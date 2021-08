Meinung Die Banken haben ein Klimaproblem: Es reicht nicht mehr, sich am Paradeplatz hinter dicken Mauern einzuschliessen Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben am Zürcher Paradeplatz die Eingänge von CS und UBS blockiert. Die Stadtpolizei Zürich nahm 83 Personen fest. Doch die Banken haben ein Klimaproblem – amtlich bestätigt. Othmar von Matt 02.08.2021, 18.43 Uhr

Aktivistinnen und Aktivisten des Klimabündnisses «Rise Up for Change» werden bei der Besetzung des UBS-Eingangs verhaftet. Bild: Keystone (Zürich, 2. August 2021)

Klimaaktivisten blockierten am Montag am Zürcher Paradeplatz die Eingänge von CS und UBS. Zwar ist dieses Vorgehen falsch. Doch in der Sache haben die Aktivistinnen Recht.