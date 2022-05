Streit um Zulassung: Wer zahlt die Immuntherapie?

Medizin Wieso Patienten auf innovative Medikamente länger warten müssen Die Pharmahersteller ärgern sich über die lange Zulassungsfrist neuwertiger Therapien. Im Schnitt dauert sie drei Mal länger als vorgesehen. Der Dachverband schlägt nun einen neuen Weg vor. Anna Wanner Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grosses Versprechen in der Behandlung von Krebs: die Immuntherapie über eigene veränderte Zellen. Laurent Gillieron / Keystone

Manchmal muss es in der Medizin schnell gehen, um das Leben eines Patienten zu retten. Und manchmal geht es trotz verfügbarer Mittel nicht schnell genug. Wenn beispielsweise ein Medikament nicht verabreicht werden kann, weil die Arzneimittelbehörde Swissmedic es zwar geprüft und zugelassen, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) aber noch keinen Preis verfügt hat. Erst mit der damit verbundenen Aufnahme auf die Spezialitätenliste wird ein Medikament von den Krankenkassen vergütet.

Aktuell dauert es von der Zulassung durch Swissmedic bis zur Aufnahme auf die Liste im Schnitt 217 Tage, wie der Branchenverband Interpharma mitteilt. Vorgesehen wären 60 Tage.

Für René Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma, ist das eine «untragbare Situation». Seit Jahren streitet die forschende Industrie mit den Behörden über die Fristen. Kern des Konflikts liegt bei der Festlegung des Preises. Denn sobald Swissmedic die klinischen Fragen geprüft und die Marktzulassung erteilt hat, beginnen die Verhandlungen zwischen dem Hersteller und dem Bundesamt für Gesundheit. Und diese können dauern.

Komplexe Berechnung der Preise einer Therapie

Die Preisbildung ist zwar per Gesetz und Verordnung vorgegeben, sie gestaltet sich aber gerade bei neuen, innovativen Medikamenten schwierig. Denn der Preis stützt sich je hälftig auf den Vergleich mit dem Ausland und den Vergleich mit einem ähnlichen Wirkstoff, der zur Behandlung der Krankheit bereits verwendet wird. Wenn nun ein neues Medikament eine deutlich bessere Heilungsrate verspricht, wie lässt sich das messen?

Der Zielkonflikt ist offensichtlich: Die Hersteller wollen einen möglichst hohen Preis, das BAG einen möglichst tiefen. Immerhin: Beide wollen, dass ein wirksames Medikament für möglichst alle Patienten verfügbar ist.

René Buholzer, Direktor Interpharma. Rainer Wolfsberger

René Buholzer sagt dazu: «Harte Verhandlungen um den Preis sind gewollt. Sie sind im Sinne der Bürger.» Allerdings halte eine klare Mehrheit der Bevölkerung den Zugang zu Medikamenten für entscheidender als deren Kosten. Das zeigen die Ergebnisse der Umfrage, die Interpharma letztes Jahr bei GFS Bern in Auftrag gegeben hat.

BAG-Direktorin Anne Lévy verteidigte die verzögerte Zulassung noch vor einem Jahr so: «Die grosse Herausforderung sind derzeit oft die von der Industrie beantragten Preise.» Diese seien zuletzt «sehr stark» gestiegen. Für Diskussionen sorgten beispielsweise Immuntherapien zur Behandlung von Krebs, die anfänglich rund 300'000 Franken kosteten.

BAG widerspricht den langen Wartefristen

Die hohen Preisforderungen sind in mehr als 90 Prozent der Fälle Ursache für lange Verhandlungen. Allerdings bestreitet das Bundesamt die neunmonatigen Wartefristen: Die Schweiz verfüge über ein «rasches Aufnahmeverfahren», die Dauer zwischen Zulassung und Aufnahme auf die Liste liege im Schnitt bei 70 Tagen – und nicht bei 217. Das BAG erklärt diesen «erheblichen» Unterschied mit einer Berechnung der Pharmabranche, die der Verordnung widerspreche.

Anne Lévy, Direktorin Bundesamt für Gesundheit. Anthony Anex / Keystone

Laut Anne Lévy sind die geforderten Preise für neuwertige Medikamente bisweilen so hoch, dass sie die Finanzierung des hiesigen Gesundheitssystems gefährden könnten. «Das BAG ist dafür verantwortlich, dass diese Preise wirtschaftlich sind und heute wie auch in Zukunft bezahlbar bleiben.» Lévy versprach vor einem Jahr, mit der Pharma «gemeinsam einen Mechanismus» zu entwickeln, der sowohl die Bezahlbarkeit ermöglicht als auch den raschen Zugang zu Therapien für die Schweizer Bevölkerung sichert.

Offenbar kam es seither nicht zu einer Einigung. Denn die Industrie präsentiert nun ihren eigenen Vorschlag: Nach der Zulassung durch Swissmedic soll ein neues Medikament mit «hohem medizinischen Bedarf» sofort in die Spezialitätenliste aufgenommen werden – und so für alle Patienten zugänglich sein. Der Preis wird provisorisch anhand des Auslandvergleichs festgelegt. Nach einem Jahr soll das BAG einen fixen Preis definieren. Liegt dieser unter dem provisorischen Preis, muss die Herstellerfirma die Differenz zurückzahlen.

Interpharma erklärt: «So gewinnen alle.» Das BAG habe 305 Tage mehr Zeit für die Verhandlungen, die Pharmafirmen könnten ihre Produkte schneller auf den Markt bringen und die Patientinnen und Patienten erhielten sofort und gleichberechtigt sowie unkompliziert Zugang.

Wie heute nur manche Patienten zu Medikamenten kommen

Das BAG schreibt, es sei wenig plausibel, dass eine Pharmafirma nach einem hohen Anfangspreis später einen tieferen Preis akzeptieren werde. «Dies könnte das Preisfestsetzungsverfahren erschweren und deshalb zu höheren Preisen führen.» Ausserdem sei unklar, was gelte, wenn wegen überhöhter Preisvorstellungen des Herstellers keine Einigung gefunden werden kann. Das BAG verweist deshalb auf die bisherige Praxis, eine «sehr gut funktionierende» «vorläufige» Vergütung. Über den sogenannten Off-Label-Use von Medikamenten entscheidet die jeweilige Krankenversicherung des Patienten, ob es eine Therapie im Einzelfall vergütet. Das führt jedoch zwangsläufig zu Ungerechtigkeiten in der Behandlung. Laut BAG muss diese Praxis nun verbessert werden, «um einen gleichberechtigten Zugang zu erreichen». Entsprechende Vorschläge werden in den nächsten Wochen erwartet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen