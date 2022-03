Migration Frontex-Leaks: Skandal um EU-Grenzschutzbehörde erreicht Schweizer Abstimmungskampf Am 15. Mai stimmt die Schweiz über die Beteiligung am Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex ab. Ihr Direktor Fabrice Leggeri ist unter Druck. Er soll illegale Machenschaften griechischer Grenzschützer vertuscht haben. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 18.03.2022, 18.00 Uhr

Der «Spiegel» und die Medienorganisation Lighthouse Reports erhielten aus Frontex Dokumente zugespielt, die sie am 17. März publizierten. Unter anderem diese Satellitenaufnahme, die zeigt, wie griechische Grenzschützer ein Schlauchboot von Flüchtlingen ins offene Meer ziehen. Frontex

Die Bilder von jenem 19. April 2020 aus der griechischen Ägais haben es in sich. Es war das Frontex-Überwachungsflugzeug, das sie in der Nacht live in das Frontex-Lagezentrum in Warschau streamte.

Gegen 23 Uhr hatten griechische Grenzschützer nördlich von Lesbos ein Flüchtlingsboot gestoppt und die Schutzsuchenden an Bord genommen. «Nach geltendem Recht hätten sie den Geflüchteten nun einen Asylantrag ermöglich müssen», schreibt der «Spiegel». Das deutsche Magazin und die Medienorganisation Lightouse Reports hatten die Bilddokumente aus dem Innern von Frontex zugespielt erhalten – und «zum ersten Mal veröffentlicht», wie Lighthouse schreibt.

Die griechischen Grenzschützer taten aber etwas ganz anderes. Sie setzten die Flüchtenden wieder auf das Schlauchboot – und schleppten sie dann in Richtung Türkei (siehe Bild oben). Das ist ein klarer Pushback, eine illegale Rückweisung.

Der Frontex-Pilot nahm um 3:21 Uhr sein letztes Bild auf. Es zeigte die Flüchtlinge alleine auf dem Meer. Und zwar in einem Schlauchboot ohne Motor, wie Frontex-Beamte feststellten. Um 6:32 Uhr wurden die Menschen doch noch gerettet, von der türkischen Küstenwache. Darunter waren auch vier Kinder.

Damit gerät Frontex-Direktor Fabrice Leggeri massiv in Bedrängnis. Noch nie sei ein griechischer Pushback detaillierter aufgezeichnet worden, schreibt der «Spiegel». Er sieht die Bilder als Beweis dafür, dass die Frontex-Führung schon Wochen nach Beginn der Pushbacks von den Vorfällen in der Ägais wusste.

Die Recherchen des «Spiegels» decken sich offenbar mit den Erkenntnissen, welche die EU-Antibetrugsbehörde Olaf gewann. Sie ermittelte ein Jahr lang gegen Frontex, der immer wieder Menschenrechtsverletzungen und Pushbacks vorgeworfen worden waren. Dafür durchsuchte sie gemäss «Spiegel» selbst das Büro von Frontex-Direktor Leggeri und eines engen Vertrauten.

Gegen den Willen der eigenen Mitarbeiter vertuscht

Der Abschlussbericht ist über 200 Seiten lang – und geheim. Selbst die Europaabgeordneten, die Frontex kontrollieren, konnten ihn bisher nicht einsehen. Immerhin erhielten sie aber eine mündliche Zusammenfassung von Ville Itälä, dem Chef von Olaf.

Im Olaf-Bericht werden gemäss «Spiegel» drei Frontex-Führungskräfte beschuldigt, gegen EU-Gesetze verstossen zu haben. Leggeri selbst soll die menschenrechtswidrigen Aktivitäten griechischer Grenzschützer vertuscht haben – und zwar gegen den Willen seiner eigenen Mitarbeiter.

Im Frontex-Verwaltungsrat sitzen zwei Schweizer

Das dürfte Konsequenzen haben. Das Antibetrugsamt empfiehlt offenbar Disziplinarmassnahmen. Ende März ist ein Treffen des Frontex-Verwaltungsrats geplant, der darüber beraten soll.

Im Frontex-Verwaltungsrat sitzen auch zwei Schweizer: Marco Benz, Vizedirektor des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und Chef Grundlagen. Medea Meier, Chefin Sektion Schengen, Frontex und Internationale Sicherheitszusammenarbeit.

Benz war als Experte anwesend, als die Regierungsmitglieder Ueli Maurer und Karin Keller-Sutter am 2. März an einer Medienkonferenz zum Frontex-Referendum auftraten. «Die beiden Vertreter der Schweiz werden durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit gestellt», heisst es im Bundesamt. «Sie wurden aufgrund ihrer thematischen und strategischen Verantwortlichkeiten ausgewählt.»

Komitee gegen Frontex schreibt einen offenen Brief an den Bundesrat

Damit ist klar: Die Schweiz trägt eine gewisse Mitverantwortung an den Menschenrechtsverletzungen von Frontex. Das Komitee von Bürgerinnen und Bürgern gegen Frontex reagiert nun mit einem offenen Brief an den Bundesrat auf die Enthüllungen. Die Regierung müsse sich umgehend dafür einsetzen, dass der Olaf-Bericht noch vor der Abstimmung über das Frontex-Gesetz publiziert werde, ist eine der Forderungen.

Gleichzeitig will das Komitee, dass sich der Bundesrat öffentlich für eine Entlassung von Frontex-Direktor Leggeri ausspricht. Und es verlangt eine lückenlose Aufklärung darüber, ob die beiden Schweizer Frontex-Verwaltungsräte Bundesrat, Behörden und Parlament über die Vorfälle informierten – und was die Behörden wussten.

Frontex ist für den Bundesrat sehr wichtig

Für den Bundesrat ist es gerade in der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine wichtig, dass er den Beitrag zur Weiterentwicklung von Frontex leisten kann. So wäre der Verbleib im Schengener Sicherheitssystem gewährleistet. Das sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter an der Medienkonferenz zum Frontex-Referendum deutlich.

«Wir wollen die gute Zusammenarbeit in Europa im Bereich von Sicherheit und Migration nicht aufs Spiel setzen – gerade jetzt nicht», betonte sie. «Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit im Schengen-Raum ist.»

Finanzminister Ueli Maurer sprach an derselben Medienkonferenz aber auch Klartext zu den Menschenrechtsverletzungen von Frontex. «Da gibt es nichts zu beschönigen», sagte er. «Es gab Verstösse, die wir nicht akzeptieren können. Es gibt Handlungsbedarf.» Gerade deshalb müsse die Schweiz stärker in Frontex vertreten sein – um deren Qualität verbessern zu können. «Damit unsere Werte auch an der EU-Aussengrenze umgesetzt werden.»

Die Schweiz habe die verschiedenen Berichte zu Frontex zur Kenntnis genommen, schreibt das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. Daraus gehe hervor, dass Agentur wie Verwaltungsrat den Vorwürfen konsequenter nachgehen müssten. «Deshalb forderte und fordert die Schweiz im Verwaltungsrat eine gründliche, zeitnahe und transparente Untersuchung aller Push-Back-Vorwürfe.» Im Abstimmungsbüchlein ist sogar von «Nulltoleranzpolitik gegenüber illegalen Zurückweisungen» die Rede.

Recherchen zeigen zudem: In der EU scheint man erkannt zu haben, dass Frontex mit Fabrice Leggeri an der Spitze ein Problem hat. Indizien deuten darauf hin, dass er nicht mehr allzu lange Frontex-Direktor bleibt.

