Ukraine-Krieg Warum ukrainische Flüchtlinge den Schutzstatus S erhalten, andere Kriegsgeflüchtete aber nicht Der Bundesrat aktiviert den Schutzstatus S für Flüchtlinge aus der Ukraine. Damit erhalten sie eine unkomplizierte und rasche Aufenthaltsbewilligung. Eine solche fordert die Schweizerische Flüchtlingshilfe seit Jahren auch für vorläufig aufgenommene Kriegsflüchtlinge aus anderen Ländern. Die «faktische Ungleichbehandlung» sei «stossend». Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 11.03.2022, 17.00 Uhr

Eine Familie aus der Ukraine überquert die Grenze nach Polen. In der Schweiz sind bereits mehr als 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

Der Bundesrat hat entschieden: Wer aus der Ukraine flüchtet und in der Schweiz Schutz sucht, erhält den sogenannten Schutzstatus S. «Solange in der Heimat der ukrainischen Flüchtlinge Krieg herrscht, brauchen sie unseren Schutz», begründete Justizministerin Karin Keller-Sutter den Entscheid. Damit kommt der Sonderstatus zum ersten Mal seit dessen Einführung im Jahr 1998 zur Anwendung. Damals wurde er als Reaktion auf die Fluchtbewegungen im Zuge der Jugoslawien-Kriege geschaffen.

Das bedeutet der Schutzstatus S für Flüchtlinge Gemäss Angaben des Bundesrates sind bereits mehr als 2000 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz eingetroffen. Um diese «rasch und unbürokratisch» aufnehmen zu können, aktiviert der Bundesrat per 12. März den «rückkehrorientierten, kollektiven» Schutzstatus S. Damit erhalten die Schutzsuchenden einen Ausweis, der auf ein Jahr befristet, allerdings bis fünf Jahre verlängerbar ist. Sie müssen kein ordentliches Asylverfahren durchlaufen. In der Schweiz dürfen die Flüchtlinge aus der Ukraine ohne Wartefrist einer Arbeit nachgehen, auch selbstständige Erwerbstätigkeit ist erlaubt. Zudem können die Kinder direkt zur Schule gehen. Die Menschen aus der Ukraine müssen nicht zwingend zuerst in einem Bundesasylzentrum untergebracht werden, sie dürfen auch bei Privaten unterkommen. Für die Unterbringung, Betreuung und medizinische Versorgung erhalten die Kantone pro Person 1500 Franken pro Monat. Ob der Bund zusätzlich Geld spricht für Sprachkurse und Therapien, ist aktuell noch Gegenstand von Abklärungen.

Es stellt sich hierbei die Frage, weshalb der Schutzstatus S nicht bereits in früheren Jahren bei Kriegsflüchtlingen eingesetzt wurde. Weder Kriegsvertriebene aus Syrien, wo seit 2011 ein Bürgerkrieg tobt, noch Asylsuchende aus Somalia – dort herrscht bereits seit über 30 Jahren Krieg – erhielten den Status S. Die meisten von ihnen wurden vorläufig aufgenommen, leben also mit einem F-Ausweis in der Schweiz.

Grosse Unterschiede bei Familiennachzug und Reisefreiheit

Zur Klärung: Der Schutzstatus S und der F-Ausweis für vorläufig aufgenommene Ausländer unterscheiden sich in mehreren Punkten. So beispielsweise beim Familiennachzug. Personen mit einem F-Ausweis können frühestens nach drei Jahren und nur, wenn sie von der Sozialhilfe unabhängig sind sowie in einer «geeigneten Wohnung» leben, ein Gesuch für den Nachzug ihrer Ehegatten und minderjährigen Kinder stellen. Ukraine-Flüchtlinge mit Status S hingegen haben das Recht, dass ihre Familienangehörigen in die Schweiz nachreisen dürfen. Sie müssen weder eine Frist noch sonstige Bedingungen erfüllen.

Auch bei der Reisefreiheit gibt es Unterschiede. Für vorläufig Aufgenommene gelten seit vergangenem Dezember massive Einschränkungen beim Reisen. Seit dem knappen Entscheid im Nationalrat in der Wintersession ist es allen Personen mit einem F-Ausweis verboten, in Länder ausserhalb der Schweiz zu reisen. Sämtliche Auslandreisen – auch innerhalb des Schengen-Raums – sind untersagt. Der Entscheid wurde sowohl vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR als auch von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe scharf kritisiert.

Anders sieht es bezüglich Reisefreiheit beim Schutzstatus S aus. Personen mit diesem Ausweis ist es gestattet, ohne Bewilligung im Schengen-Raum zu reisen und wieder in die Schweiz zurückzukehren.

Schweizerische Flüchtlingshilfe sieht Ungleichbehandlung

Peter Meier, Leiter Asylpolitik bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Bild: obs

Diese «faktische Ungleichbehandlung» bezeichnet die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) als «stossend». Es sei zwar erfreulich, dass die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine rasch aufgenommen würden. Nur: «Das fordert die SFH schon seit Jahren auch für vorläufig Aufgenommene. Doch gegen eine Reform des Status F hat sich der Ständerat vor rund fünf Jahren quergestellt», sagt Peter Meier, Leiter Medien und Politik bei der SFH. Nichtsdestotrotz verteidigt er das aktuelle Vorgehen des Bundes:

«Die Ausgangslage in der Ukraine ist eine andere als bei Flüchtlingen aus Syrien oder Somalia. Alle Ukrainerinnen und Ukrainer fliehen aus demselben Grund – dem Krieg.»

Bei anderen Fluchtbewegungen hingegen würden die Menschen aus sehr unterschiedlichen Gründen fliehen.

Die Aktivierung des Status S erklärt auch das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Anfrage mit der völlig «neuen Situation»: Beim Schutzstatus S gehe es darum, «einer grossen Gruppe von Geflüchteten rasch und unkompliziert Schutz zu gewähren und das Asylsystem vor Überlastung zu schützen».

Eine Situation wie die aktuelle mit über zweieinhalb Millionen Flüchtlingen innerhalb von zwei Wochen hätte man «seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr» gehabt. Die Schweiz müsse sich nun darauf einstellen, «mehrere zehntausend Vertriebene innert kurzer Zeit aufzunehmen». Das stehe in keinem Vergleich mit vorangehenden Flüchtlingsbewegungen: «Im Syrien-Konflikt gab es nie mehr als 5000 Asylgesuche pro Jahr», so das SEM.

