Erinnerungen «Er war warmherzig und hochintelligent»: Wie Martin Bäumle sein Jugendidol Michail Gorbatschow erlebte Gorbatschow hat 1993 die Umweltorganisation Green Cross International gegründet. Da lernte GLP-Nationalrat Martin Bäumle den ehemaligen Staatschef kennen. Es entwickelte sich eine gute Beziehung, die aber im Konflikt endete.

Lange hatten Michail Gorbatschow und GLP-Nationalrat Martin Bäumle auch wegen der Ukraine einen guten Draht. «An einem Mittagessen sprachen wir zum Beispiel über die Ukraine und Russland», erinnert sich Bäumle. Gorbatschow habe gewusst, dass er mit Yuliya eine ukrainische Partnerin habe – «und das bereitete ihm Freude».

An jenem Essen betonte Gorbatschow, dass auch er ukrainische Wurzeln habe. Fast alle ukrainischen und russischen Familien hätten Wurzeln in beiden Ländern. Deshalb dürften sich diese nicht gegenseitig attackieren – sie seien schliesslich Bruderländer.

Bäumle hatte Gorbatschow im Rahmen der Versammlungen von Green Cross International kennen gelernt. Der ehemalige Präsident der Sowjetunion gründete diese Umweltorganisation 1993. Er war auch ihr erster Präsident. Bäumle wiederum war ab 2013 Präsident von Green Cross Schweiz, einem von 31 weltweiten Ablegern von Green Cross International.

«Wir hatten Einigkeit in vielen Punkten»

In diesem Zusammenhang lernte Bäumle den ehemaligen sowjetischen Präsidenten kennen – lange nach seiner aktiven Politkarriere. «Ich habe ihn als sehr warmherzigen und netten Menschen kennen gelernt», sagt Bäumle. «Er war zudem hochintelligent.»

Bäumle traf Gorbatschow erstmals an einer Generalversammlung von Green Cross International. Danach diskutierte er an verschiedenen Mittags- und Abendessen mit ihm. «Wir hatten Einigkeit in vielen Punkten», sagt Bäumle. Zum Beispiel in Sachen Abrüstung.

Das Jugendidol von Martin Bäumle

«Gorbatschow war für mich ein Jugendidol», betont der GLP-Politiker. «Er war für mich jener Politiker, der die Welt zum Guten hin veränderte.» Vor ihm habe das Wettrüsten und die stete Bedrohung eines Atomkrieges zum Alltag gehört. «Mit ihm als sowjetischem Staats- und Parteichef kam die Sicherheit. Es gelang ihm, eine friedlichere Welt zu schaffen.»

Gorbatschow habe Europa und Russland einander nähergebracht. «Er wollte ein europäisches Haus bauen», sagt Bäumle. «Nach seinem sanft erzwungenen Rücktritt als sowjetischer Staatschef zogen aber leider beide Seiten diese Annäherung zu wenig weiter.»

Er setzte sein Wissen nicht für den eigenen Machterhalt ein

Es gebe nur wenige Staatsmänner auf diesem Planeten, die ein ähnlich grosses Wissen, ähnlich viel Erfahrung und ein ähnliches strategisch-taktisches Know-how hätten, wie es Gorbatschow ausspielen konnte, sagt Bäumle. Im Gegensatz zu vielen anderen Staatschefs habe Gorbatschow dieses Wissen aber nicht primär zu seinem eigenen Machterhalt eingesetzt.

«Er setzt es für die Welt ein, für Russland und auch für Europa», sagt er. Gorbatschow habe den Kalten Krieg beendet und die Chemie- und Atomwaffen reduziert. «Das war seine Motivation. Ihr ordnete er alles unter.»

Letztlich sei es ihm zum Verhängnis geworden, dass er zu wenig stark auf seinen eigenen Machterhalt hingearbeitet habe. Mit seinen politischen Konzepten Glasnost («Offenheit») und Perestroika («Umstrukturierung») hatte er es auch bei der eigenen Bevölkerung schwer. Die Veränderungen verlangten ihr viel ab.

Ein «Demokrat im Herzen»

Bäumle bezeichnet Gorbatschow als «Demokrat im Herzen», da er von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zum Generalsekretär bestimmt worden war. Gorbatschow habe dort als Erster den Menschen mehr Raum für Demokratie und Freiheit gegeben. Da sich die Bevölkerung aber kein demokratisches Leben gewöhnt war, kam sie damit nur bedingt zurecht.

Eine Zäsur im Leben von Gorbatschow sei der Tod seiner Frau Raissa 1999 gewesen, sagt Bäumle. «Sie war sehr stark und die beiden stützten sich als Team gegenseitig.» In den persönlichen Gesprächen mit Gorbatschow habe er gespürt, dass der Tod Raissas sein schlimmstes Erlebnis war. «Er verlor jenen Menschen, der ihm am nächsten stand, der alles mit ihm durchlebte und wohl auch seine wichtigste Beraterin war.»

Als Bäumle den Draht zu Gorbatschow verlor

Bäumle selbst verlor 2017 seinen guten Draht zu Michail Gorbatschow – im Zuge von finanziellen Wirren bei Green Cross International und später auch Green Cross Schweiz. Als Bäumle ihn in Moskau zum letzten Mal persönlich sah und ihm sagte, es stehe finanziell nicht gut mit Green Cross International, nahm ihm Gorbatschow das nicht ab.

«Es hat mich damals extrem enttäuscht, dass er mir nicht glaubte», sagt Bäumle. Das habe mit Gorbatschows Entourage zu tun gehabt. «Gorbatschow wandte sich dann gegen mich, als ich Green Cross International sanieren musste, weil es vor dem Konkurs stand.» Er habe nicht mehr mit Gorbatschow direkt darüber sprechen können. «Das war traurig für mich.»

Er habe immer geglaubt, dass er sich mit Gorbatschow aussöhnen und den Streit begraben könne. Weil es letztlich beiden um dasselbe ging: Den Schutz der Umwelt mit Greencross. Doch das war nicht mehr möglich. «Ich kam nicht mehr an ihn heran, man blockte mich bewusst ab», sagt Bäumle.

Schade findet Bäumle heute vor allem eines: Wegen seiner schweren Krankheit konnte Michail Gorbatschow nichts mehr unternehmen im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. «Als gesunder Mann», sagt der GLP-Nationalrat, «wäre Gorbatschow eine ganz wichtige Figur gewesen und hätte wohl noch einiges zum Guten bewegen können.»