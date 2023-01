Gesundheitsversorgung: Ist Schweizer gewappnet für die Zukunft

Medizin Hohe Kosten? Mangelnde Fachkräfte? Nein, die Schweizer Gesundheitsversorgung hat ein Effizienzproblem Die Alterung der Bevölkerung bedeutet auch eine Zunahme der Betreuung von Patienten mit chronischen und verschiedenen Krankheiten. Im Rahmen des Schweizerischen Nationalfonds haben Forschende in 34 Projekten bestehende Abläufe untersucht. Und die Frage beantwortet, ob wir auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet sind. Anna Wanner Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.00 Uhr

Gerade auch bei multimorbiden Patientinnen fehlt ein effizientes System, um die verschiedenen Medikamente zu kontrollieren. Aleksandr Zubkov/Getty

Die hohen Prämienaufschläge dominierten im Herbst die Gesundheitspolitik. Seit diesem Winter hat der Mangel an Fachkräften wieder höhere Priorität: Kinderärzte sind überlastet, Pflegepersonal fehlt und die Notfallstationen sind überfüllt. Im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) haben Forschende untersucht, inwiefern das Schweizer Gesundheitswesen für die Zukunft aufgestellt ist. Hintergrund ist die alternde Gesellschaft, die auch eine Umstellung in der Medizin verlangt: weniger akute Behandlungen, mehr chronische und mehrfach Kranke.

Milo Puhan, Direktor des Instituts für Epidemiologie an der Universität Zürich. Peter Schneider/Keystone

Unter der Leitung von Milo Puhan, Professor für Epidemiologie an der Uni Zürich, wurden in 34 Projekten bestehende Abläufe in der Gesundheitsversorgung untersucht und Lösungen erarbeitet. Ein erstes Fazit fällt durchzogen aus. «Das Schweizer Gesundheitswesen hat gute Voraussetzungen für die Zukunft, es hat hervorragend ausgebildetes Personal und eine gute Infrastruktur», sagt Puhan. «Doch punkto Koordination gehört die Schweiz zum Mittelfeld, nicht zu den Besten.» Daraus leitet Puhan ab, dass die Ressourcen gezielter eingesetzt und die Versorgung noch stärker auf Bedürfnisse von chronisch kranken Menschen ausgerichtet werden müssen.

Gute Ansätze, smarte Lösungen

Was bedeutet das aber, die Koordination verbessern? Ein kritischer Moment bei Patienten ist der Spitalaustritt. Um einen baldigen Wiedereintritt zu vermeiden, muss sich die behandelnde Ärztin mit dem Pflegepersonal, allenfalls der Physiotherapeutin, dem Psychologen oder der Sozialarbeiterin absprechen. Ein spezifisch entwickeltes Online-Tool hilft, die kritischen Fragen zu beantworten. Ein anderes Projekt widmete sich dem besseren Einbezug des privaten Umfelds von chronisch Kranken.

Eine grosse Herausforderung bei Patienten mit verschiedenen Gebrechen (multimorbid) sind die Medikamentenliste und deren Dosierung. Unter der Leitung von Sven Streit, Professor für Hausarztmedizin an der Universität Bern, haben 43 Hausärztinnen ein elektronisches Tool getestet, das die Medikation verbessern soll. Die Software vergleicht ein Medikament jeweils mit der Diagnose und checkt mögliche Unverträglichkeiten mit anderen auf der Liste vorhandenen Medikamenten sowie die Mengenangaben. Das Fazit ist positiv, wie Streit sagt: «Wer das Tool benutzt hat, spricht von einer hohen Qualität des Systems. Die Daten erhalten plötzlich einen Mehrwert.» Medikamente würden nicht nur elektronisch erfasst und weitergegeben, sie werden auch auf ihren Nutzen und die Risiken getestet. Im Schnitt konnte eines der Medikamente abgesetzt werden, wie Streit sagt. Das Fazit: tiefere Gesundheitskosten und höhere Lebensqualität.

Knackpunkt schweizweite Lösungen

Die grosse Frage ist nun, wie ein smartes System wie die Medikamentenkontrolle in der ganzen Schweiz umgesetzt werden kann. Zwar sind die SNF-Projekte so ausgestaltet, dass sie Umsetzungsfragen systematisch einbezogen haben. Nur ist das in der Schweiz leider kein Erfolgsgarant. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein funktionierendes Versorgungskonzept an der Frage der Finanzierung oder dem Föderalismus scheitert.

Das zeigt sich auch am Beispiel der Medikamentenversorgung. Sven Streit nennt drei Probleme: Erstens fehlen die Schnittstellen für den Datentransfer. Ärzte, Apotheker und Spitäler können sich elektronisch nicht austauschen. Zweitens fehlen Standards bei der Verknüpfung, jede Ärztin, jeder Arzt wählt seinen eigenen Softwareanbieter. Und schliesslich fehlt auch die Zeit beispielsweise von Hausärztinnen, von denen es bereits heute zu wenige hat.

Das elektronische Patientendossier würde einen Ansatz bieten. Das sagt auch Sven Streit. «Aber nur, wenn die Medikamente darin enthalten sind.» Für solche Verbesserungen muss aber das Gesetz geändert werden.

Tröstlich ist derweil die Einschätzung von Projektleiter Milo Puhan zu den Voraussetzungen der Schweiz, die alternde Bevölkerung versorgen zu können: «Die gute Nachricht ist, dass dieser Wandel mit den in der Gesundheitsversorgung bereits vorhandenen menschlichen Ressourcen realisiert werden kann.» Dafür müssten sie aber besser genutzt werden.

