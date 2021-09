Covid-Zertifikat: Angst bei Restaurants, Kontrolle beim Fitness

Seit heute Montag gilt in vielen Innenräumen eine Covid-Zertifikatspflicht. So beispielsweise in Restaurants oder Fitnesszentren. Restaurant- und Gym-Besitzer in Zürich fürchten sich vor Umsatzeinbussen und mussten am ersten Tag bereits Kontrollen hinnehmen.

CH Media Video Unit 13.09.2021, 13.10 Uhr