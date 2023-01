Medienförderung: die kleine Revolution der Expertenkommission

Medienförderung Geld für alle: Kleine Revolution für die Schweizer Medienförderung Der neue Medienminister Albert Rösti erhält ein Antrittsgeschenk der Eidgenössischen Medienkommission: ein völlig neues Modell für die Medienförderung. Christian Mensch Jetzt kommentieren 10.01.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im vergangenen Jahr lehnte das Schweizer Volk das Medienpaket zur verstärkten Subventionierung der Medien deutlich ab. Nun liegen neue Vorschläge auf dem Tisch. Christian Beutler / KEYSTONE

Was die Eidgenössische Medienkommission (Emek) dem Bundesrat vorschlägt, ist ein Wurf – und nicht ein kleiner: eine einheitliche Medienförderung, die unabhängig ist vom Medium und von der Organisationsform. Der Vorschlag, wie er heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, soll das bisherige Sammelsurium an Fördermassnahmen privater Medien abschaffen und neue Regeln etablieren. An der Struktur der SRG will die Emek derzeit nicht rütteln.