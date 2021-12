Nationalrat lehnt Massentierhaltungsinitiative wohl deutlich ab

Massentierhaltungsinitiative 27'000 Hühner pro Hof: Kein Problem, findet die Mehrheit des Nationalrats Die bürgerlichen Mitglieder der grossen Kammer lehnen in der Abstimmung vom Dienstag wohl nicht nur die Initiative, sondern auch den Gegenvorschlag zur Massentierhaltung ab. Diese seien unnötig und würden tierische Produkte verteuern. Anders die Meinung der Linken: Sie wehren sich gegen die Dominanz der Bürgerlichen. Chiara Stäheli 14.12.2021, 18.00 Uhr

Auf die Haltung von Legehennen hätte die Massentierhaltungsinitiative Auswirkungen. Bild: Sven Kästner / AP

Ein Schwein suhlt im Schlammbad, ein Kalb liegt im Stroh, ein Huhn pickt im Gras: Die Werbevideos der Branchenorganisation Proviande zeigen ein heiles Bild der Schweizer Fleischwirtschaft. Doch ist dem wirklich so?

Auf einem einzigen Schweizer Bauernhof dürfen bis zu 1500 Schweine, 18’000 Legehennen oder 27’000 Masthühner gehalten werden. Zugleich ist die Nutztierhaltung für rund 85 Prozent aller in der Schweizer Landwirtschaft verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Diese Tatsachen sind den Urhebern der Massentierhaltungsinitiative ein Dorn im Auge. Sie kritisieren, dass Tiere als Produkte betrachtet und deren Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden. Deshalb fordern sie, dass der Schutz der Würde aller in der Landwirtschaft gehaltenen Tiere in die Verfassung aufgenommen wird. Zudem soll der Bund Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung, den Zugang ins Freie, die Schlachtung und die maximale Gruppengrösse pro Stall festlegen. Auch sollen für den Import von tierischen Produkten Vorschriften erlassen werden, die sich an den Bio-Suisse-Standards von 2018 orientieren.

Grossteil der Kantone unterstützt Gegenvorschlag

Der Bundesrat beantragt die Initiative zur Ablehnung, hat aber einen direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser sieht vor, dass in der Verfassung Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, für regelmässigen Auslauf sowie eine schonende Schlachtung verankert werden. In der Vernehmlassung haben sich unter anderem 17 Kantone für den direkten Gegenentwurf ausgesprochen.

Der Nationalrat behandelte am Dienstag die vor mehr als zwei Jahren eingereichte Initiative gegen Massentierhaltung als Erstrat. Doch weder die Massentierhaltungsinitiative noch der Gegenvorschlag des Bundesrates wissen in der grossen Kammer zu überzeugen. Beide werden von bürgerlichen Vertretern als zu extrem und unnötig bezeichnet.

Die Wirtschaftskommission beantragt deshalb, weder auf die Initiative noch auf den direkten Gegenvorschlag einzutreten. Sprecher und Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi aus dem Tessin betonte denn auch:

«Die Lösung liegt viel eher im Konsumverhalten und in der Bewusstseinsbildung als in Vorschriften, die nur dazu führen, dass die Produktion ins Ausland verlagert wird.»

Er spricht damit die im Gegenentwurf nicht enthaltene Importregelung an. Der Bundesrat lehnt diese ab, weil sie «nicht mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz» vereinbar sei.

Keystone-SDA

GLP will Deklarationspflicht für Importe

Die grosse Mehrheit von FDP, SVP und Mitte sind der Meinung, dass die Schweiz bereits über ausreichende Tierschutzbestimmungen verfüge. Zudem befürchten die Bürgerlichen Einschränkungen der Wettbewerbsfähigkeit sowie eine Verteuerung von tierischen Lebensmitteln. So werden denn auch die meisten Bürgerlichen in der Abstimmung vom Mittwoch sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenentwurf ablehnen.

Ganz anders die Grünen und die SP. Sie unterstützen in erster Linie den Antrag von Grünen-Nationalrat Kilian Baumann. Er will das Geschäft an die Wirtschaftskommission zurückweisen und diese mit der Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags beauftragen. Sollte der Antrag von Baumann abgelehnt werden, unterstützen die beiden Parteien den direkten Gegenvorschlag sowie den Minderheitsantrag von GLP-Nationalrat Jürg Grossen. Er fordert eine Präzisierung des Gegenvorschlags: Zusätzlich zum Vorschlag des Bundesrates sollen maximale Gruppengrössen sowie eine Deklarationspflicht für tierische Importe zu Ernährungszwecken in die Verfassung aufgenommen werden.

Es braucht keine grossen Rechnereien: Sowohl die Initiative als auch sämtliche Ideen für einen Gegenvorschlag dürften es in der Abstimmung schwer haben – selbst wenn Grüne, SP und GLP geschlossen für deren Annahme stimmen.