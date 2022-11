SRF-Streitgespräch: Wappler trifft auf Kritiker Benini

Medien «Sie sind am Leutschenbach mit der Axt durchs Haus»: So lief der Schlagabtausch zwischen der SRF-Direktorin und Kritiker Benini Es war ein Duell, das diesen Namen verdiente: SRF-Direktorin Nathalie Wappler und CH-Media-Autor Francesco Benini waren sich beim Gespräch über die SRF-Neuausrichtung, Gebühren und Service Public kaum je einig. Ann-Kathrin Amstutz 02.11.2022, 22.40 Uhr

SRF-Kritiker und CH-Media-Autor Francesco Benini beim Streitgespräch mit SRF-Direktorin Nathalie Wappler. In der Mitte Moderator Hannes Britschgi. Severin Bigler

Hier die oberste SRF-Chefin, da einer der schärfsten Kritiker. Die Affiche am Mittwochabend im Stapferhaus in Lenzburg ist vielversprechend: Nathalie Wappler, SRF-Direktorin, trifft auf Francesco Benini, Autor und Leiter Meinung bei CH Media, zu der auch dieses Newsportal gehört. Benini ist branchenweit bekannt als kritischer SRF-Beobachter. Ob es um eine technische «Pannenserie» oder die Abgänge von profilierten Mitarbeitenden geht, wiederholt stellt er die Frage: Was läuft schief beim SRF?