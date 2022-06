Nachruf: Walter Reist, Gründer der Ferag, ist 95-jährig gestorben

Nachruf Rupert Murdoch kam persönlich nach Hinwil, um die Maschinen bei ihm zu bestellen Walter Reist machte aus seinen Ideen Geld: Er war einer der erfolgreichsten Erfinder der Schweiz. Druckereien weltweit setzte auf seine Förderanlagen. Nun ist Reist im Alter von 95 Jahren verstorben. Karl Lüönd Jetzt kommentieren Aktualisiert 12.06.2022, 21.10 Uhr

Walter Reist entwickelte Transportanlagen und war Mitbegründer der Firma Ferag. Rene Ruis / RENE RUIS / KEYSTONE

Zur richtigen Zeit angetreten, nicht nur mehrere tausend Patente erworben, sondern einen ganzen Industriezweig aufgebaut, lebenslang unternehmerischen Wagemut bewiesen und als Mäzen eines international angesehenen Unternehmerforums hervorgetreten – das und noch viel mehr war im überaus reichen und langen Leben von Walter Reist enthalten, das vergangene Woche im Alter von 95 Jahren geendet hat. Reist war – vielleicht zusammen mit dem Reissverschluss-Erfinder Martin Winterhalter – der wirtschaftlich erfolgreichste Schweizer Erfinder im 20. Jahrhundert.

Als die Amerikaner Schaffhausen bombardierten, war Walter Reist 17 Jahre alt und Maschinenschlosser-Lehrling bei Georg Fischer. Sein Vater war Obergiessermeister in der gleichen Firma. Am liebsten wäre er Bauer geworden. Aber seine Familie hatte kein Geld, um ihm einen Hof zu kaufen. Nach der Lehre wurde Reist Hilfszeichner in der Lehrfirma. Er war ehrgeizig und gut in darstellender Geometrie. Auf den Vorschlag für die Offiziersausbildung verzichtete er, denn er wollte das Abendtechnikum belegen. Nach diesem Härtetest kam der junge Maschinentechniker zu einer kleinen Zürcher Maschinenfa­brik, die unter anderem Förderanlagen für die Sihlpost baute. Das war die erste, wenn auch entfernte Berührung von Walter Reist mit seinem späteren Lebenswerk, der Verarbeitung und dem Massentransport papierener Güter.

Die Lösung gegen die Druckerschwärze

Dass die «Neue Zürcher Zeitung» 1953 bei Reists Arbeitgeberin eine Lösung für den schmierfreien Transport druckfeuchter Zeitungen von der Druckmaschine zur Verladerampe bestellte, war eher ein Zufall. Walter Reist und sein Kollege Oskar Hunziker lieferten nach einigen Wochen ein kettengetriebenes, verdrehbares Transportband. Die Zeitungen wurden mit Greifern am unbedruckten Rand gefasst und über ein Förderband an der Hallendecke geführt. Die Zeit reichte, um die Farbe trocknen zu lassen. Fortan blieben die Hände der Leser unbefleckt. Das Band lief bestens, der Kunde war zufrieden. Das Patent wurde zwar auf den Namen der Firma angemeldet, doch die wollte ihr angestammtes Arbeitsgebiet, den Transport von Schüttgütern sowie den Mühlen- und Silobau, nicht verlassen. Walter Reist sah seine Chance und machte sich mit Hans Fehr, dem Lieferanten der für die Transportbänder nötigen Ketten, selbstständig. Sein Patent musste er vom früheren Arbeitgeber für teures Geld zurückkaufen.

Rupert Murdoch kam persönlich nach Hinwil

Fehr & Reist wurden unter dem Kürzel Ferag schnell bekannt als Experten für Versandraumtechnik, die alle Arbeitsschritte zwischen Druckmaschine und Verladerampe umfasste: Zusammentragen, Bündeln, Beilegen, Einstecken, Adressieren, später alles im Computerverbund. Mit der Zeit wurden weltweit etwa 4500 Patente auf den Namen von Walter Reist eingetragen. Und er war einer der wenigen Erfinder, die ihre Ideen auch zu Geld zu machen verstanden. Ausschlaggebend für den enormen Erfolg von Ferag war ausserdem: All die klugen Maschinen und Verfahren, die Reist und seine Mitarbeiter erfanden, kamen genau zur richtigen Zeit. Mit der Hochkonjunktur von 1955 bis 1975 blühte die Zeitungswerbung. Die Zeitungen wurden umfangreicher.

Bald suchten die Drucker nach Alternativen zu den teuren, grossen Druckmaschinen und griffen dankbar nach den von Ferag entwickelten Trommeln, auf welche die Vorprodukte gewickelt wurden. Diese wurden dann nach dem aktuellen Druckvorgang in hohem Tempo in die noch druckfeuchten Zeitungen eingesteckt. Das Ferag-System überzeugte weltweit: zuerst die grossen Londoner Zeitungsdruckereien, später sogar die Prawda in Moskau.

Ferag verliess ihren ersten Standort in Dietlikon und siedelte sich grosszügig in Hinwil an. Später dehnte das Unternehmen sein Arbeitsfeld auch auf den Zeitschriftendruck aus. 1982 kam Rupert Murdoch persönlich nach Hinwil und bestellte Förderanlagen für 128 Millionen Franken für seine australischen Druckereien.

Walter Reist verstand es, seine Maschinenkäufer dauerhaft an Ferag zu binden, indem er ihnen mit der Hardware zugleich die Ideen und das Marketing für Zusatzgeschäfte verkaufte: Prospektbeilagen, aufgeklebte Werbezettel usw. Er eröffnete Niederlassungen in USA, Wien und nach dem Fall der Mauer in Ostdeutschland. Ferag stand während vieler Jahre im Ruf, die ertragsstärkste Spezialmaschinenfabrik der Schweiz zu sein.

Gründer des Unternehmerforum Lilienberg

Als reicher Mann empfand der Arbeitersohn das Bedürfnis, soziale und kulturelle Akzente zu setzen. Er erwarb den Landsitz Lilienberg bei Ermatingen und eröffnete dort 1989 das Unternehmerforum Lilienberg nach einer Idee des Wirtschaftsreformers Ernst Jucker (1891–1976). Der Lilienberg ist eine Institution für Weiterbildung und wirtschaftspolitischen Austausch nach dem Grundsatz «Unternehmer schulen Unternehmer». Walter Reist hat dieses Werk, das auch als Schulungszentrum für sein weltweit tätiges Unternehmen dient, mit einer Stiftung grosszügig abgesichert.

Vor allem seine vielen hundert Mitarbeitenden werden ihn als freundlichen und ausgesprochen sozialen Chef in Erinnerung behalten. Bis ins hohe Alter beschäftigte er sich täglich mit technischen Problemlösungen auch ausserhalb der in die Krise geratenen Welt der Druckmedien. Lebenslang blieb er der ruhelose Erfinder. Sein Unternehmen wird seit vielen Jahren von seiner Tochter Susanne Rau-Reist umsichtig weitergeführt.

