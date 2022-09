AHV, Massentierhaltung, Verrechnungssteuer: Abstimmungs-Ticker

15:57 Uhr Sonntag, 25. September

Zwischenergebnis AHV-Reform

Erhöhung Frauenrentenalter:

Zustimmung in: AG (55%), AI (65%), AR (59%), BE (50%), BL, (51%), GL (52%), GR (56%), LU (59%), NW (65%), OW (61%), SG (58%), SO (50%), TG (58%), UR (57%), SZ (61%), ZG (65%)



Ablehnung in: BS (53%), FR (61%), GE (63%), JU (71%), NE (65%), SH (50%), TI (57%), VD (62%), VS (55%)

Erhöhung Mehrwertsteuer:

Zustimmung in: AG (58%), AI (63%), AR (60%), BE (55%), BL (55%), BS (52%), GL (55%), GR (59%), LU (62%), NW (66%), OW (61%), SH (55%), SG (60%), SO (53%), SZ (61%), TI (51%), TG (61%), UR (58%), VS (50%), ZG (67%)



Ablehnung in: FR (52%), GE (57%), JU (62%), NE (55%), VD (54%)