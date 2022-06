Asyl: 50 Prozent mehr Gesuche bis Ende Mai

Migration 50 Prozent mehr Asylgesuche – und die Getreideblockade könnte weitere Migrationsströme auslösen: Wie stark steigen die Zahlen bis Ende Jahr an? Die Schweiz hat in diesem Jahr 58’000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine aufgenommen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Asylgesuche aus anderen Ländern markant an. Und fast jeder zweite Russe wird aktuell als Flüchtling anerkannt. Kari Kälin Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Ukrainische Geflüchtete nehmen einen Termin beim Bundesasylzentrum Basel wahr. Bild: Nicole Nars-Zimmer (24. März 2022)

Knapp 58’000 Personen aus der Ukraine haben seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs Schutz in der Schweiz gefunden und den Schutzstatus S erhalten. Rund zwei Drittel sind bei Privaten untergebracht. Die Behörden gehen davon aus, dass sie bis im Herbst pro Monat 10’000 zusätzliche Unterbringungsplätze schaffen müssen – darin eingerechnet sind die «normalen» Asylgesuche. Die Zahl derselben steigt, nachdem die Covid-19-Reisebeschränkungen weitgehend Geschichte sind. Bis Ende Mai stellten in der Schweiz 6806 Personen ein Asylgesuch, 50 Prozent mehr im Vergleich zur Vorjahresperiode. Wie entwickelt sich das Migrationsgeschehen in diesem Jahr? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

2021 baten in der Schweiz knapp 15'000 Personen um Asyl. Für dieses Jahr rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) aktuell mit 16'500 (+/-1500) Asylgesuchen. Gemäss Sprecher Lukas Rieder tritt dieses Szenario derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 bis 65 Prozent ein. Bei Szenario «tief» kalkuliert das SEM mit 13'000 (+/-2000) Gesuchen, beim Szenario «hoch» mit 21'000 (+/-3000). Das SEM sagt, die Kapazitäten für Unterbringung und Betreuung seien auch beim Szenario «hoch» gewährleistet. Dank der Aktivierung des Schutzstatus S für die Ukrainer habe eine Überlastung der Strukturen verhindert werden können.

Die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Mit der Ausfuhr von Weizen, Mais, Sonnenblumenöl und Saatgut ernährt das Land jährlich rund 400 Millionen Menschen. Putins Invasion hat eine Exportblockade provoziert. Die Getreidepreise sind in die Höhe geschossen. Gemäss dem Uno-Welternährungsprogramm litten Anfang dieses Jahres 276 Millionen Menschen akut an Hunger. Weitere 47 Millionen, vor allem in afrikanischen Staaten, könnten dazu kommen, wenn der Konflikt in der Ukraine andauert. Länder wie Eritrea, Somalia, Libyen, Sudan, Äthiopien und Ägypten sind in einem hohen Mass abhängig von Importen aus der Ukraine. Steigende Lebensmittelpreise könnten Unruhen und Hunger auslösen und letztlich die Abwanderung in Richtung Europa verstärken. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, der ungelöste Syrien-Konflikt und das Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd wie auch die Covid-19-Pandemie sorgen ohnehin für einen hohen Migrationsdruck. Der Schweizer Migrationsexperte Eduard Gnesa hält es zudem für denkbar, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan je nach innenpolitischer Opportunität die Schleusen für Syrer nach Europa öffnet. Gnesa wirkte früher als Direktor des damaligen Bundesamtes für Migration und später als Sonderbotschafter für internationale Migrationszusammenarbeit im Aussendepartement.

Bis Ende Mai baten am häufigsten Menschen aus Afghanistan (776) um Schutz, gefolgt von Eritrea (762), der Türkei (472), Syrien (350) und Algerien (286). Bei Syrien und Eritrea entfallen die meisten Gesuche auf Kinder, die in der Schweiz geboren wurden. Bei der Türkei macht der Familiennachzug nicht ganz die Hälfte der Anträge aus. Bei Afghanistan handelt es sich hingegen zu rund 90 Prozent um sogenannte Primärgesuche. Das heisst: Diese Personen sind neu in die Schweiz gekommen, ohne dort familiäre Verbindungen zu haben.

Wie das SEM in der kommentierten Asylstatistik 2021 schreibt, ist die Schweiz heute anders als in den Jahren vor 2016 nicht mehr das Ziel-, sondern ein Transitland. Das bedeutet: Die Asylsuchen durchqueren die Schweiz auf dem Weg in einen anderen Staat. Die Schweiz verzeichnete im letzten Jahr pro 1000 Einwohner 1,5 Asylgesuche. Das sind verhältnismässig gleich viele wie in Frankreich und Slowenien. Luxemburg (1,6), Belgien und Deutschland (je 1,7), Griechenland (2,4), Österreich (2,6), Malta (3,4) und Zypern (12,7) weisen höhere Werte auf. Im letzten Jahr wurden in Europa rund 650'000 Asylgesuche registriert. Offen bleibt die Frage, welche Auswirkungen europaweit steigende Asylzahlen auf die Schweiz hätten. Die Schweiz hat laut Gnesa als Asyldestination mitunter deshalb an Attraktivität eingebüsst, weil offensichtlich unbegründete Asylgesuche im neuen Asylverfahren beschleunigt behandelt werden und abgewiesene Asylsuchende viel konsequenter in ihre Heimat zurückgeschafft werden als in EU-Ländern.

Kritik am Putin-Regime kann in Russland Lebensgefahr bedeuten. Der Kriegsausbruch hat die Lage für die Opposition verschärft. Das schlägt sich – wenn auch auf bescheidenem Niveau – auch in der Schweizer Asylstatistik wieder. Bis Ende Mai stellten 76 Menschen aus Russland in der Schweiz ein Asylgesuch. Das sind gleich viele wie während des ganzen Vorjahres. In diesem Jahr gewährte die Schweiz fast jedem zweiten Russen Asyl, 2021 lag die Schutzquote bei 30 Prozent. Die Situation russischer Oppositioneller löst auch im Eidgenössischen Parlament Besorgnis aus. Nationalrätin Natalie Imboden (Grüne, BE) will vom Bundesrat unter anderem wissen, ob russische Militärdienstverweigerer in der Schweiz Schutz erhalten. Desertion allein ist kein Grund, um als Flüchtling anerkannt zu werden. Das SEM schreibt, es sei sich der schwierigen Situation in Russland bewusst und beobachte die aktuellen Entwicklungen der Situation der russischen Deserteure und Wehrdienstverweigerer aufmerksam.

Der russische Ex-Diplomat Boris Bondarev. Bild: zvg

Für Schlagzeilen gesorgt hat der russische Uno-Diplomat Boris Bondarev, der im Mai seinen Dienst für Russland quittierte. In einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen sagte er, ein Strafverfahren in seiner Heimat wäre ihm so gut wie sicher. Er schloss eine Rückkehr nach Russland aus. Wer sich öffentlich gegen Putin stelle, habe seiner Meinung nach gute Gründe, um sein Leben zu fürchten. Bondarev sagte, er wolle eine Arbeit suchen. Ob er in der Schweiz ein Asylgesuch stellen werde, liess er offen.

Wie viele Menschen Russland seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine verlassen haben, ist unklar. Ein Sprecher von Amnesty International Schweiz sagt, das Russland-Team gehe – konservativ geschätzt – von mehreren zehntausend Personen aus.

