Geld ist knapp: Was das Medienpaket für Lokalzeitungen bedeutet

MEDIENGESETZ Für einen Online-Auftritt reicht das Geld bisher nicht: Was das Medienpaket für eine unabhängige Lokalzeitung bedeutet Die Mittel sind knapp, der Druck schwarzweiss, das Layout rustikal: Beim «Boten vom Untersee» im thurgauischen Steckborn hat der Chef den Schritt ins digitale Zeitalter bisher hinausgezögert. Mit einer grösseren finanziellen Hilfe für die Medien würde sich das ändern. Francesco Benini 25.01.2022, 05.00 Uhr

Verleger Martin Keller in der hauseigenen Druckerei. Valentin Hehli / MAN

So wie in Steckborn sahen viele Verlagshäuser aus, früher. Im Erdgeschoss die Druckerei, es riecht nach Druckerschwärze. Eine Holztreppe führt hinauf in die Redaktionsräume. Der Blick geht auf den Bodensee, der hier so schmal ist, dass man am deutschen Gegenufer die Häuser erkennt. Die Aussicht ist für die Journalisten wie ein Lohnnebenbestandteil.

Es sind nicht viele: Drei Redaktoren teilen sich 150 Stellenprozente. «Wir sind schlank unterwegs, darum gibt es uns», sagt am Besprechungstisch der Verleger Martin Keller. Er strahlt alemannische Bodenhaftung aus, Geschäftssinn – und Stolz auf das Unternehmen, das sein Urgrossvater 1890 ins Leben rief.

Der «Bote vom Untersee» im Thurgau ist ein eigenständiges Familienunternehmen; er gehört nicht zu einem grossen Schweizer Verlagshaus. Am kommenden 13.Februar entscheiden die Stimmberechtigten über das Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Wie wichtig ist das Paket für eine kleine Zeitung? Welche Folgen hätte ein Nein?

5000 Kunden bezahlen den Abopreis von 121 Franken

Zuerst gab es in Steckborn die Druckerei, für die heute 17 Personen arbeiten. 1900 erschien zum ersten Mal der «Bote vom Untersee». Er berichtet aus 20 Gemeinden. 2004 übernahm der «Bote» den «Anzeiger vom Rhein», der in Diessenhofen niedergelassen war. Seither heisst das Blatt «Bote vom Untersee und Rhein» und deckt auch die Schaffhauser Gemeinde Stein am Rhein ab. Die Zeitung erscheint zweimal pro Woche. Das Jahresabonnement kostet 121 Franken. Knapp 5000 Abonnenten hat der «Bote».

Das Blatt zählt 8 bis 16 Seiten, und man sieht ihm an, dass der Verleger über das Budget wacht. Die Bilder sind schwarzweiss; das Layout ist rustikal. Auf einer Seite werden bis zu zehn Texte versorgt.

Die meisten Artikel sind eingesandt, von Vereinen, Parteien, Behörden. Der «Bote» ist amtliches Publikationsorgan mehrerer Gemeinden im Kanton Thurgau. Dafür bezahlen sie nichts. Aber ihre Bauausschreibungen publizieren sie hier als Inserate. Und wenn sie etwas zu drucken haben, tun sie das in Steckborn.

Redaktionelle Kommentare könnten Kunden verärgern

Das Blatt hat in fast jeder der 20 Gemeinden mindestens einen «Korrespondenten», wie Verleger Keller sie nennt. Das sind Leute, die ein Honorar pro abgelieferte Zeile bekommen. Sie besuchen die Gemeindeversammlungen. Und zwar jede, ohne Ausnahme. Wer wissen will, was politisch läuft am Untersee, kommt am «Boten» nicht vorbei.

Christoph Blocher ist in der Gegend als Verleger präsent mit seinen «Untersee Nachrichten», einem Gratisblatt, das wöchentlich in alle Haushalte verschickt wird. Martin Keller ist nicht beeindruckt vom Konkurrenten. «Es fehlt ihnen die Kontinuität in der politischen Berichterstattung», sagt er. Die Zahl der Abonnenten und auch die Erträge aus Inseraten seien jedenfalls stabil beim «Boten».

Drei Journalisten arbeiten auf der Redaktion des «Boten vom Untersee». Valentin Hehli / MAN

Im Lokalblatt erscheinen keine redaktionellen Kommentare. Meinungen zu verbreiten, ist den Verfassern von Leserbriefen vorbehalten. In Steckborä – wie die Gemeinde im Dialekt heisst – herrschte grosser Streit im Stadtrat, bis der Präsident im vergangenen Frühling den Bettel hinwarf. Der «Bote» bezog keine Stellung. Warum nicht? Könnte sich das Blatt damit nicht profilieren?

Der Einwand des Verlegers kommt nicht mehr unerwartet. «Es rechnet sich nicht», meint er. Man könnte jemanden vor den Kopf stossen, der gerade ein Inserat aufgeben will. Das Blatt versteht sich als Sprachrohr der Region. Die Wertung ist den Leserinnen und Lesern überlassen.

Auf der Website gibt es das E-Paper, sonst nichts

Auf der Website haben Abonnenten Zugang zum E-Paper des «Boten». Weitere Aktivitäten im Internet gibt es nicht. Hier kommt nun das Medienpaket ins Spiel. «Wenn die Stimmberechtigten es annähmen, bekämen wir den finanziellen Spielraum, um online präsenter zu sein», sagt Keller. Das Gesetz sieht eine Unterstützung für Online-Titel vor, die bereits zahlende Kunden haben. Der «Bote» erfüllt diese Voraussetzung.

Das Medienpaket würde der etablierten Lokalzeitung den Schritt ins digitale Zeitalter erlauben. Ohne finanzielle Hilfe reichen die Mittel dafür nicht aus. Mit einer Annahme des Pakets sänken ausserdem die Kosten für die Zustellung der Zeitung. Der Tarif der Post, die den «Boten» in die Haushalte der Abonnenten bringt, würde weiter reduziert.

Was sagt Keller dazu, dass auch die grossen Medienhäuser vom Paket profitieren würden? Es scheint ihn nicht zu kümmern. «Der stark degressive Tarif sorgt dafür, dass die Hilfe für die kleinen Titel überdurchschnittlich ausfällt», erklärt er.

Der Bodensee kräuselt sich im eiskalten Wind. Verleger Keller sagt, dass das Medienpaket eine sehr willkommene Unterstützung wäre. «Aber unsere Welt ginge nicht unter bei einem Nein.» Aus den 20 Gemeinden in seinem Gebiet würde der «Bote vom Untersee und Rhein» auch nach einer Ablehnung weiter minutiös berichten. Aber der Online-Auftritt, der eigentlich überfällig ist, würde weiter hinausgeschoben.