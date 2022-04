Irène Kälin reiste zurecht in die Ukraine: Gemäkel unangebracht

Meinung Fertig genörgelt: Weshalb der Ukraine-Besuch von Irène Kälin richtig war Es ist richtig, dass die Nationalratspräsidentin Kiew besucht hat. Weniger für das Schweizer Publikum, sondern für das kriegsversehrte Land. Bundespräsident Cassis sollte sich ein Beispiel nehmen. Stefan Bühler 5 Kommentare 28.04.2022, 14.00 Uhr

Irène Kälin umringt von ukrainischen Sicherheitskräften im kriegsversehrten Irpin bei Kiew. (27. April 2022) Peter Klaunzer/KEYSTONE

Selbstverständlich war die Selbstinszenierung von Nationalratspräsidentin Irène Kälin auf ihrer Reise in die Ukraine nicht frei von Peinlichkeiten. Noch peinlicher war freilich, wie viel Aufmerksamkeit diesen Peinlichkeiten in der Schweiz zuteil wurde. Dass die Grüne Kälin mit dem Bundesratsjet unterwegs war, warum sie nicht von Bundespolizisten begleitet wurde, wie sie im verdunkelten Nachtzug geschlafen hatte – all das mag zwar Zeilen und Sendeminuten füllen, ist aber nebensächlich. Die wirkliche Bedeutung des Besuchs ging ob dieser eidgenössischen Gartenzwerg-Perspektive zeitweise fast vergessen. Wichtig war allein, dass mit Kälin die institutionell höchste Schweizerin Kiew besuchte.

Um dies zu veranschaulichen, hilft es, die Perspektive zu wechseln. Weg von der helvetischen Befindlichkeit und der Angst, sich fremdschämen zu müssen. Hin zur Frage, welche Bedeutung der Besuch – ja Besuche hochrangiger westlicher Politikerinnen und Politiker überhaupt – für die Ukraine in diesem Krieg haben.

Als die USA kurz nach dem russischen Angriff Präsident Wolodimir Selenski anboten, ihn aus Kiew zu evakuieren, lehnte er ab. Er brauche kein Taxi, sondern Munition, hat er gesagt. Wenn nun hochrangige, westliche Politikerinnen und Politiker Selenski besuchen, ist dies das Gegenteil seiner Evakuierung. Mit ihren Reisen begeben sich die Gäste mitten im Krieg, in einer von Bomben und Granaten bedrohten Stadt, unter den Schutz der ukrainischen Sicherheitskräfte. Es ist ein ungeheurer, auch symbolisch kaum zu überschätzender Vertrauensbeweis in Selenski und seine Truppen. Und Beleg dafür: Trotz allem haben die ukrainischen Kräfte immer noch die Kontrolle. Kiew ist nicht gefallen.

Populäre Bilder: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, Mitte, und der britische Premierminister Boris Johnson, links, gehen am Samstag, dem 9. April, durch die Strassen der ukrainischen Hauptstadt Kiew. AP

Das ist für die Moral der gebeutelten Bevölkerung in der Stadt, im ganzen Land und der ukrainischen Soldaten von immenser Bedeutung. Für den grössten Jubel in der ukrainischen Bevölkerung sorgte diesbezüglich Boris Johnson mit seinem Spaziergang durch die Stadt, wie zahlreiche Beiträge in den verschiedenen sozialen Medien zeigen.

Besucher als lebende Schutzschilder

Zugleich dienen die Gäste wohl auch als lebende Schutzschilder. Putin wird es sich reiflich überlegen, mit Angriffen auf das Machtzentrum in Kiew auch das Leben von dort anwesenden Repräsentanten von Drittstaaten aufs Spiel zu setzen und eine weitere Eskalation des Krieges zu riskieren. Kein Wunder also, geben sich Besucher vom britischen Premierminister Johnson, dem US-Aussenminister über hohe Vertreterinnen der EU bis zu Irène Kälin (ja, sie gehört in diese Reihe) in Kiew die Klinke in die Hand.

Parlamentspräsidentin Irène Kälin zu Besuch in der Ukraine. Soldaten schützen sie. Peter Klaunzer/EPA

In der Tat scheint das für Moskau ein Problem zu sein, wie sich diese Woche zeigte: Das russische Verteidigungsministerium sah sich genötigt zu erklären, man werde künftig in Kiew bei Raketenangriffen keine Rücksicht mehr nehmen auf «westliche Berater». Bisher blieb das eine leere Drohung. Auch die Bahnlinie nach Kiew, über welche die meisten prominenten Gäste anreisen, ist nach wie vor intakt.

Augenzeugen im Propagandakrieg

Im Westen selber tragen die prominenten Ukraine-Reisenden dazu bei, dass der Krieg in der öffentlichen Diskussion dominierendes Thema bleibt: Sie geben Interviews, erzählen von Begegnungen und Beobachtungen. Sie dienen in ihren Herkunftsländern als Augenzeugen. Für die von den Russen überfallene Ukraine sind sie ein wichtiger Kommunikationskanal in den Westen, neben den täglichen Social-Media-Beiträgen des Präsidenten und seinen Auftritten über Videoschaltung in den Parlamenten befreundeter Staaten und an Kundgebungen wie in Bern am 19. März.

Wie hoch Selenski selber die politischen Besuche einschätzt, zeigt sich daran, dass er sich sogar für die im internationalen Vergleich wenig prominente Nationalratspräsidentin Kälin kurz Zeit genommen hat. Noch viel wirkungsvoller und kräftiger wäre unter diesen Voraussetzungen aus Schweizer Sicht ein Besuch von Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis. Zum Beispiel am 4. Juli, dem Tag, an dem in Lugano die Ukraine-Reformkonferenz stattfinden soll – zu der Selenski wegen des Krieges anders als geplant kaum persönlich anreisen kann.

5 Kommentare René Bucher vor etwa 2 Stunden 8 Empfehlungen Herr Bühler. Was ist den Bitteschön mit den anderen 24 Kriegsgebieten die es im Moment auf der Welt gibt. Die sind genau so grausam und ungerechtfertigt wie der in der Ukraine. Warum werden diese nicht von der feinen Dame besucht. Und warum berichtet wohl die LZ nicht von diesen, anderen, schrecklichen Kriegen?Weil es immer um Macht und Interessen geht, vielleicht? Tja, irgend etwas läuft hier nicht richtig... 8 Empfehlungen Robert Müller vor etwa einer Stunde 6 Empfehlungen So einen Stumpfsinn habe ich nun wirklich selten gelesen.Herr Bühler scheint ein Fan von Frau Kälin zu sein, dass er ihre Aktion derart guttiert und rühmt. Im gleichen Zug macht er Bundespräsident Cassis den Vorwurf, er habe seine Pflichten nicht wahrgenommen.Etwas vom dümmsten ist die Feststellung, dank dieser Promibesuche sei die Ukrainische Führung vor Angriffen Russlands geschützt. Sie würden quasi ein Schutzschild für Selensky darstellen.Es ist unglaublich, was mit dem Ukrainekrieg alles angestellt wird derweil andernorts genau so schlimme Kriege stattfinden.Ja, irgend etwas läuft hier aus dem Ruder. 6 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen