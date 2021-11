Wieder Diskussion über Covid-Gesetz: Kommen Gratistests zurück?

Nach der Annahme der Änderungen des Covid-Gesetzes am Sonntag berät das Parlament bereits in der laufenden Wintersession wieder über die Vorlage. Die SVP will dem Bundesrat bei der Anwendung des Zertifikats Grenzen setzen und etwa 2G präventiv verbieten. Zu reden gibt auch die Frage, ob der Bund die Testkosten wieder übernehmen soll.

Christoph Bernet Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr