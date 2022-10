Bundesratswahl: Verschlafen die Grünen wieder ihre Chance?

NACHFOLGE VON UELI MAURER Steigt dieser Grüne ins Rennen um den freien Bundesratssitz? Ins Rennen steigen oder nicht? Die Grünen sind unschlüssig. Nun gibt es aber einen Plan: Mit einem gemässigten Kandidaten Stimmen in der Mitte holen – dieser grüne Politiker kommt aus Glarus. Francesco Benini Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besiegte die SVP schon einmal: Der grüne Glarner Ständerat Mathias Zopfi. KEYSTONE

Verschlafen die Grünen erneut eine Bundesratswahl? Sind sie wieder nicht bereit, wenn es darauf ankommt?

Im Herbst 2019 waren die Grünen überrascht vom Ausmass ihres eigenen Wahlerfolges. In der Elefantenrunde des Schweizer Fernsehens drückte sich die damalige Parteipräsidentin Regula Rytz um eine klare Ansage. Das Publikum verstand nicht, ob die Grünen einen Sitz im Bundesrat erobern wollen oder nicht. Rytz setzte ihr Zögern wochenlang fort. Als sie bekannt gab, dass sie sich bewerbe, war die Luft draussen.

Geschieht nun das Gleiche? Die Grünen wollen erst am kommenden 18. Oktober entscheiden, ob sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten nominieren.

Ein gemässigter Kandidat soll Bürgerliche ansprechen

In der Partei gehen die Meinungen auseinander: Es gibt Grüne, die finden, dass eine Kandidatur aussichtslos sei. Keine Partei habe im Hinblick auf das Wahljahr ein Interesse daran, der SVP den zweiten Sitz im Bundesrat abzusprechen. Die Volkspartei könnte sich wie nach der Abwahl Blochers als Opfer einer Intrige des Bundesberner Politbetriebs darstellen – und damit ihre Sympathisanten mobilisieren.

Dann gibt es Grüne, die finden: Man müsse zuerst schauen, was da komme. Der Partei eröffne sich nur dann eine Perspektive, wenn die SVP zwei Mitglieder nominiere, die im Parlament als Hardliner wahrgenommen würden. Thomas Aeschi und Thomas Matter zum Beispiel. In einem solchen Fall könnten die Grünen mit einem gemässigten Kandidaten auch in der FDP und der Mitte Stimme holen.

Es fällt der Name von Ständerat Mathias Zopfi. Der Rechtsanwalt politisiert am rechten Rand der Grünen, gilt als umgänglich, kommt aus dem Kanton Glarus, gibt «Jassen und Wandern» als seine Hobbys an. Er verdrängte 2019 einen SVP-Ständerat, Werner Hösli. Das war ein Coup. «Präsentiert die SVP ein einseitiges Ticket, haben wir mit Zopfi eine Chance», sagt ein grüner Parlamentarier. Mathias Zopfi erklärt auf Anfrage nur: «Die grüne Fraktion entscheidet am 18. Oktober.»

Lange Sondierungen bei anderen Parteien

Und es gibt Grüne, die finden, dass die Partei in jedem Fall antreten solle. Sie sind erbost darüber, dass am vergangenen Freitag im Nationalrat die Mitglieder der SVP-Fraktion dem Saal den Rücken zukehrten. Die Protestaktion gegen die Umbenennung einer Vorlage wurde zwar von den meisten Medien ignoriert; einige Grüne haben die Einlage aber nicht verdaut.

Sie finden, dass die Grünen mit einer prononciert linken Kandidatin ins Rennen steigen sollten, zum Beispiel mit Nationalrätin Sibel Arslan. Mit harten Angriffen gegen die SVP könne sich die Partei profilieren.

Voraussetzung ist allerdings: Die Grünen müssen jemanden finden, der es auf sich nimmt, gegen einen Mitbewerber der SVP klar zu unterliegen. Wer begibt sich in eine Ausscheidung, in der die Chancen auf Erfolg klein sind? Die Grünen wollen nun Gespräche mit anderen Parteien führen. Noch wochenlang.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen