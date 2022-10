Mangellage für Strom und Gas: Kontingentehandel harzt

mangellage.ch Die Wirtschaft wollte sich in der Krise selber helfen – doch das Projekt harzt Die Furcht der Schweizer Wirtschaft vor einer Energiemangellage ist gross. Aber auch eine Eigeninitiative zum Kontingentehandel kommt nicht recht vom Fleck. Bundesrat Guy Parmelin steht unter Druck. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.00 Uhr

Insbesondere energieintensive Betriebe fürchten sich vor einer Mangellage von Strom und Gas: Blick in die Produktion der Von Roll in Emmenbrücke. Boris Bürgisser (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Es war gedacht als ökonomische Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn sich die Energiekrise in der Schweiz zu einer grösseren Mangellage auswachsen sollte, würde der Bundesrat Gas und Strom kontingentieren. Unternehmen müssten dann plötzlich mit weniger Energie auskommen – je nach Branche ist das aber nicht so einfach. Unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsverbänden schuf die Firma Enerprice deshalb die Plattform mangellage.ch, auf der sich Unternehmen zum Handel treffen sollen.

Das Grundprinzip: Wer auch mit weniger Energie auskommen kann, als der Bund vorschreibt, könnte den Überschuss an Kontingenten jenen verkaufen, die es dringender benötigen. Auf eine solche Möglichkeit pochen Interessensvertreter der Wirtschaft seit Monaten, schliesslich nahmen sie das Heft selbst in die Hand. Am Freitag startet mangellage.ch. Doch das Unterfangen kommt selbst nicht so recht in die Gänge.

Nur 60 von 32'000 möglichen Betrieben sind dabei

Derzeit sind es erst 60 Unternehmen, welche am Handel teilnehmen wollen. Eine bescheidene Zahl, angesichts der 32'000 Grossverbraucher, die in einer Mangellage von Kontingentierungen betroffen wären. Dabei sorgen mitunter Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse, Swissmem, Swiss Science oder die Gruppe grosser Stromkunden (GGS), dass die Mitgliederbeiträge für mangellage.ch tief sind: Rund 750 Franken pro Jahr respektive 650 Franken für Mitglieder der Verbände.

Für den Preis erhalten Interessierte zudem Zugang zu einem Energie-Cockpit mit Daten zu Preisentwicklungen, Gas-Liefermengen und Füllständen der Schweizer Speicherseen.

Kein Beinbruch, findet René Baggenstos von Enerprice: «Angesichts der Tatsache, dass es noch nicht richtig losgegangen ist, bewegen wir uns im Rahmen der Erwartungen.» Von den aktuellen Mitgliedern seien 90 Prozent in der Deutschschweiz ansässig; dabei handle es sich um energieintensive Betriebe, die «einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind». Trotz Unterstützung der Wirtschaftsverbände ist klar: «Damit das Unterfangen am Ende eine schwarze Null schreibt, braucht es mehrere hundert zahlende Mitglieder», sagt Baggenstos.

Bundesrat lässt auf sich warten

Ein Grund für das mangelnde Interesse könnte sein, dass es noch viele offene Fragen dazu gibt, welche Massnahmen in einer akuten Mangellage drohen. Nur für Gas hat der Bundesrat bislang eine Verordnung vorgelegt, und auch diese stiess auf breite Kritik. Endgültige Resultate liegen noch nicht vor. Der «Sonntags-Blick» hatte unter Einsicht von Sitzungsprotokollen aufzeigen können, dass bereits der jetzigen Fassung ein grosses verwaltungsinternes Tauziehen vorangegangen war. Ende August hat der Bundesrat schliesslich eine dreiwöchige öffentliche Konsultation gestartet.

Die Kantone beschwerten sich über das schwammig ausformulierte Sanktionsregime gegen Energiesünder, Mieterinnen und Vermieter gleichermassen wehren sich gegen Einschränkungen beim Heizen, derweil unterschiedliche Branchen Systemrelevanz für sich reklamieren und eine Vorzugsbehandlung verlangen.

«Diese Konzepte sind auf den ersten Blick grundsätzlich richtig und wichtig. Sie dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Anwendung eine wirtschaftliche Katastrophe wäre», sagt Alexander Keberle von Economiesuisse. In wichtigen Punkten sei sie «sehr weit weg von den Realitäten der Betriebe». Gerade weil einzelne Unternehmen flexibler mit ihrem Energieverbrauch umgehen könnten als andere, etwa ein Unternehmen, das seine Maschinenrevision vorziehen kann, brauche es einen Handel mit Kontingenten.

Nicht die gleichen Fehler machen

Die Proteste färben auch auf die Verordnung zu einer Strommangellage ab. Dem Vernehmen nach will Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Fehler beim Gas nicht nochmals begehen, weshalb sich die Verordnung zum Strom weiter verzögerte – ungeachtet der wachsenden Ungeduld der Wirtschaft.

Diese Woche weilte Parmelin zu Handelsgesprächen in Indien. Begleitet haben ihn dabei auch führende Köpfe der Schweizer Wirtschaft, darunter Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder, Swissmem-Präsident Martin Hirzel oder der Chef von Novartis Schweiz, Matthias Leuenberger. Am Rand der Reise dürfte es auch zu Gesprächen rund um die Energieversorgung des Landes in Krisenzeiten gekommen sein. Diese Woche hat der Bundesrat allerdings sitzungsfrei, Neuigkeiten sind erst ab kommender Woche zu erwarten.

Gas würde wohl früher knapp

Dem Drängen der Wirtschaftsverbände zum Trotz: Beim Strom gilt eine andere Dringlichkeit als beim Gas. Während der Gasbedarf bereits mit Winterbeginn steigt, ist eine Strommangellage erst in den letzten Wochen der kalten Jahreszeit ein realistisches Szenario. Dafür sollen die Schweizer Wasserkraftreserven garantieren.

Die fehlende Strom-Verordnung sei auch der Grund, weshalb mangellage.ch erst einen möglichen Kontingentehandel beim Gas anbiete, sagt Enerprice-Chef Baggenstos. Doch es gibt weitere Vorbehalte. Wie die NZZ in ihrer Ausgabe vom Donnerstag schrieb, befürchten der Bund und die Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (Ostral), der Handel mit Stromkontingenten könne die 630 Verteilnetzbetreiber der Schweiz überfordern. Für die kleineren und grösseren Betriebe bedeutet die Grosswetterlage vor allem eines: Grosse Unsicherheit, wie der kommende Winter aussehen könnte.

