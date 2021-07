Marcel Dobler will FDP präsidieren und redet über Parteiprobleme

Marcel Dobler Der mögliche neue FDP-Präsident im Interview: «Hören die Grabenkämpfe nicht auf, gewinnt die FDP keinen Blumentopf» Nationalrat Marcel Dobler gehört dem rechten Flügel der Partei an. Aber er betont, dass er sich als Präsident «einmitten» werde und die FDP einen wolle. Francesco Benini 24.07.2021, 05.00 Uhr

Marcel Dobler ist FDP-Nationalrat und Präsident von Franz Carl Weber. Bild: Rene Ruis

Warum wollen Sie Präsident der FDP werden?

Marcel Dobler: Die Findungskommission hat mich angefragt, und ich bin offen, Verantwortung zu übernehmen und mich für meine Partei zu engagieren. Als Gründer von Digitec habe ich eine grosse Organisation aufgebaut und geführt. Ich bin unabhängig und bringe meine Erfahrung gerne für die Partei ein.

Was bedeutet das konkret?

Ich habe den Eindruck, dass sich derzeit viele Leute fragen, wo die FDP genau steht. Nun geht es darum, die Partei bestmöglich aufzustellen, um erfolgreich zu sein. Was ist unsere Strategie? Wo setzen wir thematische Schwerpunkte? Wie organisieren wir die Partei? Wie einen wir die unterschiedlichen Haltungen innerhalb der Partei? Diese Fragen gilt es parteiintern zu klären. Ich glaube, dass ich Prioritäten richtig setzen und dort delegieren kann, wo es Sinn ergibt. Die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben einsetzen - darum geht es bei der Führung einer Partei.

Wollen Sie die Partei alleine leiten oder ziehen Sie ein Co-Präsidium vor?

Aus zeitlichen Gründen – und auch wegen meiner ausbaufähigen Französischkenntnisse – schliesse ich ein Einzelpräsidium aus. Für mich kommt nur ein Co-Präsidium in Frage, auch weil ich weiterhin unternehmerisch tätig sein möchte. Die Voraussetzung ist nun, dass gemeinsam mit einer Co-Präsidentin oder einem Co-Präsidenten aus der Westschweiz ein Co-Präsidium gebildet werden kann. Wenn das nicht klappen sollte oder sich eine bessere Einzelkandidatur ergibt, würde ich auf eine Kandidatur verzichten. Das Interesse der Partei steht für mich im Vordergrund.

Muss seine Französischkenntnisse aufbessern, wenn er das Parteipräsidium übernehmen sollte: Marcel Dobler. Benjamin Manser

Sie sprechen mit Ständerätin Johanna Gapany und mit Nationalrat Jacqueline de Quattro.

Ich sage nicht, mit wem ich das Terrain sondiere. Entscheidend ist, dass man menschlich harmoniert und sich bei den Zielen, der Strategie und den Massnahmen findet. Ich war immer schon ein Teamplayer, und das Ziel muss sein, die Partei zu einen.

Sie gehören dem rechten Parteiflügel der FDP an. Sie haben den EU-Rahmenvertrag abgelehnt und sich sogar der Organisation Kompass Europa angeschlossen, die das Abkommen bekämpfte. Auch das CO2-Gesetz unterstützten Sie nicht. Wie wollen Sie als Exponent eines Flügels eine Partei einen, die in den letzten Monaten ziemlich zerstritten wirkte?

Es liegt auf der Hand, dass sich ein Politiker als Parteipräsident in seiner neuen Funktion innerhalb der Organisation ein Stück weit einmitten muss. Wenn ich die FDP führen sollte, wäre für mich zentral, dass sie geeint auftritt. Dazu braucht es eine klare strategische Ausrichtung. Und es muss klar sein, wer was macht. Wenn die öffentlich geführten Grabenkämpfe innerhalb der FDP nicht aufhören, gewinnen wir in den Wahlen 2023 keinen Blumentopf.

Zur Person key Marcel Dobler, FDP-Nationalrat Marcel Dobler, 40, ging 2015 als Quereinsteiger in die Politik. Der Informatiker aus Rapperswil-Jona im Kanton St.Gallen wurde für die FDP in den Nationalrat gewählt. Als Student hatte er 2001 mit zwei Kollegen das Unternehmen Digitec gegründet. Es entwickelte sich zum Branchenprimus im Onlineverkauf von Unterhaltungselektronik und wurde 2015 von der Migros übernommen. Dobler ist seit 2018 Miteigentümer und Verwaltungsratspräsident des Spielwarenunternehmens Franz Carl Weber. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. (be.)

Soll sich die FDP nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes verabschieden von ökologischen Anliegen?

Auf keinen Fall. Ich unterstütze zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen, das die Schweiz unterzeichnet hat. Ich sehe auch die Notwendigkeit eines CO2-Gesetzes; darum habe ich die erste Version im Nationalrat gutgeheissen. Bei der zweiten Version des CO2-Gesetzes, das dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wurde, gingen mir aber die Instrumente deutlich zu weit. Wir müssen einen anderen Ansatz finden. Aber Massnahmen gegen die Klimaerwärmung kann man sich nicht verschliessen.

Sie stehen als Parlamentarier im Ruf, Fragen der Digitalisierung stark zu gewichten. Ist das nicht ein etwas einseitiges Engagement?

Da sind Sie nicht richtig informiert. Natürlich interessiert mich das Thema Digitalisierung als Mitgründer des Unternehmens Digitec. Und der Bund hat die Digitalisierung sogar als eines von drei strategischen Legislaturzielen definiert. Ich wünschte mir, das Bundesamt für Gesundheit hätte in der Vergangenheit in diesem Bereich seine Hausaufgaben gemacht. Zurzeit bin ich Mitglied der Gesundheitskommission; in der letzten Legislatur war ich Mitglied der Sicherheitskommission. Ich beschäftige mich mit unterschiedlichen politischen Fragen. Zum Beispiel habe ich mich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Schweizer Unternehmen ihre Drittstaaten-Kontingente bei der Anstellung ausländischer Arbeitskräfte besser nutzen können. Auch habe ich mich um ein schweizweites Recycling von Plastik bemüht. Eines ist mir wichtig bei meinen Vorstössen.

Nämlich?

Ich investiere viel Zeit in meine Vorstösse und bringe diese auch durch. Ich wünschte mir, dass auch andere Politiker diesen Aufwand betreiben würden. Ich reiche keine Vorstösse pour la galerie ein, das bringt letztlich nichts.

Sind Sie «Arena»-tauglich?

Ja. Wichtiger scheint mir aber, dass meine Erfahrung als unabhängiger Unternehmer dabei helfen kann, die FDP auf die Erfolgsstrasse zurückzubringen.