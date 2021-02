Mobility Pricing Biel plant eine Innenstadt-Maut ab 2024 – Zürcher Stadträtin sagt: «Wir haben beim Verkehr eine Grenze erreicht» Der Bund will Pilotprojekte für Mobility Pricing ermöglichen. Verschiedene Kantone und Gemeinden haben Interesse. Ihre Pläne sind teils schon weit fortgeschritten – mit Folgen für Autofahrer. Stefan Ehrbar 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann Mobility Pricing die Staus bekämpfen? Keystone

Über eine halbe Million Fahrzeuge überqueren jeden Tag die Stadtgrenze von Zürich. Das tun sie gratis – noch. Denn die Stadt Zürich hat beim Bundesamt für Strassen (Astra) ihr Interesse für ein Projekt zu Mobility Pricing eingereicht. Darunter wird die Einführung eines Preissystems für Fahrten mit dem Auto oder ÖV für bestimmte Gebiete und Zeiten verstanden. Eine Autofahrt in eine Innenstadt während der Stosszeit könnte beispielsweise verteuert werden, um die Stauproblematik zu entschärfen.

Anfang Februar hat der Bundesrat eine Gesetzesvorlage in die Vernehmlassung geschickt, die Pilotprojekte zu Mobility Pricing ermöglicht. Nach dem Einreichen einer Projektskizze und einer anschliessenden Machbarkeitsstudie dürfen Kantone und Gemeinden demnach Pilotprojekte während maximal vier Jahren durchführen. Ab 2024 könnte es laut der Planung des Bundesrats so weit sein.

Biel will eine Innenstadtmaut

Interesse angemeldet haben die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Genf, Jura, der Thurgau, Wallis und Zug sowie die Städte Bern, Delémont, Zürich und Biel. Letztere hat schon konkrete Vorstellungen. In der Projektskizze heisst es, «Kern und Ziel» sei die Lenkung des Verkehrs in erwünschte Bahnen sowie die Vermeidung des unerwünschten Verkehrs. «Transit soll nicht durch die Innenstadt, sondern auf der Umfahrungsroute stattfinden», schreibt die Stadt Biel. Das vorgesehene «Cordon Pricing» – also eine Maut für die Innenstadt – sehe eine Gebührenpflicht für die Einfahrt in einen definierten Perimeter vor.

Die Zufahrt in Parkhäuser über die gewünschten Routen soll davon ausgenommen werden. Unerwünscht sind hingegen der Schleichverkehr durch Wohnquartiere, der Suchverkehr nach Parkplätzen und «vermeidbare Lieferverkehre». Fahrten, die aus der Stadt hinausführen und Fahrten von Bewohnern der Innenstadt sollen von der neuen Gebühr ausgenommen werden. Damit will die Stadt Biel den Autoverkehr reduzieren. Der Fuss- und der öffentliche Verkehr sollen hingegen attraktiver werden und gezielt aus den Einnahmen des Mobility Pricing gefördert werden.

Ab Mitte 2024 könnte es soweit sein

Die Machbarkeits- und Detailstudien dürften zweieinhalb bis drei Jahre in Anspruch nehmen, sagt Biels Stadtpräsident Erich Fehr. «Eine Umsetzung ist frühestens ab Mitte 2024 möglich.» Das Projekt sei in enger Absprache mit dem Kanton Bern entstanden vor dem Hintergrund des Verzichts auf das Ausführungsprojekt für den Westast der A5. Darunter wird eine seit Jahrzehnten geplante Autobahnumfahrung in Biel verstanden, die von Anwohnern vehement bekämpft wurde – auch, weil die Anschlüsse teils mitten durch die Stadt geführt hätten. Ende Dezember beerdigten die Behörden der Stadt und des Kantons das Projekt offiziell.

Hier wäre ein Anschluss des Westast zu liegen gekommen. Die Häuser in der Mitte hätten abgebrochen werden müssen. Oliver Menge

Ähnliche Pläne hegt der Kanton Genf. Er hat seit 2015 verschiedene Studien durchgeführt. Sie zeigten die Notwendigkeit einer Maut in einem bestimmten Perimeter von Genf, sagt ein Sprecher des kantonalen Infrastruktur-Departements. Dem öffentlichen Verkehr und dem Fuss- und Veloverkehr müsse im Zentrum Priorität eingeräumt werden. Bei den Tarifen für die Maut gelte es, ein Gleichgewicht zu finden. Zu niedrige Preise hätten wenig Einfluss auf das Reiseverhalten, zu hohe hingegen würden Fragen zur sozialen Gerechtigkeit und Akzeptanz aufwerfen.

In der Freizeit nutzen zu wenige den ÖV

Das Projekt des Kanton Genf schlage eine Preisgestaltung vor, die zwischen Neben- und Hauptverkehrszeiten unterscheide, um einen signifikanten Einfluss zu erzielen. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie, die der Kanton nun durchführen wolle, würden auch Sonderfälle geprüft – etwa Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Bewohner der Innenstadt oder der Anlieferverkehr. Zudem enthalte das Projekt einen Vorschlag für reduzierte Fahrpreise im ÖV in nachfragearmen Zeiten. In Genf gebe es noch ein starkes Verlagerungspotenzial auf den ÖV, wenn es um Reisen in der Freizeit und zum Einkauf gehe.

Wenn die Machbarkeitsstudie erfolgreich verläuft, will Genf auf die Erfahrungen anderer Städte zurückgreifen. In Göteborg etwa gebe es fast unsichtbare Mautsysteme, sagt der Sprecher. Kameras würden Nummernschilder dort automatisch auslesen, der Registrierungs-, Kontroll- und Bezahlprozess sei fast komplett automatisiert.

Aarau und Zofingen als Testgebiet

Der Kanton Basel-Stadt interessiert sich ebenfalls für das Mobility Pricing. Seine Projektskizze befinde sich noch in Ausarbeitung, sagt eine Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartementes. Langfristig brauche es eine Gebühr, deren Höhe abhängig sei von der zurückgelegten Distanz und der Uhrzeit, und zwar für alle Verkehrsmittel. Kurz- bis mittelfristig seien aber auch Tests sinnvoll, die nur einzelne Verkehrsmittel betreffen. Wie ein Basler Pilotprojekt aussehen soll, sei aber noch «sehr offen», so die Sprecherin.

Der Kanton Aargau wiederum plant ein Projekt mit einer Teilnahme auf freiwilligen Basis – genauso wie der Kanton Zug. Dafür soll eine App entwickelt werden. Die beiden Kantone arbeiten für ihr Projekt zusammen, im Aargau sind die Gemeinden Aarau und Zofingen für den Versuch vorgesehen. Noch nicht entschieden hat der Gemeinderat der Stadt Bern, ob er definitiv eine Projektskizze einreichen soll.

Zürcher Stadträtin: «Fronten sind verhärtet»

Einen anderen Weg geht die Stadt Zürich. Sie hat sich ebenfalls für ein Projekt beworben. Eingereicht wurde nicht ein konkretes Projekt, sondern der Mitwirkungsprozess. Die zuständige Stadträtin Karin Rykart (Grüne) sagt: «Aus anderen Städten wissen wir, dass Mobility Pricing funktioniert und technisch umsetzbar ist. Wichtiger ist deshalb die Frage, wie wir zu einer Lösung kommen, hinter der die verschiedenen Anspruchsgruppen stehen können.» Rykart will Verbände, Umwelt- und Autoorganisationen und politische Parteien an einen Tisch holen.

«Gerade in der Stadt Zürich sind die Fronten in der Verkehrspolitik verhärtet. Die Verkehrsthematik ist sehr emotional. Wenn wir keinen Konsens finden, wird die Umsetzung von Mobility Pricing sehr schwierig.»

Einfach werde das nicht. «Nur schon zur Frage, ob es Mobility Pricing braucht, gibt es unterschiedliche Haltungen», sagt die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements, zu dem die Dienstabteilung Verkehr gehört. Sie spüre aber die Bereitschaft aller Gruppen, am Prozess mitzuwirken. «Alle sind gesprächsbereit», sagt Rykart.

Das liege auch daran, dass der Verkehr in Zürich ein akutes Problem darstelle. «Wir brauchen eine Lösung für die Spitzenzeiten. Dass wir die Grenze des Machbaren erreicht haben, sehen alle. Wir haben heute schon eine hochkomplexe Verkehrssteuerung mit Ampeln, die sekundengenau programmiert sind. Trotzdem braucht es nur einen Unfall im Gubristtunnel und die Auswirkungen sind in der Stadt Zürich spürbar.»

Der Bund entscheidet im März

Wenn die Stadt nun schon ein konkretes Projekt einreichen würde, sagt Rykart, «gäbe es grosse Widerstände»: «Dann wäre das Mobility Pricing blockiert.» Offene Fragen, die im Prozess geklärt werden sollen, sind etwa jene, was mit den Einnahmen aus Mobility Pricing geschehen soll. Hinzu komme der soziale Aspekt: «Es sollen nicht nur jene in die Stadt hineinfahren können, die sich das leisten können.» Auch der Datenschutz sei ein Thema.

Nadelöhr im Strassennetz: Südportal des Gubristtunnels. Severin Bigler

Der Weg sei noch lang. «Wir brauchen aber auch nicht gerade nächstes Jahr eine Lösung. Wichtiger ist, einen Kompromiss zu finden, hinter dem alle stehen können. Dann können wir Mobility Pricing auch umsetzen.» Selbst dann seien Einsprachen nicht ausgeschlossen. Als Vorbild für eine künftige Mobility-Pricing-Lösung nennt Rykart die skandinavischen Städte wie Stockholm oder Oslo: «Dort funktioniert das sehr gut».



Der Bundesrat will im März entscheiden, welche Projekte in Frage kommen.