Nationale Ethikkommission Aufwind für umstrittene Forderung: Auch Single-Frauen sollen von der Legalisierung der Eizellenspende profitieren Hunderte Schweizer Paare reisen pro Jahr ins Ausland, weil die Eizellenspende in der Schweiz verboten ist. Das Parlament verlangt vom Bundesrat eine Gesetzesänderung. Jetzt erhält es Unterstützung von der nationalen Ethikkommission. Diese geht noch einen Schritt weiter und will die Methode auch für alleinstehende Frauen öffnen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 13.01.2023, 18.47 Uhr

Fortpflanzungsmedizin ist politisch umstritten: Ein Paar mit seinem neugeborenen Kind. Halfpoint Images / Moment RF

Das Thema interessiert: Eine Podiumsdiskussion des Polit-Forums Bern zur Legalisierung der Eizellenspende am Donnerstagabend musste kurzfristig per Video in einen zweiten Raum übertragen werden. Der eigentliche Veranstaltungssaal im Käfigturm war restlos überfüllt.