Muttsee (GL) Bis zu dreimal soviel Strom wie im Mittelland: Axpo nimmt grösste alpine Solaranlage der Schweiz in Betrieb Auf der Muttsee-Staumauer im Kanton Glarus wurde die grösste alpine Solaranlage der Schweiz in Betrieb genommen. Sie kann einen wichtigen Beitrag gegen die Winterstromlücke leisten. Die Anlage wurde in Zusammenarbeit zwischen Axpo, IWB und Denner realisiert.

Auf der Muttsee-Staumauer ist nun die grösste alpine Solaranlage der Schweiz in Betrieb. zvg

Derzeit wird hierzulande viel über einen drohende Strommangellage im Winter diskutiert. Damit es nicht soweit kommt, will die grösste alpine Solaranlage der Schweiz einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Seit 1. September ist diese nun vollständig in Betrieb. Das teilten die Betreiber am Donnerstag mit.