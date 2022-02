Menschenhandel: Traum von besserem Leben endet in Prostitution

Menschenhandel Schulden, Lügen, schwarze Magie: So locken Menschenhändler Frauen aus Afrika in die Prostitution in die Schweiz Das Versprechen: ein besseres Leben. Die Realität: Prostitution in Lausanne. Gerichtsurteile zeigen, wie Menschenhändler vorgehen – und junge Frauen mit schwarzer Magie in ihre Abhängigkeit zwingen. Fachstellen betreuten in den letzten Jahren immer mehr Opfer von Menschenhandel. Und der Bund lanciert einen weiteren Aktionsplan. Kari Kälin Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Traum vom besseren Leben in Europa endet für Opfer von Menschenhandel oft in der Prostitution. Keystone

Die Frau, die die Mädchen rekrutiert, verspricht ein besseres Leben in Europa, eine Arbeit, eine Ausbildung, weit von der Alltagstristesse in Nigeria. Bevor die zwei damals 14- und 15-jährigen Mädchen im Jahr 2015 zur Reise der Hoffnung aufbrechen, werden sie dem in Westafrika verbreiteten Ritual «Juju» unterzogen. Ein Priester entnimmt Schamhaare, Fingernägel oder Menstruationsblut, und die Frauen müssen schwören, dass sie die Anweisungen eines in Europa stationierten nigerianischen Ehepaars befolgen.

Diese Art von schwarzer Magie treibt die jungen Frauen in eine unselige Abhängigkeit. Sie sind überzeugt, Unheil breche über sie oder ihre Familie herein, falls sie ungehorsam werden. Tausende nigerianische Frauen teilen dieses Schicksal und landen in Europa in der Zwangsprostitution.

Im Fall der beiden Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen im Süden Nigerias hat die Schweizer Justiz das Ritual entzaubert. Ein Bezirksgericht in Lausanne verurteilte den Ehemann im vergangenen Jahr wegen Menschenhandels zu viereinhalb Jahren Haft. Das Obergericht und das Bundesgericht bestätigten das Verdikt. Verfahren gegen die Ehefrau des Täters und weitere mögliche Komplizen sind noch hängig.

Familien-KMU des Verbrechens

Die Gerichtsurteile offenbaren, wie die Menschenhändler agieren. Sie greifen auf eine Art Familien-KMU des Verbrechens zurück. Die Frau, welche die Mädchen anheuerte, ist die Schwiegermutter des Täters. Schlepper organisieren die Reise, welche via die Wüste in Niger und Libyen nach Europa führt, lebensgefährliche Bootsfahrt übers Mittelmeer inklusive.

In Italien nimmt das Ehepaar, das damals zwischen verschiedenen Ländern Europas hin- und herpendelt, die Mädchen unter seine Fittiche. Anstatt eine Ausbildung zu beginnen, erhalten sie eine Willkürrechnung von je 40'000 Euro für den abenteuerlichen Transfer ins vermeintliche Paradies. Sie werden gezwungen, ihren Körper zu verkaufen, um die horrende Summe abzustottern. Brechen sie mit dem Ehepaar, werden sie mit dem Juju-Fluch belegt. Das Druckmittel soll die Frauen gefügig machen.

Schläge und Todesdrohungen

Im Jahr 2016 gelangen die minderjährigen Mädchen mit dem Zug illegal in die Schweiz. Das Ehepaar, das familiäre Verbindungen zur Schweiz hat, zwingt sie, sich in Lausanne zu prostituieren. Eine Vertraute wacht, dass sie Kunden anwerben, kassiert den Ertrag ein und leitet ihn dem Ehepaar weiter. Weigern sich die Mädchen, aufs Trottoir zu stehen, kassieren sie Schläge und Todesdrohungen.

Insgesamt liefern die beiden jungen Frauen 33'000 Franken ab. Am 20. Juni 2018 zeigen sie ihre Ausbeuter an. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Ehepaar sieben weitere Nigerianerinnen in die Prostitution drängte; doch diese erstatteten keine Anzeige.

Die französische Polizei verhaftete den Täter im Februar 2020. Drei Monate später wurde er an die Schweiz ausgeliefert. Er ist dreifacher Familienvater aus Nancy, kümmerte sich um die Kinder. Seine Gattin verdiente mit Putzen monatlich 500 Euro, dazu kamen 900 Euro Familienzulagen; die restlichen Einkünfte stammten aus dem Geschäft mit dem Menschenhandel.

Das Bundesgericht bestätigte im November die viereinhalbjährige Freiheitsstrafe. Den Einwand, die Mädchen hätten sich in Widersprüche verstrickt, liess es nicht gelten. Auch dass die beiden lächelnd auf Facebook posiert hätten, stufte die Justiz nicht als Indiz ein, die Lage der Mädchen sei gar nicht so schlimm. Und dass eine Cousine der Ehefrau aussagte, die beiden hätten sich schon in Nigeria prostituiert, taxierten die Richter als wertlosen Beweis.

Organisationen befreien Mädchen aus der Falle

Aus der Prostitutionsfalle befreiten sich die jungen Nigerianerinnen mit Hilfe einer Organisation, die im Kanton Waadt einschlägige Orte besucht und dabei auch mögliche Opfer von Menschenhandel aufspürt. Die Organisation stellte einen Kontakt her zu Astree, einer Vereinigung, die Opfer auf vielfältige Weise berät, bei Klagen unterstützt und sie an einem sicheren Ort unterbringt.

Dass sich die Frauen externe Hilfe holen, ist nicht selbstverständlich. Polizisten, die im Lausanner Rotlichtmilieu zum Schutz der Frauen ermitteln, sagten gegenüber dem Internetportal «les observateurs»: «Oft flohen die Afrikanerinnen, sobald sie uns gesehen haben. Sie haben sich sogar vor Organisationen versteckt, die ihnen zu helfen versuchen.» Sie seien Opfer von Desinformation. Man bläue ihnen ein, die Polizei sei korrupt. Und vor allem seien sie durch Juju terrorisiert.

In den Hinterköpfen bleibt der böse Zauber

Die zwei jungen Frauen, unterdessen 21 und 20 Jahre alt, haben sich aus den Fängen der Menschenhändler losgelöst. Die Zusammenarbeit mit der Justiz hat sich gelohnt. Beide verfügen gemäss Recherchen von CH Media über eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Eine von ihnen absolviert eine Lehre bei der Migros, die andere besucht eine Schule.

Mehr als zwei Jahre Prostitution haben aber Spuren hinterlassen. «Das war eine schreckliche Erfahrung, die mir lange Albträume bereitet hat. Noch heute muss ich Medikamente nehmen, damit ich schlafen kann», sagte ein Opfer im letzten Frühling vor Bezirksgericht. Trotz der Verurteilung bleibt der böse Zauber in den Hinterköpfen der hängen.

«Heute habe ich immer noch Angst, denn der Juju ist da.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen