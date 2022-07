Abgewählt: Aus dem Bundeshaus, aber nicht aus der Politik

Nationalrat Aus dem Bundeshaus, aber nicht aus der Politik: Die Abgewählten, die es nicht lassen können Bernhard Guhl, Adrian Wüthrich und Hans-Ulrich Bigler teilen das gleiche Schicksal: Sie wurden im Herbst 2019 aus dem Nationalrat abgewählt. Wie sie den schwarzen Tag verkraftet haben, wo sie heute stehen und wer im Herbst 2023 wieder antreten will. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Grüner, weiblicher, jünger – das war das Erfolgsrezept für die Nationalratswahlen 2019. Ein Wandel, der auch seine Opfer forderte: 31 Nationalratsmitglieder verpassten die Wiederwahl, nicht ein einziges aus einer grünen Partei, und 27 der Abgewählten waren Männer. Drei von ihnen erzählen nun, wie sie ihr Leben nach der Abwahl neu organisiert haben und ob sie noch einmal versuchen, die Wählergunst zu erringen.

Hans-Ulrich Bigler, FDP: Der Hardliner, der sich auf psychologische Kriegsführung versteht

Hans-Ulrich Bigler, alt Nationalrat FDP: «Ich habe eine persönliche Bilanz gezogen, weshalb es mit der Wiederwahl nicht klappte – aber diese bleibt persönlich.» Annette Boutellier

Am 20. Oktober 2019 sass Hans-Ulrich Bigler im Auto, als er erfuhr: Für die Wiederwahl als Nationalrat würde es nicht reichen. Zwar konnte die FDP im Kanton Zürich ihre fünf Sitze halten, doch ein aufgehender Politstern schnappte dem damals 61-jährigen Bigler den Sitz weg: der Jungfreisinnige Andri Silberschmid.

«Logischerweise war ich enttäuscht», sagt Bigler im Rückblick. «Aber am Schluss ist es ein Amt, nicht mein Leben.» Von einer Wachablösung durch die junge Generation mag er nichts hören: Die meisten Zürcher Freisinnigen in Bern hätten einige Jahre auf dem Buckel, da könne man nicht von einem Generationenwechsel reden.

Über Siege spricht Bigler gern, über Niederlagen schweigt er lieber

Woran hat es dann gelegen, dass es für die Wiederwahl nicht reichte? Wie fällt seine persönliche Bilanz aus? Kurz und knapp Biglers Antwort: Diese bleibe eben persönlich. Er rede nicht gerne über Niederlagen, sondern frage sich lieber: Wie komme ich von hier in eine Situation, die meinen Interessen entspricht? «Das Leben gestaltet sich im Vorwärtsgehen, nicht im Zurückschauen.»

Diese Devise vertritt der 64-Jährige jedoch vor allem bezüglich seiner politischen Niederlagen. Denn über die Siege spricht er gern und ausführlich. Etwa über die Regulierungsbremse, die der Gewerbeverband seit über zehn Jahren fordert, und die nun auch der Bundesrat unterstützt. Doch bei Fragen, die ins Persönliche übergehen, blockt Bigler ab.

Wenn es etwa um seinen Hardliner-Politstil geht oder um die Frage, ob er mit seinen Positionen in der SVP nicht besser aufgehoben wäre, antwortet Bigler nur:

«Das ist mediales Geschwätz.»

Es interessiere ihn schlichtweg nicht, was über ihn geschrieben werde. Entscheidend sei nur, ob er seine Interessen durchsetzen könne. Dabei setzt Bigler auch psychologische Mittel ein: Inhalte mit Emotionen zu verbinden, sei zentral in der Politik – das habe er zu perfektionieren versucht.

Der Nationalrat ist kein Thema mehr

Als Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes ist Bigler politischer Interessensvertreter an vorderster Front. Doch im Sommer 2023 gibt er das Amt ab, das er dann genau fünfzehn Jahre innegehabt haben wird. Im Vergleich zu dieser Zeit waren die vier Jahre im Nationalrat nur ein kurzes Intermezzo. «Als Parlamentarier muss man immer auch Rücksicht nehmen auf Parteipolitik und Wählerkalkül», erklärt Bigler. Diesen Aspekt der Parlamentsarbeit vermisse er nicht.

Eine erneute Nationalratskandidatur schliesst Bigler denn auch aus. Er habe sich anders ausgerichtet. In der Pandemie sei auch bei ihm stark das Bewusstsein gewachsen, wie wohltuend eine Entschleunigung sein könne. Nächstes Jahr erreicht er das Pensionsalter. Offenbar kommt sogar für einen wie Bigler einmal die Zeit, um kürzerzutreten.

Bernhard Guhl, Mitte (früher BDP): Der in der falschen Partei war

Bernhard Guhl, alt Nationalrat BDP: «In der Mitte-Partei fühle ich mich gut aufgehoben, aber es ist nicht mehr das Gleiche wie damals in der BDP-Familie.» Claudio Thoma

Bernhard Guhl oder Lilian Studer, BDP oder EVP. Als verbündete Konkurrenten starteten sie im Herbst 2019 ins Rennen um einen Aargauer Nationalratssitz. Wie schon vier Jahre zuvor gingen die Kleinparteien eine Listenverbindung ein. Beide Seiten wussten: Gemeinsam reicht es für einen Sitz, doch die schwächere Partei geht leer aus.

Eigentlich hätte er gedacht, dass es reichen würde, sagt Bernhard Guhl im Rückblick, und sei es nur wegen des Bisherigen-Bonus. Immerhin sass er schon seit acht Jahren im Nationalrat. Doch es kam anders: Die Aargauer BDP verlor ihren Sitz an die EVP. Guhl sagt, er gönne Studer den Sitz:

«Vielleicht war es ausgleichende Gerechtigkeit. Vier Jahre zuvor hatten sie uns zum Sitz verholfen, jetzt war es eben umgekehrt.»

Viel mehr noch als die persönliche Niederlage schmerzte ihn der Absturz der Aargauer BDP. Immerhin war sie so etwas wie Guhls Baby, das er seit der Gründung 2008 aufgepäppelt hatte. Auf der grünen Wiese sei die Kantonalpartei damals entstanden, erinnert sich Guhl nicht ohne Nostalgie. Einen Monat nach Parteigründung mussten sie die Liste für die Grossratswahlen 2009 einreichen. Elf Kandidierende brachte die blutjunge BDP zusammen, vier schafften den Sprung in den Grossen Rat. Ein Riesenerfolg.

Einer davon war der überrumpelte Bernhard Guhl. Als Grossrat übernahm er das Präsidium der Kantonalpartei. 2011 spülte ihn der phänomenale Aufstieg der BDP mit jungen 39 Jahren nach Bundesbern.

Wie der BDP das fehlende Profil zum Verhängnis wurde

Doch je länger Guhl in Bern sass, desto mehr sanken die Wähleranteile der BDP. Die Kleinpartei blieb blass, sie schaffte es in der öffentlichen Wahrnehmung nie, sich ein klares Profil zu verschaffen. Hätte es ab und zu lautere Töne gebraucht? Das verneint Bernhard Guhl vehement. Die BDP habe bei Volksabstimmungen meist zu den Siegern gehört, doch immer Mühe gehabt, Medienpräsenz zu bekommen: «Mitte-Positionen lassen sich leider einfach nicht so gut verkaufen wie Extrempositionen.»

Noch immer sind Guhls Emotionen für «seine» BDP zu spüren, obwohl es die BDP nicht mehr gibt. Seit der Fusion mit der CVP im Herbst 2020 ist sie in der Mitte-Partei aufgegangen. Fühlt sich Guhl der Mitte-Partei überhaupt verbunden? Er sei da gut aufgehoben, antwortet Guhl, er habe sich auch immer für die Fusion eingesetzt. Schliesslich habe man den Parteimitgliedern und insbesondere den Amtsträgerinnen eine neue Heimat bieten müssen. Dennoch gibt er zu:

«Es ist nicht mehr das Gleiche wie früher. In der BDP waren wir wie eine kleine Familie, jetzt ist man noch eines von sehr vielen Mitgliedern.»

Der Zufall wollte es, dass Guhls Arbeitgeber Siemens just nach seiner Abwahl den Bereich E-Mobilität aufbaute und da einen Teamleiter benötigte. Die Führungsposition und die neue Aufgabe reizten den Elektroingenieur Guhl. Er stürzte sich in die neue Aufgabe, die zum Zeitpunkt des Aufbaus zeitlich mit einem Nationalratsmandat nicht vereinbar wäre. «Eigentlich hätte ich momentan keine Zeit mehr für die Politik», sagt Guhl.

Zerrissen zwischen Parteiwohl und Beruf

Eigentlich – wäre da nicht die Anfrage der Aargauer Mitte, die für den Wahlkampf 2023 profilierte Köpfe braucht. Man habe ihm gesagt, er sei ja noch jung, und letztes Mal habe es für die Wiederwahl nur deswegen nicht gereicht, weil die BDP zu viel Wähleranteile verloren habe. Nun befindet sich der 50-Jährige im Clinch: Er steht mit beiden Beinen im Beruf, auf der anderen Seite lockt die Politik.

Das Politiker-Wesen lässt sich nicht einfach so abstreifen. Guhl fällt etwa mit reger Twitter-Aktivität auf – besonders, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. «Da juckt es mich natürlich in den Fingern», gibt er zu, «ich würde gerne wieder im Saal sitzen und dem Aussenminister meine Meinung sagen.»

Adrian Wüthrich, SP: Der Nimmermüde mit dem ehrgeizigen Plan

Adrian Wüthrich, alt Nationalrat SP: «Ich gebe zu, dass ich schon bei meiner ersten Kandidatur als 19-Jähriger das Ziel hegte, irgendwann im Parlament zu sitzen.» Sandra Ardizzone

Ab dem ersten Tag im Nationalrat befand sich Adrian Wüthrich im Wahlkampf. Im Mai 2018 rutschte er für den verstorbenen Alexander Tschäppät nach, und bereits im Herbst 2019 standen die nächsten Wahlen an. Wüthrich blieb nur ein Jahr Zeit, um Argumente für eine Wiederwahl zu liefern.

Vielleicht war die Zeit zu kurz – oder Wüthrichs Argumente zu wenig überzeugend. Oder es lag schlicht daran, dass die Berner SP zwei Sitze verlor. Jedenfalls wurde Wüthrich im Herbst 2019 nicht wiedergewählt. Er selbst sprach damals von einem guten persönlichen Resultat, gescheitert sei es am historisch schlechten Resultat der Berner SP. «Ich war sehr enttäuscht, das ist klar», sagt Wüthrich im Rückblick, aber:

«Ich sah meine Situation immer realistisch und wusste, dass ich mit einer Abwahl rechnen muss.»

Bei den nächsten Wahlen will Wüthrich wieder antreten, sofern ihn die SP nominiert. Als Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travailsuisse würde der 42-Jährige gerne wieder innerhalb der Bundeshauskuppel politisieren und lobbyieren. Wie in diesen anderthalb Jahren, in denen genau jene Themen aktuell waren, mit denen er auch beruflich zu tun hatte: etwa das Rahmenabkommen mit der EU und die Vaterschaftsurlaubsinitiative.

Zu dieser Initiative, die von Travailsuisse lanciert wurde und die Wüthrich mitprägte, durfte er im Nationalrat am Rednerpult referieren. Das sei ein schöner Zufall gewesen, sagt Wüthrich. Mit seinem Schnellstart habe er sich jedoch nicht nur Freunde gemacht – gerade bei jenen, die schon länger im Parlament waren, aber weniger Medienaufmerksamkeit bekamen.

Als 19-Jähriger träumte er schon vom Nationalrat

Die Rückkehr ins Parlament wäre für Adrian Wüthrich der logische Schritt auf seinem Weg. Einen Weg, den er schon früh einschlug und seither hartnäckig verfolgt. Als 19-Jähriger liess er sich 1999 erstmals für die Juso auf die Nationalratsliste setzen – schon damals mit dem Wunsch, irgendwann einmal ins Bundeshaus einzuziehen.

2001 wurde Wüthrich persönlicher Mitarbeiter von SP-Ständerat Ernst Leuenberger. In dieser Funktion wurde er mit dem Parlamentsbetrieb vertraut, führte manchmal Besuchsgruppen durch das Bundeshaus.

Stufe um Stufe arbeitete sich Adrian Wüthrich auf der politischen Leiter nach oben. 2007 übernahm er das Präsidium der Juso Bern, 2009 wurde er in den Huttwiler Gemeinderat gewählt, 2010 in den Berner Grossen Rat. 2015 erreichte er den zweiten Ersatzplatz für den Nationalrat. Im selben Jahr übernahm er das Präsidium von Travailsuisse.

Im Wahlkampf-Flow läuft Wüthrich zu Höchstform auf

Es scheint, als verfolge Adrian Wüthrich einen durchgetakteten Karriereplan. Ist dem so? Er bestreitet es: Eines habe das andere ergeben, er habe nie ein Amt nur um des Amtes willen angenommen: «Für eine Wahl muss immer viel zusammenpassen.»

Er sei sich bewusst, dass es im Herbst 2023 schwierig werde, den erneuten Sprung in den Nationalrat zu schaffen. Für andere ist der Wahlkampf ein leidiges Mittel zum Zweck, doch Wüthrich freut sich jetzt schon darauf: «In der heissen Phase vor einer Wahl kommt man in einen Flow und hat viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.» Das sei zwar anstrengend und für das Familienleben nicht immer einfach, gefalle ihm aber auch.

Man kann sich unschwer vorstellen, dass Wüthrich im Wahlkampf zur Höchstform aufläuft. Er scheint nie müde zu werden. Egal, wie gross die Hindernisse scheinen.

