Prominenter Schweizer entführt - Impfskeptiker unter Verdacht

«National bekannte Person» Prominenter Schweizer entführt ++ Gericht verbietet Nennung des Namens ++ Corona-Skeptiker unter Verdacht ++ gibt es Komplizen? Kürzlich wurde in Wallisellen ZH ein 38-jähriger Mann von der Polizei getötet. Der Mann war in einen Entführungsfall verwickelt. Nun wird publik: Das Opfer war eine schweizweit bekannte Persönlichkeit. Der schockierende Vorfall hat mutmasslich politische Hintergründe und wirft die Frage auf, ob auch andere exponierte Personen bedroht sind. Michael Graber und Patrik Müller 09.04.2022, 10.20 Uhr

Die tödlichen Schüsse fielen beim Versuch, einen mutmasslichen Entführer zu verhaften. (Symbolbild) Keystone

Das Mail ist in höflichem, aber bestimmten Ton gehalten. «Wir bitten Sie, umgehend sämtliche Berichterstattung, die diesem Entscheid nicht entspricht, von Ihren Portalen zu entfernen, und dem Entscheid ebenfalls in Ihrer zukünftigen Berichterstattung zu entsprechen», schreibt der Berater einer grossen Zürcher Kommunikationsagentur an die Adresse der CH-Media-Redaktion und wohl auch anderer Redaktionen. Angehängt ist eine superprovisorische Verfügung des Bezirkgerichts Zürich. Diese untersagt im sogenannten Fall Wallisellen die Namensnennung des mutmasslichen Entführungsopfers.

Worum geht es? In Wallisellen war es am Mittwochabend bei einer Verhaftung zu einem Schusswechsel gekommen. Dabei starben ein Mann und seine Begleiterin. Die Polizei kreuzte bei dem Mann im Zusammenhang mit einer Entführung vor Wochenfrist auf. Als die Polizisten den Verdächtigen, einen 38-jähriger Deutschen, verhaften wollten, zog dieser eine Waffe und setzte diese ein. Es kam zum Schusswechsel mit der Polizei. Die Begleiterin, eine 28-jährige Schweizerin, wurde durch einen von ihrem Begleiter abgegebenen Schuss getötet. Der Mann selbst wurde dann von der Polizei erschossen.

Ein Waffennarr und ein coronaspektischer Hintergrund

Am Freitagabend meldeten dann die Tamedia-Newsportale, Hintergrund sei ein Entführungsfall, und: Beim Opfer handle es sich um X.Y. (die Portale nannten den echten Namen). Nach der gerichtlichen Anordnung wurde daraus eine «national bekannte Person». Umgehend, so heisst es nun im Artikel, sei der Artikel «überarbeitet» worden. Aber auch: «Tamedia prüft eine Anfechtung der Verfügung.» Nicht von der gerichtlichen Anordnung betroffen sind Meldungen in sozialen Medien, und auch einige Newsportale wie Watson berichten, gestützt auf eine SDA-Meldung, weiterhin mit Namensnennung.

Die Entführung hatte knapp eine Woche vor dem Polizeieinsatz mit den zwei Todesopfern stattgefunden. Die «national bekannte Person» wurde dabei vom mittlerweile verstorbenen 38-jährigen Deutschen mehrere Stunden festgehalten und anschliessend wieder freigelassen. Auch andere Medien hatten diese Information, inklusive Name des Opfers, nach den Recherchen der Zürcher Zeitung bestätigt bekommen.

Beim Entführer soll es sich um einen Waffennarr handeln, wie Tamedia schreibt. Als die Kantonspolizei seine Wohnung in Wallisellen durchsuchte, fand sie dort offenbar diverse Waffen und Munition. Der Verstorbene trainierte laut dem Bericht ausserdem regelmässig auf der Swiss Shooting Range in Spreitenbach, einem der grössten Schweizer Schiesskeller.

Wie weit gehen radikale Impfskeptiker und Massnahmengegner?

Besonders brisant: Der Täter hatte Kontakte in die Verschwörungstheoretiker-Szene. Das ist die politische Dimension des Falls. Der Verstorbene hatte einen Geschäftspartner im Kanton Zug, der gemäss Medienbericht ein Vertreter der Flat-Earth-Verschwörungstheorie ist (für diese Vertreter ist die Erde eine Scheibe). Der Geschäftspartner verbreitete via Social Media Corona-Verschwörungstheorien.

Das wirft die Frage auf: Gibt es in der Schweiz eine gewaltbereite Szene? Extremismus-Experten haben mehrfach gewarnt, dass Corona-Verschwörungstheorien verirrte Menschen zu Gewalt verleiten könnten. In Deutschland sind mehrere solche Fälle aktenkundig, in der Schweiz wurden nach Beginn der Pandemie die Sicherheitsmassnahmen für Bundesräte und exponierte Regierungsräte verstärkt.

Gesundheitsminister Alain Berset etwa wurde zu mehreren Auftritten von einer Polizei-Sondereinheit begleitet, nachdem Drohungen aus Kreisen von Impfskeptikern und Massnahmengegnern ruchbar wurden. Die Bundespolizei stellt jüngst generell mehr Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker fest. SVP-Doyen Christoph Blocher sagte gegenüber CH Media, er sei als «Mörder» beschimpft worden, weil er sich für die Impfung ausgesprochen habe.

Debatte im Parlament hängig

Superprovisorische Verfügungen sind im Mediengeschäft keine Seltenheit. Sie sind auch ein beliebtes Druckmittel um unliebsame Artikel zumindest noch ein bisschen zu verzögern. Eine solche Massnahme wird vom Gericht ohne Anhören der Gegenseite verhängt und tritt sofort in Kraft. Dabei müssen die Kläger darlegen, dass ihnen durch den Artikel oder die Namensnennung ein «besonders schweren Nachteil» entsteht. Derzeit laufen im Bundesparlament Bestrebungen diese Hürde zu senken: Der Ständerat will das Wort «besonders» streichen. Diverse Verlagshäuser wehren sich entschlossen dagegen und befürchten eine Einschränkung der Medienfreiheit.

