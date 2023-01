Medikamente: Zängerle von Curafutura fordert Korrektur der Marge

Interview «Ein erster, wichtiger Schritt»: Wieso günstige Medikamente teurer werden müssen, damit wir Millionen sparen können Der Bundesrat will bei den Medikamenten sparen, stösst mit seiner Vorlage aber auf Widerstand: Die Versorgungssicherheit sei gefährdet, sagen die Gegner. Pius Zängerle, Direktor des Krankenkassenverbands curafutura, widerspricht - und sagt, was das für die Patienten bedeutet. Maja Briner Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Preisniveau für Medikamente ist in der Schweiz eher hoch. Symbolbild: Anthony Anex / Keystone

Am Donnerstag beschäftigt sich die nationalrätliche Gesundheitskommission mit der umstrittenen Reform. Curafutura fordert, dass ein Element daraus so rasch als möglich umgesetzt wird. Direktor Zängerle sagt, wieso Patientinnen und Patienten für gewisse Medikamente in der Apotheke künftig mehr zahlen sollten, für andere dafür weniger.

Der Bundesrat will mit einer Verordnungsrevision bei den Medikamenten weiter sparen. Sind diese in der Schweiz zu teuer?

Pius Zängerle: Das Preisniveau für Medikamente ist in der Schweiz grundsätzlich sehr hoch, deutlich höher als im Ausland. Das hat verschiedene gute und weniger gute Gründe. Es ist wichtig, hier hinzuschauen, denn die Medikamente machen 20 Prozent der Prämienkosten aus. Deren Wachstum ist im Bereich der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung auch überproportional. Inzwischen liegen die Ausgaben bei über 8 Milliarden Franken pro Jahr.

Pius Zängerle, Direktor Curafutura. zvg

Derzeit gibt es diverse Lieferengpässe bei den Medikamenten. Mit der Revision werde die Versorgungssicherheit gefährdet, sagen Phamabranche, Spitalverband und weitere Akteure. Haben Sie keine Bedenken?

Generell muss man sagen: Je globaler die Welt, desto empfindlicher wirken sich Versorgungsengpässe aus. Wie in anderen Branchen stellen wir die Tendenz fest, die Produktion in die Nähe zurückzuholen. Wenn man nun aber sagt, die Gefahr sei gross, dass wegen tieferer Preise die Versorgungssicherheit zusammenbricht, ist das zu kurz gegriffen. Wir sind immer noch ein Hochpreisland.

Auch in der Schweiz gibt es aber Engpässe. Und Deutschland hat gerade die Preise für Medikamente für Kinder erhöht, weil beispielsweise Fiebersirup fehlte. Ist da eine Senkung vertretbar?

Es gibt dort Engpässe, wo ein Lieferant ausfällt, aber im Vergleich zum Ausland ist die Schweiz weniger betroffen. Und dort, wo es Engpässe gibt, gibt es heute in vielen Fällen eine geeignete Alternative. Diese Diskussion ändert nichts daran, dass es unser Ziel sein muss, die Preise zu senken, ohne dass wir deswegen die Versorgungssicherheit gefährden. Im Vergleich zum Ausland wird hierzulande von einigen auf relativ hohem Niveau gejammert. Das ist nachvollziehbar, aber es ist auch ein automatischer Reflex, um alles beim Alten zu belassen.

Curafutura unterstützt die Reform grundsätzlich. Sie legen den Fokus insbesondere auf die Anpassung der Vertriebsmarge. Weshalb?

Bei den Margen ist schon lange bekannt, dass es Fehlanreize gibt. Denn deren Höhe hängt direkt vom Preis des Medikaments ab. Apotheker und Ärztinnen verdienen also heute an teuren Medikamenten mehr als an günstigen. Das muss sich ändern, damit mehr Generika und Biosimilars anstelle von teuren Originalpräparaten verkauft werden. Schon 2009 hat das Parlament dazu eine Motion überwiesen - passiert ist nichts. Curafutura hat mit dem Krankenversicherer Swica, dem Apothekerverband Pharmasuisse, der Ärztevereinigung FMH und dem Spitalverband H+ einen Kompromiss erarbeitet, der auch vom Innendepartement mitgetragen wird. Der Vertriebsanteil für das Originalpräparat soll ähnlich hoch sein wie beim entsprechenden Generikum oder Biosimilar. Apotheker und Ärzte sollen keinen Anreiz mehr haben, das teurere Original zu verkaufen.

Wie viel Ersparnis bringt die Änderung der Margen, wie sie in der Revision vorgesehen ist?

Rund 60 Millionen Franken. Das wäre ein erster, wichtiger Schritt der Margenkorrektur. Wir fordern, dass dieser unbestrittene Punkt so rasch wie möglich umgesetzt wird, um endlich einen Schritt in die richtige Richtung zu machen.

Damit würde ein Fehlanreiz beseitigt. Aber es würde auch bedeuten, dass günstigere Medikamente teurer werden.

Das trifft zu, aber sie würden nur moderat teurer. Heute kosten rezeptfreie Medikamente teilweise wesentlich mehr als sehr wirksame, rezeptpflichtige Medikamente. Wenn Sie ein Grippepräparat kaufen, bezahlen Sie ohne weiteres 20 Franken. Für wichtige rezeptpflichtige schmerzlindernde Medikamente bezahlen Sie heute fünf, sechs Franken – und nachher sind es sieben, acht Franken. Das ist vertretbar. Denn es ist schlicht nicht einsehbar, dass Generika zum Schleuderpreis verkauft werden sollen, zu einem Preis wie Kaugummi, während andere, weniger wirksame Medikamente teurer sind.

An teuren Medikamenten verdienen Apothekerinnen und Ärzte im Grundsatz mehr als an günstigeren. Christian Beutler / KEYSTONE

Was heisst das für die Patienten und Patientinnen?

Für jene mit chronischen Krankheiten bedeutet es eine Vergünstigung. Jene, die im Akutfall auf Medikamente angewiesen sind, beispielsweise wegen einer Grippe, zahlen leicht mehr, einen fairen Preis. Denn der Apotheker hat gleich viel zu tun, egal ob das Medikament drei, zehn oder 300 Franken kostet.

Die Prämien sind für dieses Jahr im Schnitt stark gestiegen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel, um das Kostenwachstum zu bremsen, abgesehen von dieser Reform?

Die Prämien sind in den letzten zehn Jahren im Schnitt um 2,5 Prozent pro Jahr gestiegen. Es gibt keine Prämienexplosion, das Jahr 2022/23 ist ein Ausreisser. Aber natürlich müssen wir handeln: Wir sollten dabei wegkommen von Feuerwehrübungen, die aufgrund von dramatisch erzählten Geschichten gemacht werden. Wir müssen fundamentale Revisionen entwickeln, wie sie beispielsweise mit der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (EFAS) bald pfannenfertig vorliegt. Und man muss den veralteten Ärztetarif endlich ablösen, denn hier wird durch Über- und Unterversorgung viel Geld verschwendet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen