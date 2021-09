Samenspende: Jugendkomitee will sie mit Initiative verbieten

Nach Abstimmung «Kind wird zur Ware degradiert»: Jugendkomitee plant Volksinitiative gegen die Samenspende Es gebe kein Recht auf ein Kind: Das Jugendkomitee gegen die «Ehe für alle» will die Samenspende in der Verfassung verbieten. Strategiechef Benjamin Zürcher ist überzeugt, die nötigen Unterschriften zusammenzukriegen. Kari Kälin 27.09.2021, 05.00 Uhr

Gibt es bald eine Abstimmung über ein Verbot zur Samenspende? Das Jugendkomitee gegen die «Ehe für alle» will nächstes Jahr eine Initiative lancieren. Getty

Bei Unfruchtbarkeit, so steht es im Gesetz, darf ein Paar die medizinisch unterstützte Fortpflanzung in Anspruch nehmen. Eine Möglichkeit dazu ist die Samenspende. Nach dem Ja zur «Ehe für alle» steht diese Option auch lesbischen Paaren offen. Die Gegner fokussierten ihre Kampagne auf diesen Aspekt, warnten vor einer vaterlosen Gesellschaft. Gemäss dem Forschungsinstitut gfs.bern stiess das entsprechende Argument in der Abstimmungsumfrage auf 44 Prozent Zustimmung.