Georgin Bonifazi Das Bündner Bergdorf Brienz rutscht ins Tal. Jetzt wird ein Tunnel tief in den Berg gesprengt. Er soll die Gemeinde vor der Umsiedlung bewahren. Für Bauer Georgin Bonifazi geht es gerade um alles. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Georgin Bonifazi auf seinem Land, des sich wölbt und wellt. Bilder: Valentin Hehli

Wenn er in seinen Stall tritt, könnte Georgin Bonifazi jedes Mal losheulen, so sagt er das. Der Stall steht an diesem Tag im Bündner Herbstlicht, auf den ersten Blick unverrückbar. Doch wenn man sich in ihm bewegt, vorbei an den Kühen geht und den Heuhaufen, dann wächst dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Dass unheimliche Kräfte an seinem Fundament zerren. Die Wände in die eine Richtung ziehen und dann wieder in die andere.

Georgin Bonifazi ist ein grosser Mann mit roten Backen und schwieligen Händen. Er geht durch seinen Stall, da zeigt er auf Risse im Fundament, auf Wandteile, die nicht mehr zueinander passen, und er sagt immer wieder den gleichen Satz: «Es verriist mir alles». Es zerreisst mir alles.

Im Stall verschieben sich die Wände...

...und ein Riss durchzieht das Fundament.

Das gilt für seinen Stall und auch für das Dorf, in dem dieser Stall steht und das seine Heimat ist: Brienz/Brinzauls GR, 1144 Meter über Meer, Tendenz: sinkend. Dort steht der Kirchturm schief. Ziehen sich Risse durch Hausfassaden. Wölben sich Strassen, als würde eine riesige Hand sie nach oben drücken.

Brienz ist ein Dorf, in dem sonderbare Dinge passieren. Es rutscht ins Tal, weil es auf einer Art Scholle liegt, bis zu 150 Meter dick, von Wasser durchtränkt, das wie ein Schmiermittel wirkt. Das passiert schon seit langer Zeit. Aber noch nie war der Brienzer Rutsch, wie Geologen ihn getauft haben, so aktiv wie heute.

Kann der Tunnel das Wasser aus dem Berg holen?

Seit vielen Jahrhunderten leben dort Menschen, bereits im Jahr 831 wird erstmals ein Brienzer Gotteshaus erwähnt. Doch ob das Dorf eine Zukunft hat, ist ungewiss. Schon bald werden die Bewohner mehr wissen. Ob sie bleiben können, weil es gelungen ist, das Wasser aus dem Berg zu holen und den Rutsch zu stoppen. Oder ob das eintritt, was Bonifazi nur «das Horrorszenario» nennt: die Umsiedlung, weil die Natur es nicht anders zulässt. Als erstes komplettes Schweizer Dorf überhaupt.

Brienz liegt auf einem Plateau. In seinem Rücken ragt der Piz Linard auf. Darunter liegt, einer riesigen Narbe gleich, ein grauer Geröllkegel. Weil der Untergrund abrutscht, verliert auch der Fels oben am Berg den Halt. Immer wieder rollen kleine und grosse Felsbrocken Richtung Brienz.

Der Geröllkegel unter dem Piz Linard. Auch er ist eine Folge des Brienzer Rutsches.

Der Kirchturm steht schräg.

Zu dessen Füssen schwingen sich Wiesen ins Tal, grün und sanft. Doch in einer klafft seit ein paar Wochen ein Loch. Männer mit grauen Gesichtern und orangen Kleidern haben es in den Berg geschlagen und kämpfen sich nun immer weiter in den Untergrund. Dort unten geht es gerade um das Überleben von Brienz.

Unter dem Dorf wird ein Stollen in den Berg gesprengt.



Am Eingang des Stollens haben die Mineure die heilige Barbara, ihre Schutzpatronin, aufgestellt. Ein Bagger kurvt aus dem Stollen; nebenan karren Lastwagen den Schutt weg. Josef Kurath ist an diesem Morgen mit seinem Auto von Chur hinauf nach Brienz gefahren. Er hat die Kurven zügig genommen, so, als würde er jede einzelne von ihnen kennen, und ein Stück weit stimmt das auch: Kurath ist beim Bündner Tiefbauamt zuständig für den Unterhalt der kantonalen Strassen.

Jetzt steht Kurath auf der Baustelle, die zu einer der grossen Aufgaben seines langen Berufslebens geworden ist: Der Bauingenieur ist Projektleiter des Sondierungsstollens Brienz. Der 62-Jährige soll jetzt nicht einfach nur eine Strasse oder einen Tunnel bauen. Sondern mithelfen, ein Dorf zu retten. In den letzten Monaten hat er vieles zurückgestellt, damit es in Brienz vorwärtsgeht. Für Bauer Bonifazi, der oben im Dorf sein Haus hat, seinen Stall und überhaupt alles, ist Josef Kurath die letzte Hoffnung.

Josef Kurath ist der Projektleiter.

Im Sondierstollen bohren die Mineure dreimal pro Tag 57 Löcher in den Bündner Schiefer, platzieren darin Dynamit, sprengen das harte Gestein, karren es aus dem Tunnel, spritzen ein Betongemisch an die Wände, damit ihnen nicht alles auf den Kopf fällt. «Schon 103 Meter», sagt Josef Kurath, der ganz vorne im Stollen steht, wo Wasser und Staub durch die Luft flirren.

Schon 103 Meter weit sind die Mineure vorgestossen.



Vier, fünf, auch mal sechs Meter am Tag kommen die Arbeiter gerade vorwärts. Sie arbeiten in zwei Schichten und haben noch einen langen Weg vor sich: 635 Meter soll der Sondierungsstollen lang werden. Im nächsten August, sagt Josef Kurath, wolle man so weit sein. Schon vorher, nach 400 und dann noch einmal nach 510 Metern, werden Experten vom Sondierstollen aus rund 75 Meter nach oben in den Rutsch bohren. Dann gilt es ernst für Brienz, weil sich allmählich zeigen wird, ob der Plan aufgeht und die Bohrungen helfen, das Wasser aus dem Untergrund zu holen. Insgesamt sind zwölf Bohrungen geplant. Die definitiven Resultate werden voraussichtlich Ende 2023 vorliegen.

Eine jahrhundertelange Familiengeschichte

Im Herzen von Brienz, nur einen Steinwurf entfernt von der schiefen Dorfkirche, stand einst das Elternhaus von Georgin Bonifazi. Im letzten Jahr hat er zugeschaut, wie die Bagger auffuhren, um es abzureissen. Traurig sei das gewesen, sagt der 57-Jährige, aber was wollte man machen? Die Kräfte im Boden hatten Risse durch die Fassade gezogen. Das Haus war unbewohnbar geworden. Totalschaden. Immerhin zahlte die Versicherung.

Bonifazi weiss nicht genau, seit wann seine Familie in Brienz lebt. Er besitzt einen Stammbaum, der bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. «Vermutlich sind wir aber schon viel länger da», sagt er. Der Bauer bewirtschaftet den Hof, den sein Vater geführt hat und davor dessen Vater. Die Bonifazis haben wie alle Brienzer damit gelebt, dass ihr Land etwas Besonderes ist, weil es sich bewegt. Das hat sie mit Ehrfurcht erfüllt und auch ein wenig mit Stolz.

Der Rutsch prägt das Leben in Brienz schon lange.

Doch dann hat sich etwas verändert in Brienz. Im letzten Jahrhundert war das Dorf mit einer Geschwindigkeit von weniger als zehn Zentimetern pro Jahr ins Tal gerutscht. 2005 waren es dann 20 Zentimeter, 2015 bereits 50 Zentimeter, zuletzt sogar rund 160 Zentimeter. Schon 2017 kamen die Bündner Behörden zum Schluss, dass es zu gefährlich wird in Brienz. Sie zogen die Notbremse, erklärten das Dorf zur roten Zone. Gebaut werden darf dort seitdem nicht mehr.

Georgin Bonifazi und seine Frau hatten gerade das Fundament für ihr neues Haus errichten lassen, als der Entscheid fiel. Sie durften es fertigstellen, doch über ihrem Leben schwebt seither ein grosses Fragezeichen. Wer will schon in einer roten Zone leben? Gibt es in Brienz eine Zukunft für die vier Kinder, für Niculin und Ladina, für Ursin und Andri, erwachsen fast alle und doch in Brienz daheim und sonst nirgendwo, weil ihr Herz und ihre Seele am Dorf hängen, wie die Mutter sagt?

Der Optimismus des Mannes, der das Dorf retten soll

Projektleiter Kurath ist optimistisch, dass er Erfolg haben wird. Dass aus dem temporären Sondier- ein dauerhafter Entwässerungsstollen wird, der dem Dorf wieder festen Boden unter den Füssen gibt. Er verweist auf zwei ähnliche Projekte im Tessin und im Waadtland, die beide etwas bewirkten. Kurath hofft, dass er einst, wenn er pensioniert ist, in Brienz vorbeifahren und ein wenig stolz sein kann, dass es das Dorf immer noch gibt.

13 Millionen Franken kostet das Projekt, 90 Prozent davon teilen sich Bund und Kanton auf. Das ist viel Geld für die Rettung eines kleinen Dorfes, in dem noch knapp 100 Leute leben. Wie viel darf ein Bergdorf kosten? Und wie sehr darf der Mensch in die Natur eingreifen, einen Tunnel in den Untergrund sprengen zum Beispiel, um es zu retten? Brienz hat das Glück, dass der Rutsch nicht nur das Dorf bedroht, sondern auch: eine Hochspannungsleitung. Die Zugverbindung von Chur nach St. Moritz. Die Strasse durch das Albulatal und jene, die über den Julier Pass führt.

Gewaltiger Aufwand: 13 Millionen Franken kostet der Tunnel.



Wenn Georgin Bonifazi über seine Wiesen geht, wenn er mäht, zäunt, nach den Tieren schaut, dann macht er das auch, weil er so vor seinen Sorgen fliehen kann. Doch der Rutsch ist immer da, als graues, felsgewordenes Mahnmal in der Höhe. Und unter seinen Füssen, weil sein Land sich ständig verändert. Hier eine neue Senke. Dort ein Stein, der durch das Gras bricht. Es gibt in Brienz Geräte, mit denen Geologen die Rutschgeschwindigkeit genau vermessen. Bonifazi kann mit seinen blossen Augen sehen, wie stark die Kräfte im Untergrund wirken.

«Es wird immer mühsamer, das Land zu bewirtschaften», sagt er. Der Hof ist sein Lebenswerk; dereinst soll ihn eines seiner Kinder weiterführen. Bonifazi hat über die Jahre viele Hek­taren dazugekauft. 40 bewirtschaftet er heute, doch zwei davon kann er seit dem letzten Jahr nicht mehr mit der Maschine befahren, weil das Land sich jetzt so sehr wellt und wölbt. Der Bauer hat Angst, dass es bald noch mehr werden. Die Bonifazis, die immer alles geplant haben, leben jetzt von Tag zu Tag, sie mögen nicht mehr zu sehr nach vorne blicken. «Ich weiss ja nicht, ob es sich lohnt, noch viel zu machen auf dem Hof», sagt Bonifazi.

Bauer Bonifazis Land wird immer schwieriger zu bewirtschaften.

Vor einiger Zeit hat die Gemeinde allen Brienzerinnen und Brienzern einen Brief geschrieben. Darin hat sie auch die Frage gestellt, wohin sie ziehen wollen, wenn eine Umsiedlung unumgänglich wird. Georgin Bonifazi und seine Frau haben das Feld offengelassen. Es gibt für sie nur Brienz. All ihre Hoffnung liegt nun auf dem Stollen, der gerade tief unter ihnen in den Boden gesprengt wird. Schon einmal, im Jahr 1905, halfen sich die Brienzer mit Entwässerungsanlagen, damals oberirdisch. Etwa 100 Jahre habe man danach mehr oder weniger Ruhe gehabt, sagt Bonifazi. Er hofft, dass die Geschichte sich wiederholt.

Geht es schnell genug vorwärts?

Kurz vor dem Mittagessen treffen Georgin Bonifazi und Josef Kurath an diesem Herbsttag aufeinander. Sie stehen vor dem Haus von Bonifazi, «wie lauft’s dune», fragt der Bauer. Gut, antwortet Kurath. Sie plaudern ein wenig. Dann hat Bonifazi noch eine Frage. «Warum wird im Stollen eigentlich nicht in drei Schichten gearbeitet?» Das würde doch alles beschleunigen. Das sei nicht üblich, entgegnet Kurath, nicht einmal beim Bau der zweiten Gotthard-Röhre werde das so gemacht. Und rechnet noch vor, wie sehr er bei der Projektierung Gas gegeben hat, nur 12 statt der üblichen 48 Monate benötigte.

Später, am Esstisch, berichtet Bonifazi seiner Frau Annette von der Begegnung, davon, dass drei Schichten nicht üblich seien. Sie bemerkt, es sei ja auch nicht üblich, dass ein Dorf einfach so abrutsche. Da müssen beide lachen, herzlich und lange. Und auch ein wenig traurig.