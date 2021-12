Massnahmenkritiker: Wie die «Freunde der Verfassung» streiten

Massnahmenkritiker «Der interne Putsch»: Bei den «Freunden der Verfassung» kriselt es – sie kämpfen gleich an zwei Fronten Die Bewegung wurde in kürzester Frist zu einer Referendumsmacht. Sie hat heute über 25'000 Mitglieder, die 1,25 Millionen Franken in die Kasse spülen. Doch sie kämpft gegen Radikalisierungstendenzen – und mit sich selbst. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 21.12.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Demonstration der «Freunde der Verfassung», am Samstag, 16. Oktober 2021, in Lugano. Rund 400 Personen folgten einem Aufruf der «Freunde der Verfassung» zu einem Protestzug gegen die Coronamassnahmen. Samuel Golay / Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Er sei als Liberaler in die Krise gegangen, sagte Michael Bubendorf, ehemaliger Sprecher der «Freunde der Verfassung» am 12. November 2021 an einer Kundgebung in Bern zum «Sofortigen Stopp der Corona-Massnahmen». Er habe es sich sogar überlegt, einem «Scheissverein wie der FDP» die Stimme zu geben. «So ein Idiot war ich.»

Die Coronakrise habe ihm die Augen geöffnet. «Ich will keine bessere Regierung», betonte er. «Ich will keine Regierung mehr.» Die Gesetze seien dieser Regierung «schon längst völlig egal». Und er sagte noch den Satz: «Ich bin radikalisiert.»

Michael Bubendorf war eine Weile Sprecher der «Freunde der Verfassung». Bild: Keystone

Trat Michael Bubendorf zurück? Oder doch nicht?

Unter anderem diese Aussagen führten wohl dazu, dass der Vorstand der «Freunde der Verfassung» reagierte. Er nahm den Rücktritt aus dem Vorstand an, den Bubendorf mehrfach erklärt oder angeboten haben soll. Das ist bis heute umstritten. Bubendorf sagt auf seinen Kommunikationskanälen, er habe keinen Rücktritt gegeben.

Der Vorstand der Verfassungsfreunde ist zurzeit im Dauerstress. Er kämpft an zwei Fronten. Einerseits will er eine Radikalisierung einzelner Mitglieder verhindern und seine Werte beibehalten. Das schreibt er in einer Mitteilung an die Mitglieder der Bewegung, die er auf der eigenen Homepage publiziert hat.

«Wir müssen weiterhin auf dem Boden unserer Verfassung und des Rechtsstaates stehen», heisst es im Text. «Gleiten wir in den Extremismus ab, werden wir aufgerieben und bedeutungslos.» Eine solche Entwicklung dürfe die Bewegung «aufgrund unserer Wertschätzung für unsere Schweiz» nicht zulassen.

Die Mitteilung, die die Bewegung auf ihrer Homepage publizierte. Screenshot

Der Vorstand spricht von einem «internen Putsch»

Parallel dazu kämpft der Vorstand aber auch gegen einen «internen Putsch», wie er im selben Artikel festhält. «Das ehemalige Vorstandsmitglied Christoph Pfluger greift mit seinem Minimedienimperium von ‹Corona-Transition›, ‹TransitionTV› und ‹Zeitpunkt› die aktuellen Vorstandsmitglieder an, welche den Verein erfolgreich gemacht haben», heisst es darin.

Pfluger verfolge seit längerer Zeit den Plan, den Verein «Freunde der Verfassung» in die Richtung einer politischen Partei zu lenken. Die Arbeitsgruppe, welche die Statuten der Bewegung überarbeite, sei für ihn unter anderem der Hebel dafür.

Der Vorstand weiss nun, woher der interne Widerstand kommt. «Unterdessen sind die Allianzen einigermassen klar und wir können kommunizieren», heisst es im Schreiben. «Michael Bubendorf kooperiert mit Christoph Pfluger und operiert als Marionette.»

Schneller Aufstieg zur Referendumskraft

Die «Freunde der Verfassung» wurden am 23. Juli 2020 gegründet. Zuvor hatten sich viele Mitglieder auf dem Rütli getroffen, um den Bund der Eidgenossenschaft zu erneuern. Schnell wurde der Verein zu einer Referendumskraft.

Er schaffte mit 70’000 Unterschriften das erste Referendum gegen das Covid-Gesetz und rettete mit 60’000 Unterschriften gleich auch noch das Referendum gegen das Terror-Gesetz, das zu versanden drohte. Für das zweite Referendum gegen das erweiterte Covid-Gesetz brachte er – mit den Partnern – in nur 23 Tagen 187’000 Unterschriften zusammen.

Nebenbei steuerte er 60’000 Unterschriften zum Referendum gegen das Mediengesetz bei und sammelt aktuell für das Referendum zum Transplantationsgesetz, das zu scheitern droht.

1,25 Millionen Franken an Mitgliederbeiträgen

Der Verein hat ein rasantes Wachstum hinter sich. Er zählt zurzeit über 25’000 Mitglieder. Sie bezahlen einen Mitgliederbeitrag von 50 Franken, was der Bewegung jährlich 1,25 Millionen Franken in die Kasse spült. Damit bezahlt er die fixen Kosten.

Inzwischen haben die Verfassungsfreunde aber auch eine beträchtliche Kampagnenschlagkraft entwickelt. Für die Abstimmung gegen das Covid-Zertifikat vom 28. November haben sie über Crowdfunding eine Kampagne auf die Beine gestellt, die mehrere Millionen Franken gekostet haben dürfte.

«Freiheit, Menschenrechte und direkte Demokratie»

Die Verfassungsfreunde verstehen sich als Bewegung, die sich gemäss ihrer Charta im Sinne der Präambel der Bundesverfassung für eine «freie, souveräne, gerechte, solidarische, menschenwürdige und alles Leben respektierende Schweiz» einsetzt.

Das Leitbild hält fest, dass sich die Bewegung für «Freiheit, Menschenrechte und direkte Demokratie» einsetzt, sich mit Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Meinungen an gesellschaftspolitischen Diskursen beteiligt – und mit evidenzbasierten Fakten arbeitet.

Mit allen bürgerlichen Parteipräsidenten gegen das Mediengesetz

Das schnelle Wachstum der Verfassungsfreunde hat nun aber zu beträchtlichen Verwerfungen geführt. Das ist von Bedeutung, da die Freunde der Verfassung am 13. Februar 2022 Seite an Seite mit allen bürgerlichen Parteipräsidenten und mit dem Komitee «Staatsmedien Nein» gegen das Mediengesetz kämpfen. Wohl auch deshalb geht die Bewegung gegen Radikalisierung vor. Sie will salonfähig werden für die offizielle Politik.

Wie es mit der Bewegung weitergeht, ist aber ungewiss. «Zeitpunkt»-Christoph Pfluger, Initiant der Freunde der Verfasser und ehemaliges Vorstands-Mitglied, hat dem aktuellen Vorstand den Kampf angesagt, wie aus einem Artikel hervorgeht, den er am 17. November unter dem Titel «Wohin steuern die Verfassungsfreunde?» auf seiner Homepage publizierte.

«Zeitpunkt»-Verleger Christoph Pfluger will den Vorstand weghaben

Pfluger war zunächst FDP-nahe, dann SP-Mitglied, und kandidierte später im Kanton Solothurn für die Grünen. Er gilt als globalisierungskritischer Geldreformer. In seinem Artikel fordert er den Vorstand zum Rücktritt auf. «Falls er nicht einsichtig ist», schreibt er, «muss er durch Erhöhung des Drucks und Veröffentlichung weiterer zweifelhafter Praktiken (leider) dazu gezwungen werden.»

Christoph Pfluger. Bild: Hanspeter Bärtschi

Inzwischen ist er milder gestimmt. «Davon sehe ich ab», hält er im Gespräch mit CH Media fest. Er betont, ihm gehe es um die Ausrichtung der Verfassungsfreunde. «Als ich sie initiierte, wollte ich den Widerstand abholen, das Potenzial aber in konstruktive Politik umsetzen», sagt er. «Widerstand funktioniert auf Dauer nicht und macht müde. In der Schweiz kann man nur mit konstruktiver Politik Erfolg haben.»

Pfluger war aus dem Vorstand der Verfassungsfreunde zurückgetreten, weil er mit der internen Diskussions- und Konfliktkultur «nicht mehr einverstanden» war, wie er in einem zweiten Artikel («Die Fronten verhärten sich») vom 19. Dezember schreibt. Da hält er auch fest, er sehe sich nicht als Anführer eines «internen Putsches».

Mediation zwischen dem Vorstand und Michael Bubendorf

Und wie sieht die Situation um Michael Bubendorf aus, dem ehemaligen Sprecher? Strebt er mit Pfluger einen Umbau der Bewegung an?

Bubendorf verweist gegenüber CH Media auf eine Vereinbarung, die am 19. Dezember zwischen ihm und den Co-Präsidenten Werner Boxler und Marion Russek geschlossen worden ist. «Wir haben uns auf ein Mediationsgespräch geeinigt», heisst es darin. «Dafür brauchen wir einige Tage Ruhe und Zeit. Weitere Informationen folgen vermutlich in der ersten Januarwoche.»

Mit dem Ja zum Covid-Gesetz vom 28. November hat ein zähes Ringen darüber eingesetzt, wie sich die Freunde der Verfassung im Zusammenhang mit den Nationalratswahlen 2023 positionieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen