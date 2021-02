Weltall Mars-Mission: Die Suche nach verstorbenen Aliens auf dem Roten Planeten Heute Donnerstag soll der Roboter Perseverance auf dem Mars landen. Sein Ziel: Überresten von Leben aufspüren. Dafür nutzt er Schweizer Technik. Bruno Knellwolf 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mensch will wieder hoch hinaus. Mond und Mars sind Ziele im All. Auf den Erdtrabanten soll bald ein Mensch seinen Fuss setzen, so wie bei der letzten Apollo-Mission vor 49 Jahren. Mit Mondlandungen wird man sich in Zukunft aber nicht zufrieden geben, der Erdtrabant soll irgendwann zur Zwischenstation auf einem bemannten Flug zum Mars werden.

Doch um irgendwann dorthin reisen zu können, muss das Wissen über den Roten Planeten noch deutlich grösser werden. Dafür wird heute nach einer 470 Millionen Kilometer langen Reise der Nasa-Rover «Perseverance» in die Atmosphäre des Mars eintreten.

Auch Neulinge wollen auf den Mars

Neben der amerikanischen Nasa wollen dieses Jahr allerdings noch andere Raumfahrtorganisationen und Länder Missionen zum Mars. Die europäische Raumfahrtagentur ESA will in Kooperation mit Russland die «ExoMars»-Mission zu vervollständigen: Zum bereits im Marsorbit befindlichen «Trace Gas Orbiter» soll der Rover «Rosalind Franklin» auf dem Mars landen. Dazu kommen dieses Jahr noch zwei Mars-Neulinge: China und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ebenfalls im Sommer starten, weil dann Mars und Erde so günstig zueinander stehen, so dass die Reisezeit relativ kurz ist.

Die Suche nach altem Leben geht weiter

Der Perseverance-Rover vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa. Patrick T. Fallon / AFP

Bereits heute soll dort der Nasa-Rover Perseverance landen. Seine Mission: Leben finden. Auf lebendige Aliens wird er dort nicht treffen. Es ist viel zu kalt, als dass es Wasser an der Oberfläche haben könnte, und die dünne Atmosphäre lässt zu viel kosmische Strahlung durch. Doch der Mars war nicht immer lebensfeindlich. Vor 3,5 Millionen Jahren floss Wasser an der Oberfläche und schnitt Flüsse in die Landschaft, die heute noch sichtbar sind.

Wo Wasser war, wird auch Leben vermutet. Erstmals wurden in den frühen 2000er-Jahren Spuren von Wasser gesichtet. Der Nasa-Rover Curiosity, der 2012 gelandet ist, entdeckte einen ehemaligen See in einem Krater und fand auch organische, kohlenstoffhaltige Moleküle, die als Bausteine des Lebens gelten.

Eine der komplexesten Missionen der Raumfahrt

Perserverance bedeutet Beharrlickeit und so wird sich der Nachfolger der Rovers Curiosity die Oberfläche des Planeten genauer unter die Lupe nehmen. Er wird sich im Jezero-Krater verschiedenen Aufgaben widmen. Gemäss Patricio Becerra von der Universität Bern ist der neue Rover durchaus mit Curiosity zu vergleichen. «Allerdings gibt es viele Unterschiede zwischen den beiden», sagt der Weltraumforscher. Das neue Fahrzeug ist mehr Roboter. Es kann mit seinen Armen Bodenproben entnehmen, in Behälter füllen, versiegeln und deponieren. Nachfolgende Mars-Missionen werden später die Bodenproben abholen und zur Erde bringen. Dieses «Mars Sample Return»-Projekt ist eine Zusammenarbeit der Nasa mit der ESA und eine der komplexesten Missionen in der unbemannten Raumfahrt.

Perseverance ist vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa entwickelt worden und setzt auch auf Schweizer Technik. Zehn Elektroantriebe stammen vom Schweizer Motorenhersteller Maxon und einer davon bewegt den Roboterarm, der die Proben von Station zu Station navigiert. Dieser Motor hat somit eine Schlüsselfunktion: Versagt er und der Roboterarm bewegt sich, wird es nichts mit der Suche nach Lebensspuren und die Mission wird ein Misserfolg, wie Robin Phillips von Maxon erklärt.

Erstmals wird auf einem fremden Planeten geflogen

Zum Einsatz auf dem Mars kommt auch eine Helikopter-Drohne namens Ingenuity, welche die ersten motorisierten Flüge auf einem anderen Planeten in der Geschichte der Raumfahrt absolvieren soll. «Um interessante Ziele auf dem Mars auszukundschaften», sagt Becerra.

Die Helikopterdrohne Ingenuity. AP

Die ersten Erkundungsflüge auf dem Mars sind im Mai vorgesehen. Das ist eine Herausforderung in der extrem dünnen Mars-Atmosphäre. Diese ist vergleichbar mit den Bedingungen, die in der Erdatmosphäre in 30 Kilometer Höhe herrschen. Auch bei der solarbetriebenen und 1,8 Kilogramm schweren Drohne sind Schweizer Elektromotoren im Einsatz, die nur 10 Millimeter gross sind und die Neigung der Rotorblätter und damit die Flugrichtung steuern.

Mit Mikrofonen den Sound des Planeten auf die Erde senden

Perseverance wird nicht nur Kreidestücke-grosse Kerne aus dem Marsfelsen bohren. «Der Rover führt auch viele wissenschaftliche Instrumente mit sich, die Curiosity nicht hatte», sagt Becerra. Dazu gehören ein Bodenradar, das den Untergrund abbildet und kartiert. Becerra sagt:

«Um unter anderem nach vergrabenem Wassereis und möglichen Salzsolen zu suchen.»

Ein UV-Laser wird eingesetzt, um die Mineralogie des Bodens zu bestimmen und organische Verbindungen aufzuspüren. Der Krater Jezero zeigt ein typisches Flussdelta: Schichtstrukturen, die entstehen, wenn Flüsse ins offene Gewässer münden und Sand und Steine und – so die Hoffnung der Forscher – auch organische Kohlenstoffe ablagern. Um auch den Sound des Marses zu hören, sind an Bord der Perseverance erstmalig auch Mikrofone mit dabei.

Und auch für die bemannte Marsexpeditionen wird vorgespurt: Die Mission soll zwei Experimente durchführen, welche Erkenntnisse für die Lebenserhaltung von Menschen auf dem Mars sowie zur Herstellung von Raketentreibstoff bringen sollen. Letzteres ist zentral, wollen Astronauten nicht nur zum Mars fliegen, sondern auch wieder zurück zur Erde kehren.

Konkrete Suche nach Leben

Für den Forscher Becerra ist Perservance das technologisch fortschrittlichste Raumschiff, das jemals zu einem anderen Planeten geschickt wurde. Die Mission suche im Gegensatz zu früheren Marsmissionen konkret nach Anzeichen von Leben, während die früheren nur nach einer lebensfreundlichen Umgebung gesucht hätten.

Zuerst allerdings muss der Rover landen. Eine Herausforderung. «Der gesamte Prozess des Eintritts in die Atmosphäre und der Landung, bei welcher der Rover mit einem Kran auf die Oberfläche abgesenkt wird, beinhaltet das Abbremsen eines über eine Tonne schweren Objekts von über 19000 km/h auf Null in sieben Minuten», sagt Becerra.

Ausserdem muss das Raumfahrzeug all dies autonom durchführen. Da ein Signal vom Rover bis zur Erde zehn Minuten braucht, ist das länger als die Landung dauert. «Man spricht von den sieben Minuten des Schreckens», sagt Becerra. Denn nach dem Start des Landeprozesses wissen die Ingenieure in der Missionskontrolle der Nasa auch nach der realen Landung nicht, was passiert ist. Erst wenn sie das erste Minuten nachher das Signal vom Rover auf der Erde empfangen haben.

Die ESA sucht Astronautinnen für komplexe Missionen

Um das Raumschiff von 19000 km/h auf Null zu bremsen, wird zunächst die Reibung der Marsatmosphäre genutzt, danach ein riesiger Fallschirm, der in zwei Kilometer Höhe auf 300 km/h abbremst. Nach dem Abwerfen des Hitzeschilds und der Rückwand der Trägerkapsel übernimmt der Kran, der zur Temporeduktion Raketen abfeuert, um danach den Rover auf die Oberfläche abzusenken. Diese Technik sei schon bei Curiosity verwendet und weiter verbessert worden. «Die Chancen sind hoch, dass Perseverance morgen sicher auf dem Mars landen wird», sagt Becerra von der Uni Bern.

Und dereinst sollen dort auch Menschen landen. Die ESA hat am Dienstag verkündet, dass sie vier bis sechs Astronautinnen sucht, die sich für komplexe Missionen eignen. Explizit auch Frauen. Zuerst soll es aber «nur» zur Internationalen Raumfahrtstation ISS und zum Mond gehen.