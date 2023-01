Mafia Warum die Bundesanwaltschaft ein Verfahren zu Mafiaboss Messina Denaro einstellte – und was mit dessen Uhr los ist Hat der Superboss der Cosa Nostra sein Geld in der Schweiz? Einiges deutet darauf hin. Sicher ist aber: Er verhalf gerade einer Schweizer Luxusuhr zu zweifelhaftem Ruhm. Henry Habegger Jetzt kommentieren 17.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Boss Matteo Messina Denaro nach seiner Verhaftung. Carabinieri

Auf diese Schweizer Luxusuhr scheinen Mafiosi zu stehen. Als der Superboss Matteo Messina Denaro (60) nach 30 Jahren Untertauchen am Montag von den Carabinieri in Palermo in einer Klinik verhaftet wurde, trug er eine auffällige Uhr des Genfer Herstellers Franck Muller am Handgelenk. Das Prachtstück habe einen Wert von zwischen 35’000 und 38’000 Euro, so die Carabinieri.

Franck Muller heisst eigentlich Francesco Muller, sein Vater ist Schweizer, die Mutter Italienerin. Sie stamme aus Apulien, steht auf einer spezialisierten italienischen Website, die Muller, der Doppelbürger sei, als «grossen Uhrmacher von italienischem Blut» bezeichnet.

Auch der mörderische bulgarische Kokainboss Evelin Banev, der 55 Millionen Franken über die Schweizer Credit Suisse gewaschen haben soll, setzte auf Franck Muller. Aus den Akten zum Verfahren der Bundesanwaltschaft gegen Banevs Clan und die CS geht hervor, dass der Gangster für seine Bijouterie in Sofia für mehr als 400’000 Franken einen Posten Franck-Muller-Uhren ordern liess. Banev sitzt mittlerweile im Knast, die CS wurde im letzten Juni erstinstanzlich vom Bundesstrafgericht zu zwei Millionen Franken Strafe verurteilt.

Der Mafiaboss Matteo Messina Denaro (60) wurde am Montag von den Carabinieri in Palermo verhaftet. Carabinieri Handout/EPA Ansa

Der in Palermo verhaftete und als unermesslich reich geltende Cosa-Nostra-Boss Messina Denaro liebte aber nicht nur Schweizer Luxusuhren, sondern offensichtlich auch die Schweizer Banken beziehungsweise den diskreten Schweizer Finanzplatz. Eines der vorrangigen Ziele der Staatsanwaltschaft und Polizei wird jetzt laut italienischen Medien sein, die Millionen von Messina Denaro ausfindig zu machen, die sie unter anderem in der Schweiz vermuten.

Einen ersten Versuch machten die Italiener vor einigen Jahren. Auf deren Initiative eröffnete die Schweizer Bundesanwaltschaft am 29. Dezember 2014 ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Geldwäscherei, allerdings ohne zählbaren Erfolg.

Die Schweiz und Italien setzten ein gemeinsames Ermittlungsteam ein

Aus der Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft vom Mai 2016, die CH Media vorliegt, geht hervor, dass die Italiener im Zug eines Verfahrens gegen Messina Denaro auf den 1967 in Locarno geborenen Giovanni Domenico Scimonelli hinwiesen. Scimonelli, mittlerweile selbst ein «Boss», reise immer wieder in die Schweiz. Vor allem nach Lugano, wo er Beziehungen zu Finanzintermediären unterhalte, auch via zwischengeschaltete Personen. Die Schweiz und Italien setzten ein gemeinsames Ermittlungsteam ein. Im Juli 2015 wurden Banken im Tessin aufgefordert, Einzelheiten zu Bankverbindungen von Scimonelli und seinen mutmasslichen Kumpanen zu liefern.

Am 3. August 2015 wurden in Italien Scimonelli und zehn weitere «Helfer» des Bosses Matteo Messina Denaro verhaftet (und später verurteilt). Die Operation trug den Namen «Hermes», die Verhafteten galten als «Briefträger» für den abgetauchten Messina Denaro, die dessen Kommunikation mit anderen Bossen sicherstellten. Am gleichen Tag führte die Schweiz zwei Hausdurchsuchungen im Tessin durch.

Nur: Es hätten sich keine nützlichen Hinweise ergeben, so die Bundesanwaltschaft danach in der Einstellungsverfügung. Es kam offenbar nur eine Person beziehungsweise eine verdächtige, allerdings bereits gelöschte Bankbeziehung zum Vorschein. So wurde das gemeinsame Ermittlungsteam per Ende 2015 nicht erneuert beziehungsweise aufgelöst.

Neuer Bundesanwalt räumt Kampf gegen Mafia höchste Priorität ein

Allerdings kann das Verfahren wieder aufgenommen werden, falls neue Hinweise auftauchen. Das könnte im Zug der Verhaftung von Messina Denaro nun der Fall sein. Die Bundesanwaltschaft wollte sich dazu nicht äussern. An ihrer Spitze steht allerdings jetzt mit Stefan Blättler ein Mann, der dem Kampf gegen die Mafia höchste Priorität einräumt. Unter seinem Vorgänger Michael Lauber, einem Finanzplatzvertreter, war das noch anders.

Scimonelli, der 20 Jahre im Tessin gelebt hatte, war später Supermarkt- und Weinunternehmer auf Sizilien. Er wurde 2021 als Mafiaboss und Auftraggeber eines Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Für die italienischen Ermittler war er das wichtigste Bindeglied zu Messina Denaro. Als dessen «Finanzarm» holte er demnach Geld von Schweizer Konten und brachte es dem Boss nach Italien. Einem anderen Mafioso sagte Scimonelli einst, er und Messina Denaro seien Jugendfreunde, sie hätten im sizilianischen Badeort Triscina jeweils ihre Sommerferien verbracht.

Triscina liegt fünf Kilometer südlich vom Kleinstädtchen Campobello di Mazara, wo sich Messina Denaro zuletzt versteckt hielt. Mitten im Zentrum lebte er als Andrea Bonafede, 59, Geometer. Diese Identität inklusive Ausweispapiere hatte er sich von einem anderen Jugendfreund «geliehen», gegen jetzt wegen Mafiaunterstützung ermittelt wird.

Messina Denaro gilt als letzter grosser Boss der Cosa Nostra, innerhalb von Sizilien, aber auch als Bindeglied zur kalabrischen Ndrangheta, gerade im Kokaingeschäft. Die Ermittler hoffen, dass er zum Kronzeugen wird, weil er nicht bis ans Lebensende in scharfer Haft sitzen will. Dass er lieber über Funktionsweise, Kontakte, Partner in Politik und Wirtschaft von Cosa Nostra und Ndrangheta auspackt. Und über ihr Geld und ihre Investitionen. Tut er das, kommt mit Sicherheit auch die Schweiz in den Fokus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen