Marc Walder «Grösste interne Krise seit Jahren»: «Blick»-Journalisten reagieren konsterniert auf Aussagen ihres CEO Man wolle die Regierung in der Pandemie unterstützen, sagte Marc Walder, Konzernchef von «Blick»-Herausgeberin Ringier, in einem geleakten Video. Der Frust bei den Journalistinnen und Journalisten des Hauses ist gross – trotz einer Entschuldigung des Chefs.

Blick in den Newsroom der «Blick»-Gruppe (Archivbild 2012). Gaetan Bally / KEYSTONE

Es ächzt und knarrt im Hause Ringier. Auf den Redaktionen des zweitgrössten Schweizer Verlagshauses herrschen Wut und Enttäuschung - vor allem im Newsroom des «Blick». Die Rede ist von «der grössten internen Krise seit Jahren», von einem «perfekten Sturm», von einem «Schaden, der uns noch jahrelang zu schaffen machen wird».

Grund für den Frust ist ein letzte Woche publik gewordenes Video, auf dem Ringier-CEO Marc Walder zu hören und zu sehen ist. Er sagt:

«Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, damit wir alle gut durch die Krise kommen.»

Bei dem Auftritt vor einem kleinen Teilnehmerkreis, der fast ein Jahr zurückliegt, führte Walder weiter aus: «Die Medien dürfen keinen Keil treiben zwischen die Gesellschaft und die Regierung.»

Selbst Verleger Michael Ringier tadelt Walder

Die vom «Nebelspalter» publik gemachten Äusserungen warfen hohe Wellen, bis nach Deutschland. Die reichweitenstarke «Bild», das Pendant zum «Blick», titelte: «Schwere Vorwürfe gegen Schweizer Verlags-Chef». Walder betrieb flugs Schadensbegrenzung, auf Radio SRF und in der NZZ gab er Interviews.

Er sprach von einem «Fehler», einer «missverständlich formulierten» Aussage. Der «Code of Conduct» bei Ringier halte klar fest, dass die Redaktionen die Hoheit über die Berichterstattung hätten und die publizistische Verantwortung dafür trügen. Die Ringier-Medien würden der Regierung nicht nach dem Mund reden.

Doch diese Klarstellungen waren in den Augen von Verleger Michael Ringier offenbar nicht ausreichend, um die auf seinen CEO einprasselnde Kritik zu stoppen. Am Mittwoch erschien auf der Frontseite des «Blick» ein Kommentar mit dem Titel «Augenmass». Autor: Michael Ringier höchstselbst.

Ein äusserst seltener Vorgang wie die Ringier-Medienstelle bestätigt. Langjährige Mitarbeitende können sich nicht daran erinnern, dass sich der Verleger in ähnlicher Weise zu Wort gemeldet hat, seit er 2002 im «SonntagsBlick» eine Entschuldigung an die Adresse von Ex-Botschafter Thomas Borer richtete, dem das Blatt fälschlicherweise eine aussereheliche Affäre unterstellt hatte.

In seinem jüngsten Kommentar tadelt Michael Ringier nun CEO Walder, seinen engen Vertrauten, Firmenmitinhaber und designierten Nachfolger als Verwaltungsratspräsidenten. Dieser wisse selber am besten, dass «seine Formulierungen nicht zu den Sternstunden einer sonst unglaublich erfolgreichen Karriere gehören», schreibt der Verleger.

Dass bei Ringier Journalismus nach Weisung betrieben werde, sei indes «eine absolut böswillige Diffamierung der täglichen Arbeit von vielen kompetenten und äusserst seriös arbeitenden Journalistinnen und Journalisten», denen er explizit seinen Dank ausspricht.

«Das geht auf Walders Kappe»

Die Dankesworte ihres Verlegers können viele Mitarbeitende nicht wirklich besänftigen, wie CH Media in mehreren Gesprächen mit Ringier-Angestellten aus verschiedenen Redaktionen und Ressorts erfahren hat. Sie wollen sich nur anonym äussern. Einer sagt:

«So eine Äusserung darf einem erfahrenen Mann wie Walder nicht passieren, egal in welchem Kontext sie gefallen ist.»

Ein anderer sagt: «Das ist eine maximal unglückliche Äusserung, die Kritiker uns noch lange vorhalten werden.»

Die Redaktionen der «Blick»-Gruppe hätten in den vergangenen Jahren aufrichtig darum bemüht, «vom Image einer unsauber arbeitenden Boulevardzeitung wegzukommen», sagt ein langjähriges Redaktionsmitglied. Jetzt müsse man sich ungerechterweise wieder anhören, der «Blick» lege sich mit den Mächtigen ins Bett, um an Exklusivinfos zu kommen: «Das geht auf Walders Kappe.»

«Seine Freundschaften schaden unserer Glaubwürdigkeit»

Besonders frustrierend sei die Situation für das «Blick»-Politikressort, heisst es von mehreren Personen. Durch Walders Aussage entstehe der Eindruck, dieses berichte unkritisch über die Coronapolitik des Bundesrates, um im Gegenzug privilegierten Zugang zu Informationen zu erhalten. Das treffe nicht zu: «Die Kollegen aus dem Bundeshaus leisten hartnäckige und saubere journalistische Arbeit.»

Am Dienstag äusserte sich Walder gemäss Ringier-Medienstelle an einer 50-minütigen Videokonferenz «zur aktuellen medialen Debatte rund um die Rolle von Medien in der Pandemie», an der 240 Mitarbeitende teilgenommen haben.

Laut Informationen von CH Media entschuldigte er sich dabei ausdrücklich beim Politikressort für die Auswirkungen seiner Aussage. Walder habe zwar bereitwillig Fragen beantwortet, heisst es unisono. Unschön sei jedoch, dass die Entschuldigung bei der eigenen Redaktion erst nach dem NZZ-Interview erfolgt sei.

Viele bezweifeln, ob Konzernchef Walder, der ein hervorragendes Netzwerk zu Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft unterhält, geläutert aus der Krise hervorgeht: «Er begreift nicht, dass seine demonstrativ gepflegten Freundschaften zu den Mächtigen unserer journalistischen Glaubwürdigkeit schaden», sagt ein Redaktionsmitglied.

