Nachruf Fall «Carlos»: Der missverstandene Jugendanwalt – Hansueli Gürber war seiner Zeit voraus Hansueli Gürber ist mit 71 Jahren unerwartet gestorben. In seinem einzigen Interview nach seinem Rücktritt erzählte er, wie ihn seine Vorgesetzten zum Bauernopfer machten. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 08.07.2022, 16.30 Uhr

Hansueli Gürber auf seinem Sofa. Severin Bigler

Die Tochter von Hansueli Gürber gab den Tod ihres Vaters auf Facebook bekannt. Am Freitagmorgen schrieb sie:

«Leider muss ich euch mitteilen, dass Hansueli, mein Papi, am letzten Samstagabend ganz plötzlich und unerwartet gestorben ist. Wir vermissen ihn sehr!»

Vor zehn Jahren war Gürber eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Schweiz. 2013 wurde er schlagartig bekannt als Jugendanwalt in einem Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens. Darin zeigte er am Beispiel eines jungen Straftäters mit dem Pseudonym «Carlos» auf, wie ein Sondersetting funktioniert. Anstatt sich in einem Gefängnis zu radikalisieren, sollte er in einer normalen Umgebung aufwachsen und seine Energie in seinem Hobby, dem Kickboxen, austoben.

Gürber brach mit dem Film ein Tabu: Er wollte die Kosten eines Sondersettings nicht länger geheim halten, sondern sie erklären. 29'200 Franken pro Monat.

Doch statt Verständnis folgte ein Aufschrei. «Sozial-Wahn!», titelte der «Blick». Gürber wurde mit einer Schlange um den Hals gezeigt, einer Aufnahme aus dem Film. Die Kommunikation entglitt ihm. Monatelang wurde über die Kosten und das Boxtraining gestritten.

Der Rückblick zeigt: Das Sondersetting war richtig

Der Fall zerstörte zwei Karrieren: Gürber musste zurücktreten und «Carlos», der inzwischen mit seinem richtigen Namen Brian genannt werden will, sitzt seither die meiste Zeit in Hochsicherheitsgefängnissen. Der Kanton Zürich hat extra für ihn einen 1,85 Millionen Franken teuren Spezialtrakt gebaut. Doch selbst diesen hat Brian beschädigt. Der Bau war umsonst. Brian wurde inzwischen in ein anderes Gefängnis verlegt.

30'000 Franken pro Monat wären heute ein Spottpreis, um das Problem zu lösen. Gürber war seiner Zeit voraus: Rückblickend war sein Sondersetting genau richtig. Hätte es zu Ende geführt werden können, gäbe es den Fall «Carlos» nicht. Nur die Kommunikationsoffensive war missglückt.

Das erste und letzte Interview: Gürber packt aus

Sechs Jahre nach seinem Rücktritt gab Gürber dieser Zeitung sein einziges Interview. Es wurde auch sein letztes. Er lud in sein Haus in Adliswil ZH, wo er vor dem Gespräch noch eine Zigarette auf der Terrasse rauchen wollte. Er stellte dabei die unterschiedlichen Hühnerarten vor, die in seinem Garten gackerten, und berichtete von einer Begegnung mit einem Elefanten in Afrika. Danach setzte er sich auf einen abgewetzten Sessel in seiner Stube und erzählte, was damals wirklich geschah.

Das letzte Interview. Severin Bigler

Alle hätten Bescheid gewusst. Seine Vorgesetzten hätten aber so getan, als habe er heimlich gehandelt, um sich selber zu retten. Dabei habe er seinen Chef vorgängig über alles informiert, das Sondersetting, die Kosten und auch das Filmprojekt. Er sagte:

«Es nervt mich, dass über all die Jahre ein falsches Bild entstanden ist. Ich halte es einfach nicht aus, dass dieser ganze Politklüngel Bescheid weiss, aber alles unter dem Deckel hält.»

Gürber nahm einen Schluck Kaffee aus einer Tasse mit einem Totenkopfsymbol drauf. Seinem exzentrischen Stil blieb er treu bis zuletzt.

