Nachgefragt «Wir freuen uns, aber ohne Schadenfreude» - Das sagen die Feuerwerksgegner zu den Verboten Roman Huber kämpft mit einem Komitee gegen lärmige Böller. Warum nimmt er sich nicht eine ander Lärquelle vor? 30.07.2022, 05.00 Uhr

Feuerwerk wie am Zürichfest könnte es auch nach einer Annahme der Initiative geben, aber kein privates Böllern. Ennio Leanza / KEYSTONE

Roman Huber ist Hundetrainer und ehemaliger Redaktor des «Badener Tagblatt». Zusammen mit Mitstreitern will er laute Böller per Volksinitiative weitgehend verbieten. Bisher kamen 20'000 von 100'000 nötigen Unterschriften zusammen. Nun ist die Natur der Sache zuvorgekommen. Viele Feuerwerke fallen dieses Jahr wegen Trockenheit aus.

Freuen sich die Feuerwerksgegner, dass es dieses Jahr kaum Feuerwerk geben wird?

Roman Huber: Wir vom Initiativkomitee sind froh, dass man an den meisten Orten den vernünftigen Entscheid getroffen hat zum Wohl von Mensch, Umwelt und Natur. Alles hat bereits unter der Hitze und der Trockenheit gelitten. Nun fällt das Feuerwerk weg, womit ihnen weiteres Leiden erspart bleibt. Vielleicht kommt der eine oder andere nach dem ruhigen 1. August auf den Gedanken, dass es ohne Feuerwerk eigentlich schöner ist.

Warum soll Feuerwerk verboten werden?

Nicht verbieten, einschränken. Es geht nur um das lärmige Feuerwerk, weil sensible Menschen, kleine Kinder und viele Tiere, Umwelt und Natur darunter leiden. Wildtiere und Vögel geraten bei Feuerwerk in Panik. Beim Bürgenstock, wo oft Feuerwerke stattfinden, entdeckte man danach schon eine abgestürzte Gams, offenbar beim Feuerwerk in Panik davongesprungen und abgestürzt, wie uns berichtet wurde.

Journalist und Hundetrainer Roman Huber kämpft für weniger Knallerei am 1. August. Severin Bigler / BAD

Starb die Gämse wirklich wegen Feuerwerk?

Sie wurde nach einem Feuerwerk gefunden. Es ist eine naheliegende Annahme. Studien zeigen zudem hektisches Fluchtverhalten von Vögeln bei Feuerwerk. In den USA gibt es Flugplätze in Waldnähe, wo Feuerwerke gezündet werden, um Wild von der Piste zu vertreiben.

Bei Gewitter knallt es auch.

Das kündigt sich über Luftveränderungen an. Sieht man Wildtiere bei Gewitter spazieren? Nein, sie verziehen sich vorher.

Polizei- und Jagdhunde erleiden auch kein Trauma, wenn es knallt.

Die werden auf diese Situationen trainiert. Wenn sie allein zuhause von Feuerwerk überrascht werden, können sie auch erschrecken, weil es nicht die Situation ist, auf die sie konditioniert wurden. Gehörschäden können auch trainierte Hunde davontragen.

Wie ist es bei Ihren Hunden?

Meine jungen Hunde reagieren nicht gross auf Feuerwerk. Eine frühere Hündin geriet erst in Panik, als sie älter wurde. Einigen Hunden macht die Knallerei nichts aus, aber lässig finden sie es sicher nicht. Übrigens: Auch viele Menschen finden es nicht angenehm, wenn es beim Nachtessen auf der Terrasse plötzlich nebenan knallt.

Kann es sein, dass gewisse Hundehalter bei der Erziehung ihrer Hunde versagt haben, wenn sie so schreckhaft sind?

Erschrecken ist eine natürliche Reaktion auf einen starken äusseren Reiz und hat wenig mit Erziehung zu tun. Der eine Hund reagiert stärker, der andere weniger stark, das ist individuell. Einen Hund über Training für Lärm zu desensibilisieren, erfordert viel Zeit und gute Sachkenntnisse. Ist es das wirklich wert? Darum gehen viele Hundebesitzer über den 1. August ins Ausland.

Eben, es ist ja nur zwei Mal im Jahr Feuerwerk. Am 1. August und zu Silvester. Da könnte man ja tolerant sein.

Man muss ehrlich sein. Sobald der Verkauf losgeht, beginnt es zu knallen. Wenn es regnet am 1. August, geht es danach weiter. Manche Gemeinden feiern bereits offiziell am 31. Juli, sodass die Knallerei zwei volle Abende dauert. Dann gibt es in der Schweiz viele Gaststätten, wo an Hochzeiten, Jubiläen und Geburtstagen regelmässig Feuerwerke gezündet werden.

Es wird doch immer noch geklöpft am 1. August, auch mit der Initiative. Es gibt Ausnahmen für überregional bedeutsame Fester.

Wir wollen auch nicht alles verbieten. Ein geordnetes, angekündigtes, offizielles Feuerwerk für einen bedeutenden Anlass soll auf Gesuch hin möglich sein. Die private Ballerei hingegen soll verboten werden. Vulkane, Fontänen sind sowieso kein Thema. Wir suchen eine gute Lösung für alle. Heute gibt es bereits für viele Lärmbeschränkungen.

Warum nicht Töfflärm limitieren statt Feuerwerk? Die Töffs knattern das ganze Jahr über die Pässe.

Es existieren für Töfflärm gesetzliche Grenzwerte. Und es gibt auch schon Lärmradare. Wir leben eng beieinander und in einer Zeit des Wachstums, in der man aus Respekt und Rücksichtnahme negative Emissionen limitieren muss. Es geht um Lebensqualität. Masslosigkeiten müssen wir regulieren. Bei Töfflärm habe ich noch nicht gehört, dass jemand in Panik geraten ist. Bei Feuerwerk weiss ich, dass es auch bei Menschen vorkommt.

Was wird als Nächstes verboten? Schützenvereine? Es droht eine Verbotskultur.

Der Schützenverein ist nicht mitten im Dorf und hat Schiesszeiten, die ausgeschrieben sind. Seien wir doch ehrlich: «Verbotskultur» ist so ein Schlagwort. Wir finden, es soll einfach nicht mehr möglich sein, dass sich Einzelne damit vergnügen können, womit der Mehrheit der anderen Leiden und Schaden zugefügt wird. (rit)

