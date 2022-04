Gerücht: Aargauer Starkoch Daniel Humm mit Demi Moore zusammen

Medienberichte Aargauer Starkoch Daniel Humm mit US-Schauspielerin Demi Moore zusammen? Nach der Trennung von Laurene Powell Jobs (58), der Witwe von Apple-Gründer Steve Jobs, ist Daniel Humm gemäss einem US-amerikanischen Medienbericht frisch verliebt. Der Aargauer Starkoch und die US-Schauspielerin Demi Moore sollen ein Paar sein. 01.04.2022, 13.56 Uhr

Der Aargauer Koch Daniel Humm und die Schauspielerin Demi Moore. Chris Iseli / Keystone

Nach Informationen des US-Promiportals «Page Six» sind Daniel Humm und Demi Moore schon seit mehreren Monaten ein Paar. So habe die Schauspielerin schon mehrere romantische Abendessen mit dem Aargauer in seinem Restaurant Eleven Madison Park in New York gehabt. In der Öffentlichkeit wurde das Paar anfangs März in Paris gesichtet. Gemeinsam besuchten sie die Pariser Fashion Week.

Humm wurde 1976 in Strengelbach geboren und arbeitet seit 2003 in den USA. Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat er das Eleven Madison Park zu einem der besten Restaurants des Landes gemacht. Seit 2021 kocht er dort vegan.

Demi Moore war unter anderem bereits mit den Schauspielern Bruce Willis, der erst diese Woche seinen Rückzug aus dem Showbusiness bekannt gab, und Ashton Kutcher verheiratet. (fan)