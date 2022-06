OECD-Mindeststeuern: Wohin mit dem zusätzlichen Geld?

Mindestbesteuerung Wohin mit den Steuereinnahmen? Parteien streiten um 2,5 Milliarden OECD-Steuergeld Was darf es denn sein: Förderung von Bildung und Forschung, Steuersenkungen für natürliche Personen oder doch lieber mehr Prämienverbilligungen? Die grössten Firmen werden bald mehr Steuern bezahlen. Der Verteilkampf ist schon voll entbrannt. Doris Kleck Jetzt kommentieren 23.06.2022, 17.30 Uhr

«Wir brauchen die Milchkühe im Stall»: Finanzminister Ueli Maurer sorgt sich um die grossen Unternehmen. Anthony Anex / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Die Schweiz hat ein Luxusproblem. Rund 2000 Konzerne in diesem Land sollen ab 2024 mehr Steuern bezahlen. Das bringt dem Fiskus zwischen 1 und 2,5 Milliarden Franken Mehreinnahmen ein. Doch was tun mit diesem Geldsegen?

Grund dafür ist die OECD-Reform zur Einführung einer weltweiten Mindestbesteuerung von 15 Prozent für Firmen ab einem Umsatz von 750 Millionen Euro jährlich. Zwar betont Finanzminister Ueli Maurer, dass die Schweiz nicht mitmachen muss. Das mag in der Theorie stimmen. Faktisch hat die Schweiz aber keine Wahl. Denn werden die Gewinne dieser Grossfirmen nicht mit mindestens 15 Prozent besteuert, dann können sie von anderen Ländern belangt werden. Will heissen, die Schweiz würde Steuersubstrat verlieren.

Die Reform ist unbestritten. Weil die Zeit drängt, hat der Bundesrat am Mittwoch eine neue Verfassungsbestimmung verabschiedet. Sie erlaubt die Einführung einer sogenannten Ergänzungssteuer, die sicherstellt, dass die Konzerne mit 15 Prozent besteuert werden. Nächste Woche startet das Parlament die Beratung der Bestimmung. Im Juni 2023 ist die Volksabstimmung geplant.

Die Linke will das Geld dem Bund geben

Ursprünglich wollte der Bundesrat, dass die gesamten Mehreinnahmen an die Kantone gehen. Nach der Vernehmlassung hat er nachjustiert: 25 Prozent soll nun der Bund bekommen (je nach Schätzung zwischen 250 und 650 Millionen Franken) und 75 Prozent bei den Kantonen verbleiben. Unter den Kantonen dürfen indes nur die Tiefsteuerkantone mit zusätzlichem Geld rechnen. Allen voran Zug aber auch Waadt, Schaffhausen oder Basel-Stadt.

Diese Aufteilung wird in den nächsten Monaten aber noch zu reden geben. SVP, FDP und Wirtschaftsverbände finden, dass alles Geld bei den Kantonen verbleiben soll. Diese bräuchten die Zusatzeinnahmen, um zielgerichtete Massnahmen zu ergreifen, um für die betroffenen Unternehmen attraktiv zu bleiben. Die Überlegung dahinter: Wenn die Konzerne mehr Steuern bezahlen müssen, verliert die Schweiz einen gewichtigen Standortvorteil. Und weil wir ein Hochkostenland sind, müssen andere Vorteile her.

Die Mitte wiederum spricht sich für einen Anteil des Bundes von 25 bis 50 Prozent aus. Die Kantone haben sich ebenfalls auf 25 Prozent geeinigt. Es ist ein Kompromiss. Denn jene Kantone, die überhaupt keine Mehreinnahmen haben, hätten gerne mehr Geld dem Bund zukommen lassen. Sie befürchten, gegenüber den Tiefsteuerkantonen weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Die Linke wiederum pocht darauf, dass die Mehreinnahmen grösstenteils dem Bund zufliessen. Dieser soll damit die Bevölkerung entlasten – etwa mit der Erhöhung der Prämienverbilligungen. Die SP argumentiert, dass sonst der Steuerwettbewerb unter den Kantonen weiter angeheizt wird. Werden den Kantonen finanzielle Mittel entzogen, bleibt diesen kein Geld mehr, um ihre Standortattraktivität zu verbessern, sprich den Konzernen in irgendeiner Art entgegenzukommen.

Standort fördern, aber wie?

Das entpuppt sich aber ohnehin als nicht ganz einfach. Die Kantone würden sich nicht in die Karten blicken lassen, sagte der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker am Donnerstag. Er präsidiert die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren. Allenthalben heisst es: Die betroffenen Kantone seien mit den Unternehmen im Gespräch, um herauszufinden, wie ihnen gedient sein könnte.

Schwierig ist die Ausgangslage deshalb, weil die Massnahmen international akzeptiert sein müssen und die Steuerverluste nicht zu gross sein dürfen. Diskutiert werden etwa Förderbeiträge für Forschung und Entwicklung. Schwieriger wird es, Firmen etwas anzubieten, die nicht forschungsintensiv sind, deshalb ist auch die Rede von «indirekt wirkenden Massnahmen». Beispiele dafür sind etwa Steuersenkungen für natürliche Personen. Davon könnten etwa die Manager von globalen Firmen profitieren – und diese gilt es, in den Augen vieler zu hofieren.

Nur: Politisch wäre das unklug. Stocker mahnte, dass die Akzeptanz der Vorlage nicht gefährdet werden dürfe. Steuersenkungen für natürliche Personen nannte er «Sprengstoff». Es war der Zuger Finanzdirektor, Heinz Tännler (SVP), der Anfang Jahr diese Idee ins Spiel gebracht hat. Er wird der Zuger Regierung am Dienstag Massnahmen vorschlagen. Steuersenkungen sind allerdings nicht dabei. Auch in Zug steht die Förderung von Forschung, Bildung und Innovation im Zentrum.

Ein Bruchteil des Bundesbudget

Bleibt die Frage, was der Bund mit den Mehreinnahmen machen wird. Ein Teil – etwa 200 Millionen Franken – wird in den Nationalen Finanzausgleich fliessen, wie Bundesrat Maurer am Donnerstag sagte. Die restlichen 200 bis 400 Millionen Franken pro Jahr will der Bundesrat zweckgebunden «zur zusätzlichen Förderung der Standortattraktivität» verwenden.

Die Linke würde wie gesagt gerne die Prämien noch stärker verbilligen. Keine gute Idee findet das hingegen der Bundesrat, weil eine solche Massnahme nicht zur Standortattraktivität beiträgt. Positiver beurteilt er den Ausbau der Kinderbetreuung, weil diese zur Linderung des Fachkräftemangels beitragen könnte. Möglichkeiten ortet der Bundesrat zudem in einer verstärkten Förderung im Bildungsbereich. Oder in der Finanzierung von Start-ups mit Fokus Dekarbonisierung und Digitalisierung. Dazu will der Bundesrat aber ohnehin einen Innovationsfonds gründen.

Zudem: Ob das Geld fliesst und in welchem Umfang, ist mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Auch ist der Betrag im Gesamtbudget des Bundes ziemlich vernachlässigbar; für 2022 rechnet der Bundesrat mit Einnahmen von 78,6 Milliarden Franken.

