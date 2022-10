Asylgesuche: Mehr unbegleitete Minderjährige ersuchen Asyl

Migration Ohne Eltern geflüchtet: Deutlich mehr unbegleitete Minderjährige ersuchen in der Schweiz um Asyl Im laufenden Jahr haben bereits rund 50 Prozent mehr unbegleitete Minderjährige ein Asylgesuch gestellt als im ganzen Jahr 2021. Die meisten kommen aus Afghanistan. Die Zunahme stellt die Behörden vor Probleme. Maja Briner Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Ein unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender sitzt auf seinem Bett. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (1. April 2016)

Für Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern geflüchtet sind und hier ein Asylgesuch stellen, gibt es ein bürokratisches Kürzel: UMA werden sie genannt, kurz für «unbegleitete minderjährige Asylsuchende». Sie gelten als besonders verletzlich und schutzbedürftig.

Ihre Zahl ist zuletzt markant gestiegen: 1474 unbegleitete Minderjährige haben im laufenden Jahr ein Asylgesuch gestellt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Anfrage mitteilt. Das sind fast 50 Prozent mehr als im ganzen letzten Jahr (989).

Hinzu kommen zusätzlich die Schutzsuchenden aus der Ukraine, die kein Asylverfahren durchlaufen und daher separat erfasst werden. Laut SEM beantragten bisher 933 unbegleitete Minderjährige den Status S.

Die unbegleiteten Minderjährigen haben oft eine traumatische Flucht hinter sich. Sie brauchen auch aufgrund ihres Alters besonderen Schutz und Betreuung. Für die Behörden ist das eine Herausforderung – und das in einer Zeit, die an Herausforderungen alles andere als arm ist. Das SEM rechnet damit, dass die Schweiz dieses Jahr insgesamt 80'000 bis 85'000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen wird. Je nach Situation bei Wintereinbruch könnten auch mehr zur Flucht gezwungen sein.

Daneben steigen auch die Asylzahlen. Gerade über die sogenannte Balkanroute kommen wieder mehr Menschen – darunter auch unbegleitete Minderjährige. Steigt ihre Anzahl, trifft dies zunächst den Bund, weil er sich in der ersten Zeit um die Asylsuchenden kümmert, bevor diese den Kantonen zugewiesen werden.

Betreuungsschlüssel «nicht vollständig eingehalten»

Aktuell sind laut SEM rund 650 UMA in den Bundesasylzentren registriert. Bei weiteren rund 500 werde derzeit überprüft, ob sie unter 18 Jahre alt sind. Wegen der gestiegenen Zahlen braucht es mehr Personal, doch dieses ist rar: Es sei derzeit schwierig, qualifiziertes Betreuungspersonal auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Das bestätigen auch verschiedene Kantone.

Die Folge: Der in den Bundesasylzentren vorgesehene Betreuungsschlüssel – ein Sozialpädagoge pro 15 UMA – kann wegen des Fachkräftemangels «nicht vollständig eingehalten» werden, wie das SEM einräumt.

Bei den unbegleiteten Minderjährigen, die in der Schweiz ein Asylgesuch stellen, handelt es sich laut SEM in der grossen Mehrheit um afghanische Staatsbürger. Gut zwei Drittel der UMA sind zwischen 16 und 18 Jahren alt. Zwei Prozent sind jünger als 13 Jahre.

Die Ukraine: «Unbegleitet» – aber nicht alle sind allein

Neben den UMA kommen auch unbegleitete minderjährige Schutzsuchenden aus der Ukraine in die Schweiz. Darunter sind grössere Gruppen an Waisenkindern, die gemeinsam untergebracht wurden. Fast ein Drittel ist jünger als 13 Jahre. Sie sind nur kurze Zeit in den Bundesasylzentren.

Die Ausgangslage bei Minderjährigen aus der Ukraine sei oft anders als bei den UMA, heisst es aus dem Kanton Waadt. «Ein hoher Anteil der Minderjährigen, die ohne Eltern aus der Ukraine in den Kanton Waadt kommen, werden von einem Angehörigen begleitet, der nicht formell ihr gesetzlicher Vertreter ist», sagt Sprecher Frédéric Rouyard. Daher würden sie zusammen mit dem Angehörigen untergebracht in einem Ort, der sich für Familien eigne – und nicht in einer speziell für UMA eingerichteten Unterkunft.

Auf dem Papier gelten sie dennoch als «unbegleitet», wenn weder die Eltern noch ein enger Verwandter oder eine Person, die eine Vollmacht der Eltern hat, mit dabei ist.

Kantone unter Druck – und ein Zürcher Problem

Die steigende Anzahl an UMA setzt die Kantone unter Druck, wie sich etwa am Beispiel des Thurgaus zeigt. Die Zahlen verdreifachten sich innert eines Jahres beinahe. Vorübergehend würden selbstständige unbegleitete Minderjährige in Erwachsenenunterkünften untergebracht, heisst es aus dem Kanton. Zusätzliche geeignete UMA-Unterkünfte würden gesucht.

Andere Kantone erklären auf Anfrage, die Zahl der UMA steige bei ihnen ebenfalls, die geeignete Unterbringung und Betreuung sei bisher aber gewährleistet – trotz Fachkräftemangels. So schreibt etwa der Aargau, aktuell könne die Betreuung in allen Unterkünften sichergestellt werden. Ähnlich klingt es aus Solothurn und Zug.

Probleme räumt der Kanton Zürich ein. Hier machte das Asylzentrum Lilienberg Schlagzeilen, in dem rund 90 UMA untergebracht sind: Eine externe Analyse kam vergangene Woche zum Schluss, die soziale und pädagogische Betreuungssituation sei «besorgniserregend». Unter anderem sei das Zentrum überbelegt. Das soll sich ändern – es braucht also anderswo mehr Plätze.

Stefan Roschi, Direktor der Asylorganisation Zürich, sagte diese Woche in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger», vorübergehend würden unbegleitete Minderjährige in Durchgangszentren untergebracht, die nicht auf deren Betreuung ausgelegt sind. Man versuche möglichst schnell, zusätzliche spezialisierte Plätze für Minderjährige aufzubauen.

