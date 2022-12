Kormoran-Streit: Ein Seeadler lässt Schweizer Fischer hoffen

Natur Ein Vogel lässt die Fischer hoffen: Wie der Seeadler namens «Crédit Agricole» in die Schweiz kam – und was er nun frisst Derzeit pilgern Vogelfreunde an den Neuenburgersee, um einen seltenen Seeadler zu beobachten: «Crédit Agricole» heisst der Star der Szene. Das hier ist die Geschichte, wie er zu seinem Namen kam und was sein exklusiver Menuplan mit Schweizer Politik zu tun hat. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

In einem französischen Greifvogelpark aufgezogen, freigelassen und in die Schweiz eingeflogen: «Crédit Agricole», der Seeadler vom Neuenburgersee. Thomas Schüpbach

Grosskalibrige Teleobjektive ragen unter dem Dach der Beobachtungshütte hervor. Sie zielen auf einen dürren Baum, der wenige hundert Meter draussen aus dem Schilf aufragt. Dort sitzt seine Majestät: der Seeadler. Dreht er den Kopf, rattern die Auslöser der Fotoapparate. Hält er sich still, ist es still in der Hütte. Wie bei einer Audienz.

Fast auf den Tag vier Monate ist es her, seit der seltene Vogel am Südufer des Neuenburgersees angekommen ist. Vier Monate, während deren er in den meisten Westschweizer Medien porträtiert wurde. Auch «Bund» und «Berner Zeitung» widmeten «Crédit Agricole», so sein sonderbarer Name, einen grossen Artikel. Seinetwegen pilgern seit Wochen Vogelkundlerinnen und Fotografen ins Naturschutzgebiet Fanel. Sie erweisen dem Vertreter einer in der Schweiz äusserst seltenen Art die Ehre.

Am Fanel gibt es viel zu beobachten in diesen Tagen. Von der kleinen Bartmeise bis zum stolzen Singschwan. Doch der Star der Szene ist zweifellos «Crédit Agricole» – obwohl ihm das in seinem schlichten braunen Federkleid mit ein paar weissen Punkten nicht auf den ersten Blick anzusehen ist. Erst nach über einer Stunde geruht er, seine Flügel zu entfalten: Gegen 2,5 Meter beträgt die Spannweite. Die Runde, die er nun in aller Ruhe über das Gebiet zieht, kann nicht anders bezeichnet werden als: majestätisch. Dann setzt er sich wieder auf seinen Ast.

Ein französischer Jungspund entdeckt die Reiselust

«Crédit Agricole» ist Franzose. Ein Jungspund vom Südufer des Genfersees, wo er im Greifvogelpark Les Aigles du Léman am 1. April dieses Jahres geschlüpft ist. Unter der Obhut von Jacques-Olivier Travers, der hier ein privates Aussiedlungsprogramm für Seeadler betreibt. Unter anderem spendete die Bank «Crédit Agricole» einen Beitrag, wie der Name unseres Gastes unschwer erraten lässt. Travers kennt den Vogel seit dessen erstem Tag und verfolgt sein Leben auch jetzt noch über einen Peilsender.

Es waren bewegte erste Monate für den jungen Greifvogel. «Am 18. Juni haben wir ihn erstmals in Freiheit entlassen», erzählt Travers am Telefon, «doch dann wurde er von Schwarzmilanen derart heftig angegriffen, dass wir ihn zurücknehmen mussten.» So wartete «Crédit Agricole» im Schutz der Station ab, bis die lästigen Milane Anfang August nach Süden zogen.

Endlich war der Luftraum für ihn frei. Am 12. August startete «Crédit Agricole» zu seinen ersten Erkundungsflügen. Diese führten ihn bald über den Genfersee in den französischen Jura, von da ging es südwärts und schliesslich wieder Rhone aufwärts bis hinauf in die Alpen, wo er Höhen bis 3200 Meter erreichte. «Einmal legte er in zwei Tagen 350 Kilometer zurück», stellte Travers dank des Senders fest.

Die Reiselust war geweckt und «Crédit Agricole» machte sich auf in die Schweiz. Den Waadtländer Alpen entlang flog er bis nach Bern, wo er am 27. August übernachtete. Anscheinend hat es ihm hier nicht gefallen, denn schon am nächsten Tag zog er weiter: «Am 28. August am Abend ist er im Fanel angekommen», sagt Travers, «seither hat er sich von dort nicht mehr wegbewegt.» Dies sei für einen jungen Seeadler ungewöhnlich.

Die Erklärung für die Sesshaftigkeit des jungen Franzosen ist wohl im gastronomischen Angebot zu finden. Denn bald nach seiner Ankunft wurde «Crédit Agricole» beobachtet, wie er Vogelnester plünderte – und zwar nicht irgendwelche Vogelnester, sondern jene von Kormoranen.

Deus ex Machina im Kormoranstreit

Das sind just jene Vögel, derentwegen sich Ornithologen und Fischer seit Jahren in den Haaren liegen. Es gab sogar einen «Konfliktlösungsausschuss für unvorhersehbare Situationen» des Bundes. Fischer mäkeln, der fischfressende Kormoran schade dem Fischbestand. Die Vogelfreunde wehren sich, dass Eingriffe gegen Kormorane in Schutzgebieten wie insbesondere dem Fanel möglich sein sollen. Sie wollen die Natur walten lassen.

Hier kommt nun «Crédit Agricole» ins Spiel, als Deus ex Machina: Er frisst junge Kormorane, das belegen Beobachtungen und Fotos, die ihn sitzend auf Kormorannestern zeigen. Der Vogel hat mit seinem Menuplan also das Zeug dazu, Fischer und Ornithologen zu versöhnen. Nebenbei verköstige sich «Crédit Agricole» laut Travers auch an amerikanischen Krebsen, die sich unerwünscht ausbreiten. Zwar fressen Seeadler auch Fische, räumt Travers ein. Doch Krebse und Kormorane erhalte «Crédit Agricole» quasi «geschenkt» – da lohne sich eine aufwendigere Fischjagd wohl weniger. Willkommener kann ein Gast kaum sein.

Sie stehen auf seiner Speisekarte: «Crédit Agricole» fliegt über Kormorane. Thomas Schüpbach

Die Frage ist nur: Bleibt er? Die Voraussetzungen am Fanel seien günstig, sagt Travers, der sich selber vor Ort begab. In seiner Station am Genfersee plant er derweil die Aussiedlung von weiteren Seeadlern. Vier waren es heuer mit «Crédit Agricole», davon blieben zwei in Frankreich. Ein Weibchen halte sich in der Gegend zwischen Leysin und Gstaad auf. Weitere 81 junge Seeadler sollen in den nächsten Jahren freigelassen werden. «Gut möglich, dass sich ein paar am Fanel niederlassen werden», sagt Travers. Die Kormorane müssen sich warm anziehen.

