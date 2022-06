Ekatarina Glikmann von Nowaja Gaseta erhält Journalistenpreis

Mutige Journalistin Sie schreibt von der Schweiz aus gegen Putins Zensur an - kürzlich erlebte sie ersten Glücksmoment seit Kriegsausbruch Russlands letzte unabhängige Zeitung, die «Nowaja Gaseta» hat ihren Betrieb eingestellt. Im Exil bauen Journalisten nun eine neue Publikation auf. Dabei spielt Ekaterina Glikman eine wichtige Rolle. Sie lebt in der Schweiz. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 25.06.2022, 19.05 Uhr

Die russische Journalistin Ekaterina Glikman in ihrer Wohnung in Schaff­hausen. Von hier aus arbeitet sie für die oppositionelle «Novaya Gaseta. Europa».

Um die Pressefreiheit in Russland ist es schlecht bestellt. In der Rangliste von «Reporter ohne Grenzen» belegt Putins Staat den Platz 155 von 180 Ländern. Am 28. März 2022 stellte die «Nowaja Gaseta» ihren Betrieb ein. Sie galt als letzte unabhängige Zeitung. Die Redaktion hatte zuvor eine letzte Verwarnung von der russischen Medienaufsichtsbehörde erhalten.

Ekaterina Glikman breitet auf dem Tisch ihres Wohnzimmers in der Altstadt Schaffhausens alte Ausgaben der «Nowaja Gaseta» aus. Ihr Name steht über einigen der Artikel, die – als die Zeitung noch erschien – eine gedruckte Auflage von bis zu 175'000 hatten. Online erreichte die Zeitung zeitweise 1,4 Millionen Leser. Während 20 Jahren schrieb die heute 42-jährige Glikman für die Zeitung. Seit zweieinhalb Jahren von der Schweiz aus, wohin sie ihrem heutigen Ehemann Daniel Thüler, einem Schaffhauser Journalisten, gefolgt ist.

103,5 Millionen US-Dollar für die Nobelpreis-Medaille

Glikman könnte nun von ihren Redaktionskollegen sprechen, die ermordet wurden oder unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen. Da wäre zum Beispiel Anna Politkowskaja, die 2006 im Lift ihres Wohnhauses in Moskau erschossen wurde. Oder sie könnte davon berichten, dass ihre Kollegen auf der Flucht vor Repressalien ihre Eltern in Russland zurücklassen mussten und sich nun Sorgen machen, dass diese von den Behörden behelligt werden wegen der Artikel ihrer Kinder.

Stattdessen berichtet sie von ihrem ersten Glücksmoment seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Er stellte sich in der Nacht vom Montag auf den Dienstag in ihrem Schaffhauser Wohnzimmer ein. Auf einem Bildschirm lief ein Livestream aus New York. Der Chefredaktor der «Nowaja Gaseta», Dmitri Muratow, war in die USA gereist, um die Friedensnobelpreis-Medaille, die er im letzten Dezember für seinen Einsatz für Frieden und Demokratie erhalten hatte, zu versteigern. Glikman rechnete mit fünf und hoffte auf zehn Millionen US-Dollar. Schliesslich wurden es 103,5 Millionen. «Ich kann es noch immer kaum glauben», sagt sie.

Der Erfolg bewegte die Redaktion der «Nowaja Gaseta» dazu, ihren Beschluss, keine Artikel mehr zu publizieren, zum zweiten Mal seit dem 28. März zu brechen und einen Bericht über die Auktion auf ihrer Webseite zu publizieren. Der erste Verstoss gegen die vorsorgliche Massnahme erfolgte, als Chefredaktor Muratow Opfer eines Anschlags geworden war. Am 7. April übergossen ihn Attentäter mit Säure und Farbe, als er in einen Zug stieg.

Gefragt nach den Umständen, unter denen unabhängige Journalistinnen in Russland arbeiten, zeigt Glikman auf Titelseiten alter Ausgaben. Auf einer Karikatur ragen die kartografischen Umrisse Russlands aus einem überfüllten Gefangenentransporter hervor. Auf einer anderen stehen verunsicherte Gestalten vor einem riesenhaften Polizisten. Wie bei der deutschen Tageszeitung «taz» gehören kunstvoll gestaltete Titelseiten zum Markenzeichen der «Nowaja Gaseta».

Die Zeitung «Nowaja Gaseta» ist bekannt für ihre Titelseiten Nowaja Gaseta

Wenn am Morgen die Türe eingetreten wird

Über ihre eigenen Erfahrungen als Journalistin berichtet Glikman nicht gerne. Sie will keine Heldengeschichten erzählen. Die schlechte Bezahlung im Vergleich zu staatlichen Journalisten sei durch redaktionelle Freiheit aufgewogen worden. Und überhaupt seien die Probleme russischer Journalisten angesichts des Leids, das nun in der Ukraine geschehe, nicht der Rede wert. Auf wiederholte Nachfrage erzählt sie dann doch noch eine Anekdote. Sie handelt davon, wie ihre Hoteltür auf einer Recherchereise am frühen Morgen eingetreten und sie von ruppigen Sicherheitsmännern zum lokalen Bürgermeister eskortiert wurde. Später verklagte er sie erfolglos, nachdem sie massive Vorwürfe aus der lokalen Bevölkerung gegen ihn publik gemacht hatte.

Es habe schon Momente gegeben, an denen sie ans Aufhören gedacht habe. In der Abwägung zwischen einem besser bezahlten Job und ihrer Stelle bei der «Nowaja Gaseta» habe sie sich fürs Bleiben entschieden, weil ihre Aufgabe dort eine Bedeutung habe. «I always wanted to do something meaningful», sagt sie auf Englisch mit russischem Akzent. Auch nach Auszeiten, welche sie in Thailand verbrachte, kehrte sie zur «Nowaja Gaseta» zurück und arbeitete, nachdem sie der Liebe wegen in die Schweiz gezogen war, weiter für die Moskauer Redaktion. Ihre Treue zur oppositionellen Zeitung erklärt sich auch durch den Umstand, dass sie das Blatt schon als Jugendliche begeistert las und während ihres Journalismusstudiums in Moskau bei ihrer Lieblingszeitung einen Job fand.

Mittlerweile ist sie stellvertretende Chefredaktorin der neu geschaffenen «Nowaya Gazeta Europe». Jeden Morgen schaltet sie sich per Zoom in die lettische Hauptstadt Riga zu, wo die im Exil lebenden Redaktorinnen und Redaktoren mit diesem Projekt versuchen, die russische Zensur zu unterlaufen. Glikman erzählt stolz von ihrem Team, welches das Onlineportal quasi von den Laptops auf ihren Oberschenkeln aus ins Leben riefen, als sie in Zügen und Flugzeugen Russland verliessen. Sie schreibt von der Schweiz aus für die neue Zeitung, redigiert Texte von Korrespondenten - zum Beispiel aus der Ukraine und pflegt Kontakte mit Quellen in Russland.

Schweizer Verein sammelt Geld für das Zeitungsprojekt

Von Schaffhausen aus sammelt Glikmans Ehemann Thüler nun mit dem Verein «Friends of Novaya Gazeta Europe» Geld, welches das Projekt dringend braucht. Wegen der Sanktionen ist es kaum möglich, aus Russland Beiträge an die Zeitung zu überweisen, und die 103,5 Millionen für Muratows Nobelpreismedaille fliessen direkt ans UNO-Kinderhilfswerk Unicef und sollen ukrainischen Flüchtlingskindern zugutekommen.

Glikman rechnet nicht mit einem baldigen Ende des Krieges und der Repression in Russland. Aber sie glaubt fest daran, dass ihre Zeitung überleben wird, auch wenn es im Moment schwierig ist. Ihre Arbeit wurde vergangene Woche von einer Journalistenjurie im Auftrag Urheberrechtsgesellschaft Pro Litteris mit einem Preis ausgezeichnet. Er ist mit 10'000 Franken dotiert.

Die «Nowaja Gazeta» berichtete auf ihrer Frontseite auch über den Rücktritt des damaligen Bundesanwalts Michael Lauber. Nowaja Gaseta

