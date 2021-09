Isabelle Chassot siegt in Freiburg - SP im Ständerat ein Problem

Mitte-Frau siegt Isabelle Chassot und die alten SP-Männer Mit der Wahl der Freiburger Mitte-Politikerin Isabelle Chassot sind im Ständerat die Frauen etwas besser vertreten. Die SP steht in der kleinen Parlamentskammer vor einem Generationenwechsel - und weiteren möglichen Sitzverlusten. Anna Wanner 26.09.2021, 17.44 Uhr

Nachfolgerin von SP-Mann Christian Levrat: Isabelle Chassot (Mitte) ist neu Freiburger Ständerat. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Auguren haben ihr den Sieg zwar vorhergesagt. Doch Isabelle Chassot traute den Prognosen nicht, sie hielt vorderhand noch an ihrem Job fest: Die 57-Jährige ist seit 2013 Direktorin des Bundesamts für Kultur.

Doch Chassot hat die Wahl in den Ständerat mit Bravour geschafft: 54'695 Freiburgerinnen und Freiburger gaben ihr die Stimme. Sie nahm ihrem Konkurrenten der SP, Carl-Alex Ridoré über 20'000 Stimmen ab.

Nicht nur für Frauen ist das ein Tag der Freude, weil nun die Geschlechterquote auch in der kleinen Kammer verbessert wird: Von 46 Sitzen sind nun 13 von Frauen besetzt. Auch die Mitte-Partei kann sich über die Verstärkung freuen. Sie baut ihre Macht von 13 auf 14 Sitze aus - und hat nun zwei mehr als die FDP und sechs mehr als die drittstärkste Kraft, die SP.

Überraschungsfreie Wahl eines politischen Schwergewichts

Dass die SP ihren Sitz verlor, ist nicht nur dem etwas abrupten Rücktritt von Christian Levrat geschuldet, der Post-Präsident wird. SP-Co-Chef Cédric Wermuth erklärt: «In Freiburg war die Ausgangslage schwierig, weil die Gegenkandidatin viel mitbrachte: Erfahrung, einen guten Leistungsausweis und eine Positionierung innerhalb der Mitte, die auch für linke Wähler interessant ist.»

Christian Levrat trat zurück, weil er Post-Präsident wird. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Wermuth ist überzeugt, Chassot wäre auch für Christian Levrat eine schwierige Gegnerin gewesen. «Insofern kann man der Kantonalpartei nichts ankreiden.»

Tatsächlich gehört Isabelle Chassot zu den politischen Schwergewichten des Kantons. Die Juristin arbeitete für frühere CVP-Bundesräte, amtete 12 Jahre als Regierungsrätin, wurde zwei Mal mit Bestresultaten wiedergewählt und war zuletzt Amtschefin im Departement von SP-Bundesrat Alain Berset, ebenfalls ein Freiburger.

Den Sozialdemokraten drohen weitere Sitzverluste

Gerade für die SP ist die Wahl schmerzlich: Sie besetzt im Ständerat jetzt nur noch einen Sitz mehr als die SVP. Dabei war sie nach den Wahlen 2015 mit 12 Sitzen fast gleich auf mit FDP (13) und der damaligen CVP (14). Bereits bei den Wahlen 2019 verloren die Sozialdemokraten im Ständerat drei Sitze. Zwar konnten die Grünen die Ausfälle kompensieren, indem sie insgesamt fünf Sitze besetzen konnten - zwei davon auf Kosten der SP.

Doch den Sozialdemokraten drohen weitere Sitzverluste, wie Co-Chef Wermuth bestätigt. «Es stimmt, in den nächsten paar Jahren wird es für die SP schwierig, eine Reihe von Ständeratssitzen zu halten.» Das hänge damit zusammen, dass die SP zuvor historische Sitzgewinne in bürgerlich dominierten Kantonen schaffte, etwa in St. Gallen, in Bern, im Aargau oder in Freiburg.

Im Aargau ging der Sitz von Pascale Bruderer bereits 2019 an die SVP verloren. In Freiburg jetzt an die Mitte. Zwar stehen weder in Bern noch in St.Gallen unmittelbar Rücktritte an. Doch mit Paul Rechsteiner (69) und Hans Stöckli (69) und auch Roberto Zanetti (67) in Solothurn muss die Partei dereinst grosse Lücken füllen.

Andrea Scheck, Präsidentin der SP St. Gallen, sagt: «In einem bürgerlich geprägten Kanton wie St. Gallen war die Wahl von SP-Ständerat Paul Rechsteiner ausserordentlich. Um eine allfällige Nachfolge aufzubauen, muss die Partei sicher viel Arbeit investieren.» Über einen möglichen Rücktritt sagt sie: «Das ist derzeit kein Thema, wir tauschen uns aber häufig mit Paul Rechsteiner aus.» Auch für Roberto Zanetti ist ein Rücktritt kein Thema: «Ich fühle mich privilegiert im Ständerat zu politisieren.»

Ausgeglichenste Vertretung?

Wermuth sagt zu der Nachfolgeregelung im Ständerat, Gespräche fänden statt. Die Partei mische sich aber nicht ein: «Da spielen oft kantonale Dinge mit, die wir nicht beurteilen können aus der Distanz. Der Einfluss des SP-Präsidiums ist deshalb bescheiden – und auch nicht sehr gerne gesehen.» Er gibt aber auch zu Bedenken, dass die Partei im Ständerat zwar Nachholbedarf habe, was Geschlechtergerechtigkeit und Vertretung von Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Die SP habe aber das ausgeglichenste Verhältnis von allen Parteien: 5 Männer, 3 Frauen. Das könnte sich weiter zugunsten den Frauen verbessern, wenn die Männer dereinst abtreten. Die drei Frauen sitzen nämlich vergleichsweise fest im Sattel - und wurden 2019 frisch in den Ständerat gewählt.