Mordprozess «Ich habe meinen Mann nicht umgebracht»: Ehemalige Boxweltmeisterin Viviane O. redet sich vor Gericht um Kopf und Kragen Vor dem Regionalgericht in Thun hat ein aussergewöhnlicher Indizienprozess begonnen. Die Angeklagte sagte, sie habe sich auf diesen Moment gefreut. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 05.12.2022, 14.00 Uhr

Viviane O. bei einem internationalen Wettkampf. Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 26. Dezember 2014)

Viviane O. tritt in den Saal 5 des Regionalgerichts in Thun und macht eine leichte Verbeugung vor den drei Richterinnen und den zwei Richtern. Sie faltet die Hände wie zum Gebet. Es ist der 36-jährigen ehemaligen Boxweltmeisterin nicht anzusehen, dass sie seit mehr als zwei Jahren im Gefängnis lebt. 22 Stunden pro Tag ist sie in ihrer Zelle eingeschlossen.

Die Brasilianerin, die am Brienzersee wohnte, tritt sorgfältig gestylt auf, mit offenen Haaren, braunem Pullover und engen Jeans. Sie wirkt fit, sitzt kerzengerade in ihrem Stuhl und verfolgt die Verhandlung hoch konzentriert. Bewegungen ihrer Kiefermuskeln verraten ihre Anspannung.

Für sie geht es um alles. Sie ist angeklagt wegen Mordes an ihrem Ehemann, einem bekannten Wirt aus Interlaken. Es ist ein Indizienprozess, in dem es um die Interpretation von Spuren geht: von Blutspritzern, DNA-Material und GPS-Daten. In einer solchen Verhandlung achten die Richter nicht nur darauf, was sie sagt, sondern auch, wie sie es sagt.

Viviane O. passieren schon in der ersten Runde Fehler. Sie hat ihr Temperament nicht unter Kontrolle. Während sich die Staatsanwältin noch zu Vorfragen äussert, steht die Anklagte schon auf und ruft ihre Empörung über die Vorwürfe in den Saal. Die muskulösen Polizisten, die neben der 1,68 Meter kleinen Frau sitzen, spannen sich an. Doch als der Gerichtspräsident Viviane O. ermahnt, setzt sie sich wieder hin, beruhigt sich und trocknet ihre Tränen.

Als sie später endlich das Wort erhält, ist ihr Redefluss kaum zu bremsen. «Ich habe mich zwei Jahre lang auf diesen Moment gefreut», sagt sie. Es gehe ihr gut, körperlich und seelisch, wie sie betont. Und sie beteuert ihre Unschuld: «Ich habe meinen Mann nicht umgebracht.»

Interessant ist, was sie alles nicht sagt. Sie sagt nicht, dass sie unter dem Verlust ihres Ehemannes leide. Als sie über ihre Beziehung redet und dem Richter sagt, sie sei nicht auf sein Geld aus gewesen, sondern stehe einfach auf ältere Männer, schweift sie bald ab. Statt über ihren verstorbenen Ehemann spricht sie plötzlich über das Innenleben ihres Cadillac. Sie will unbedingt technische Details ihres Autos erwähnen, da diese zeigen sollten, dass sie am Tatabend nicht damit unterwegs gewesen sein könne. Sie äussert kein Wort der Trauer.

Woher stammen die Blutspritzer auf ihren Schuhen?

Die Staatsanwältin wirft ihr in der Anklageschrift vor, für den Tatabend ein Alibi konstruiert zu haben. Sie habe auf ihrem iPad das kitschige Historiendrama «Tulpenfieber» gestartet, damit es später so aussehe, als habe sie zu Hause einen Film geschaut. Nach der Rückkehr vom mutmasslichen Mord schrieb sie einem Freund, sie sei noch joggen gegangen. Es sei super gewesen.

In der Welt von Viviane O. ist immer alles super. Doch in diesem Fall sei sie tatsächlich gar nicht joggen gegangen. Das gesteht sie vor Gericht gleich selber. Sie sei stattdessen in ihrer Wohnung geblieben, habe den Film geschaut und diese Nachricht einfach so geschrieben.

Auch zu den Blutspritzern auf ihren Schuhen, die gemäss der Kriminaltechnik mit hoher Geschwindigkeit aufgeprallt seien, erzählt sie eine neue Version. So habe sich ihr Mann in den Ferien am Moped leicht verletzt, wodurch er geblutet habe. Es sei zwar nur eine kleine Verletzung gewesen, aber er habe stark geblutet, da er Blutverdünner nehme. In diesen Ferien habe sie die gleichen Schuhe getragen.

Die Richterinnen und Richter verfolgen die Erzählungen mit skeptischen Blicken und ziehen manchmal ihre Stirnen in Falten. Am Freitag werden sie ihr Urteil verkünden.

