Mindeststeuer: So will der Nationalrat das Geld verteilen

Mindeststeuer Was Romantik mit der Steuerpolitik zu tun hat: Das Wichtigste zum grossen Basar Die Grosskonzerne müssen ab 2024 mehr Steuern bezahlen. Mitte-links setzt durch, dass sich Bund und Kantone die Zusatzeinnahmen hälftig teilen. Doch richtig zufrieden ist damit nur eine Partei. Doris Kleck Jetzt kommentieren Aktualisiert 01.12.2022, 19.00 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer warnt vor dem neuen Standortwettbewerb. Alessandro Della Valle / Keystone

Wer bekommt das Geld? Es ist die grosse Streitfrage dieser Tage im Bundeshaus. Die Schweiz muss wegen der OECD eine Mindeststeuer von 15 Prozent für Grosskonzerne mit einem Umsatz ab 750 Millionen Euro einführen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Basar.

Schätzungen gehen von 1 bis 2,5 Milliarden Franken aus. So richtig weiss das allerdings niemand. Deshalb gab es auch Kritik an der Steuerverwaltung. Sie macht keine Angaben dazu, wie sich die Mindeststeuer auf die einzelnen Kantone auswirken wird. Das Beratungsbüro BSS hat dies im Auftrag der SP hingegen gemacht. Auch diese Studie wird kritisiert, aber die Kernaussage, dass die beiden Kantone Zug und Basel-Stadt mit den meisten Mehreinnahmen rechnen können, ist unbestritten. Finanzminister Ueli Maurer wies darauf hin, dass das Geld nicht sofort fliesst. Er rechnet damit, dass die Auswirkungen der Reform erst 2027 spürbar sind.

SP und Grüne begrüssen die Einführung einer Mindeststeuer, weil es den internationalen Steuerwettbewerb eindämmt. Für sie ist die Verteilung der Gelder eine Frage der Gerechtigkeit. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sollen nicht grösser werden. Vor allem wollen sie verhindern, dass die zusätzlichen Einnahmen durch die «Hintertüre» wieder den Konzernen oder ihren Managern zugutekommen. Die Bevölkerung soll von der Reform profitieren. Deshalb setzten sich SP, Grüne und GLP dafür ein, dass die Mehreinnahmen je zur Hälfte an den Bund und die Kantone gehen. Zudem wollten sie einen Deckel einführen: dass die Kantone maximal 400 Franken pro Einwohner bekommen sollten. Damit wären die Zusatzeinnahmen für die Kantone Zug und Basel-Stadt beschränkt worden. Dieser Deckel fiel aber durch.

Auf der anderen Seite stehen SVP und FDP. Sie wehren sich nicht gegen die Einführung der Mindeststeuer. Der Schweiz bleibt gar nichts anderes übrig, weil sonst andere Länder die Konzerne belangen und das Steuersubstrat abschöpfen könnten. Allerdings befürchten sie – genau so wie Finanzminister Ueli Maurer – dass sich das Buhlen um die Grosskonzerne verlagert: weg vom Steuerwettbewerb hin zum Standortwettbewerb. Hier hat die Schweiz ein paar Nachteile. Etwa die hohen Löhne – oder dass sie Firmen nicht direkt subventioniert. Andere Staaten geben zum Beispiel Bauland günstig ab. Die Bürgerlichen finden deshalb, dass ein grosser Teil der Mehreinnahmen in den Kantonen verbleiben soll, damit sie ihren Standort pflegen können. Wandere eine Firma ab aus Zug, betreffe dies die ganze Schweiz.

Die beiden Lager können an zwei Zitaten festgemacht werden. Der Grüne-Präsident Balthasar Glättli wollte gar, dass alles Geld zum Bund geht. Er sagte: «Ich habe eine romantische Vorstellung der Schweiz als Solidargemeinschaft.» Bundesrat Ueli Maurer erwiderte: «Auch ich habe eine romantische Vorstellung der Schweiz, aber in Bezug auf Steuern habe ich sie überhaupt nicht. Die Besteuerung ist ein knallhartes Wettbewerbsgeschäft, das weltweit funktioniert. Da nützen romantische Vorstellungen bei uns nichts.»

Das ist die grosse Quizfrage! Und ein Teil des Problems. Bislang hat sich kein Kanton in die Karten blicken lassen. Die Rede ist viel von der Förderung von Forschung und Entwicklung oder verbesserten Rahmenbedingungen bei der Fremdbetreuung der Kinder. Mitte-Nationalrat Markus Ritter befürchtet zudem, dass die Kantone das Geld für Steuersenkungen für natürliche Personen verwenden würden. Dass so also ein neuer Steuerwettbewerb lanciert würde.

Das Geld soll hälftig zwischen Bund und Kantonen verteilt werden – ohne Deckel. Die Mitte-Partei gab den Ausschlag dafür. Ihr Sprecher Ritter argumentierte auch abstimmungstaktisch: Die Vorlage brauche die Zustimmung von Volk und Ständen. Die Variante von Bundesrat und Ständerat sieht vor, dass 75 Prozent an die Kantone und 25 Prozent an den Bund geht. Für die Mehrheit der Mitte-Fraktion ist dieser Weg nicht gerecht, weil vor allem zwei Kantone profitieren würden. Maurer indes wies darauf hin, dass 75/25 der Kompromiss zwischen den Kantonen und auch den Städten und Gemeinden sei. Vor allem aber sei 50/50 die schlechtere Lösung für die finanzschwachen Kantone. Denn: Je mehr Geld an die Kantone geht, desto mehr müssen die Geberkantone und damit auch der Bund in den Finanzausgleich einbezahlen. Davon profitieren die Nehmerkantone.

Nun startet die Differenzbereinigung zwischen den Räten. Die Frage ist, welche Kammer beim Basar nachgibt. Dabei dürften auch taktische Überlegungen im Hinblick auf die Volksabstimmung vom 18. Juni eine Rolle spielen. Für die SP ist die Verteilung 50/50 ein «absoluter Minimalkompromiss». Damit zeigt sie sich konzilianter als die SVP, obschon ihre Deckel-Idee gescheitert ist, stimmte sie der Vorlage zu. Im Gegensatz zur SVP. Die Partei von Ueli Maurer fordert 75/25. Allerdings weiss auch die SVP, dass die Vorlage bedeutend ist für die Schweiz. Scheitern verboten.

