Massaker von Butscha «Diplomatie muss kühlen Kopf bewahren»: Cassis verteidigt zurückhaltende Reaktion der Schweiz Im Gegensatz zu anderen Staaten hielt sich die Schweiz mit klaren Worten gegenüber Russland zurück. Bei einem Auftritt in Bern verteidigte Bundespräsident Ignazio Cassis die Wortwahl seines Aussendepartements. Schärfere Sanktionen seien denkbar, wenn sich die EU dafür entscheiden sollte. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 04.04.2022, 17.25 Uhr

Aussenminister Ignazio Cassis bei einem Auftritt in Bern (31. März 2022). Bild: Keystone

Die offizielle Reaktion des Aussendepartements EDA auf die mutmasslichen Kriegsverbrechen russischer Truppen im Kiewer Vorort Butscha hat bei den Parteien von links bis bürgerlich für viel Kritik gesorgt. An einem kurzfristig anberaumten Medienauftritt in Bern verteidigte Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) die zurückhaltende Stellungnahme. «Die Bilder, die wir gesehen haben, gehen unter die Haut und haben uns schockiert», sagte Cassis am Montagnachmittag. Es handle sich um Gräueltaten, die man sich im Europa des 21. Jahrhunderts nicht habe vorstellen können.