Streit mit Brüssel: In der Not wagt die SP die Flucht nach vorn

Meinung Bremsen, bekämpfen – und jetzt plötzlich den EU-Beitritt forcieren: In der Not wagt die SP die Flucht nach vorne Ab 2027 soll die Schweiz mit Brüssel über den EU-Beitritt verhandeln. Das schlägt die SP in einem neuen Strategiepapier vor. Nach lauten europakritischen Tönen kommt das überraschend. Doch die Partei hat gute Gründe für das Manöver. Stefan Bühler 5 Kommentare 25.05.2022, 15.43 Uhr

Schlechte Perspektiven in der Europapolitik: das SP-Co-Präsidium mit Mattea Meyer und Cedric Wermuth. (Basel, 17. Oktober 2020) Georgios Kefalas/Keystone

Gerade noch hat die SP an der Seite von Teilen der SVP den Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex bekämpft. Und die eng mit ihnen verbündeten Gewerkschaften blockieren weiterhin die Verhandlungen über die Zukunft der bilateralen Verträge. Und nun lanciert die Partei ein Papier, in dem sie vorschlägt, ab 2027 über den EU-Beitritt zu verhandeln.

Meint das Führungsduo Mattea Meyer und Cédric Wermuth das ernst?

Ein Schnellschuss ist das Papier jedenfalls nicht. Sorgfältig werden Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts aus linker Warte analysiert. Der Weg hin zu Verhandlungen wird detailliert beschrieben: Bis Ende 2023 soll der Bund mit Brüssel ein Stabilisierungsabkommen abschliessen, das neue Kohäsionszahlungen und die Teilnahme an Forschungsprogrammen festlegt. Danach bis 2027 ein Wirtschaftsabkommen, das institutionelle Marktzugangsfragen regeln soll. So weit der Wunschzettel der SP.

Die 32 Seiten sind stocknüchtern, knochentrocken abgefasst. Ein politischer Businessplan. Von einem proeuropäischen Aufbruch kann keine Rede sein. Der Eindruck drängt sich auf: Das Papier ist aus der Not geboren, nicht aus innerem Antrieb. Denn die Aussichten der SP in der Europapolitik sind in dreifacher Hinsicht ungemütlich: im Verhältnis zu Brüssel, im Parteienwettbewerb und innerhalb der Partei selbst.

Erodieren die Bilateralen, rückt der Freihandel näher

Auf europapolitischer Ebene arbeitet die Zeit gegen die Linken: Je länger die SP zusammen mit den Gewerkschaften eine Lösung zur Erneuerung der Bilateralen blockiert, desto mehr erodieren diese Verträge. Die Integration in den EU-Binnenmarkt nähert sich so allmählich dem Niveau eines gewöhnlichen Drittstaats an. Das rechtsbürgerliche Wunschszenario, die Bilateralen durch ein Freihandelsabkommen zu ersetzen, wird dadurch je länger, je realistischer. Die Personenfreizügigkeit fiele dahin, der darauf beruhende Lohnschutz auch – ein Horrorszenario für die Linken. Die SP dürfte sich bewusst sein, dass sie die Blockade der Bilateralen nicht ewig durchhalten kann. Die Beitrittsdebatte ist ein naheliegender Ausweg.

Auch innenpolitisch schwimmen der SP die Felle davon. Bei kantonalen Wahlen hat sie zuletzt empfindliche Verluste erlitten. Die GLP, die sich betont EU-freundlich positioniert, gewinnt. Proeuropäische Wählerinnen und Wähler drohen, der SP den Rücken zu kehren, viele haben das wohl schon getan: An der SP-Basis war bei der Frontex-Vorlage das Argument, dass sich die Probleme mit der EU weiter verschärften, nebensächlich. Sogar weniger wichtig als bei den Grünen. Mit dem neuen Papier gibt die SP nun Gegensteuer. Spät, vielleicht zu spät.

Linke EU-Skepsis ist auf dem Vormarsch

Denn innerhalb der Partei erhalten EU-skeptische Ideen zunehmend Unterstützung. So sagte Jessica Jaccoud, Präsidentin der Waadtländer SP, kürzlich in dieser Zeitung mit Blick auf Frankreich: «Ich würde mich über einen Wahlsieg des linken Lagers und einen allfälligen künftigen Premierminister Mélenchon freuen.» Linkspopulist Mélenchon, den einst schon SP-Urgestein Jean Ziegler als «wahren Sozialisten» bezeichnete, macht die EU für tiefe Löhne in Frankreich verantwortlich und will, sollte er Premierminister werden, gewisse EU-Richtlinien ignorieren.

Linkspopulistischer EU-Skeptiker: Jean-Luc Mélenchon. (7. Mai 2022) Christophe Petit Tesson/EPA

Gewinnen solche Positionen in der SP-Schweiz an Rückhalt, droht der Partei eine Zerreissprobe zwischen den verbleibenden EU-Turbos und gewerkschaftlich orientierten EU-Skeptikern. Ein Konflikt, der zusätzlich angeheizt würde, sollte der Bundesrat die Verhandlungen über die Bilateralen dereinst ohne Zustimmung der Gewerkschaften aufnehmen. Die SP geriete in Teufels Küche. Mit dem Papier hat sie nun für diesen Fall vorgesorgt: Sie kann in den nächsten Jahren mit den Gewerkschaften Zugeständnisse beim Lohnschutz bekämpfen. Und die EU-Freundinnen und -Freunde auf die Beitrittsdiskussion ab 2027 vertrösten.

Insofern ist da Papier kohärent. Doch etwas sucht man vergebens auf den 32 Seiten: jene Begeisterung für Europa, welche die SP einst zur wichtigsten proeuropäischen Kraft im Land gemacht hat.

5 Kommentare Marcel Müller vor einem Tag 16 Empfehlungen Wenn die Schweiz in die EU geht sind die hohen Schweizer Löhne und die hohe Schweizer Kaufkraft Vergangenheit. Ich dachte immer, dass die SP die Arbeitnehmer vertritt und jetzt will sie aktiv dafür sorgen, dass diese Arbeitnehmer in Zukunft viel weniger verdienen als heute. Die SP mit Wermuth und Meyer ist nur an sich selber interessiert aber mit Sicherheit nicht am Wohlergehen der Arbeitnehmenden. Für wenige (in der SP) statt für alle. Eine Partei und ein Präsidium in Not ganz offensichtlich. 16 Empfehlungen Daniel Lisibach vor einem Tag 12 Empfehlungen Tja… Was soll man erwarten von Cüplifunktionärsberufspolitiker*innen*eriche, die bloss noch ein bisschen Sozialisterlis spielen, weil sie denken, so Karriere machen zu können. Unterstützt von inzwischen reichen exmaoistischen Althippies mit wallendem, ergrautam, halbglatzigem Langhaar. Clevere sozialdemokratische Politik für die Büezer?Mir, als Mittlerer egal. Aber in einer anständigen Demokratie wäre eine anständige, wirklich sozialdemokratische Sozialdemokratische Partei lieber. 12 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen