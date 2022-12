Baby-Entführung aus Luzerner Kantonsspital: So reagieren Spitäler

Luzerner Baby-Entführung Elternpaar warnte bereits 2017 vor Sicherheitslücken – so beugen andere Schweizer Spitäler vor Wie konnte es passieren, dass eine unbefugte Frau ein Neugeborenes aus der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals entführte? Ein brisantes E-Mail zeigt jetzt: Bereits 2017 warnte ein Elternpaar vor diesem Szenario. Peter Walthard, Deborah Stoffel, Pascal Linder Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Vorfall in der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals sorgt für Wirbel. Bild: Boris Bürgisser

Es waren schreckliche Stunden für die Eltern eines Neugeborenen in der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals: Am Montagmorgen gab sich eine Frau gegenüber den Eltern als Pflegefachkraft aus, worauf sie das drei Tage alte Baby entführte, so die ersten Ermittlungen der Polizei.

Einen Tag nach dem dramatischen Vorfall bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet. Wie konnte es überhaupt passieren, dass sich eine unbefugte Person Zugang zum Zimmer verschaffte und sich dann mit dem Neugeborenen aus dem Staub machte? Und wie lückenhaft ist das Sicherheitskonzept des Luzerner Kantonsspitals wirklich?

Am Tag der Entführung fiel das Statement des Luzerner Kantonsspitals (Luks) knapp aus: Man habe die notwendigen Sofortmassnahmen getroffen, warte den Polizeibericht ab und überprüfe das Sicherheitskonzept.

Elternpaar beschwerte sich bereits 2017

Brisant: Genau diesen Entführungsfall hatte ein Elternpaar aus der Zentralschweiz bereits vor beinahe sechs Jahren sehen kommen. Mit einem E-Mail an die Ombudsstelle des Luzerner Kantonsspitals warnte das Paar – welches namentlich nicht genannt werden will – im Februar 2017 vor unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen im Spitalkomplex.

Ein Elternpaar wendete sich 2017 mit Sicherheitsbedenken an die Ombudsstelle des Luzerner Kantonsspitals. Bild: Boris Bürgisser

In dem E-Mail, das dieser Zeitung vorliegt, hiess es: «Obwohl meine Frau den Aufenthalt in Ihrem Spital als privat versicherte Patientin wie gesagt sehr genossen hat, haben wir uns aus Sicherheitsgründen entschieden, bereits nach drei Tagen nach Hause zu gehen. Der Grund ist, dass man extrem einfach im Frauenspital via Haupteingang und Lift Zugang zu den Zimmern hat, wo die Mütter mit ihren Kindern liegen.

Wenn ich als Frau mit bösen Absichten einen weissen Kittel anziehe, einige Kugelschreiber einstecke und mit einem gefälschten Schildchen in ein Zimmer gehe und der Mutter sage, dass das Kind für eine Kontrolle kurz zur Station muss, wehrt sich keine Mutter dagegen und das Kind ist weg.»

Dienstkleider im Luks sind nicht abgeschlossen aufbewahrt

Das Paar monierte also, dass man zu einfach in die Zimmer gelange – ohne Zutrittskontrolle, ohne Badge. Tatsächlich können sich die Mitarbeitenden im Spitalkomplex frei bewegen, auch abteilungsübergreifend.

Die Entführerin gab sich gegenüber den Eltern als Pflegekraft aus. Eine beim Luks angestellte Person, die anonym bleiben möchte, erklärt, dass die Arbeitskleider im Umkleideraum frei zugänglich sind. Konkret: Möchte sich jemand mit Dienstkleidern eindecken, ist dies im Luzerner Kantonsspital theoretisch möglich, ohne sich auszuweisen. Wie sich die Entführerin am Montag die Arbeitskleider beschaffte und wie sie unbemerkt das Neugeborene entführen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und wird vom Luks nicht weiter kommentiert. Das Spital schreibt auf Anfrage einzig:

«Über allfällige Schwachstellen und einzelne Massnahmen gibt das Luks aus sicherheitstaktischen Überlegungen zum Schutz seiner Patientinnen und Patienten und der Funktionsfähigkeit des Spitalbetriebs keine näheren Auskünfte.»

Das Spital schweigt auch auf die Frage, ob sich seit 2017 – als das Elternpaar seine Bedenken äusserte – im Sicherheitskonzept des Luks etwas verändert habe.

Nach der Entführung am Montag reagierte das Luks allerdings mit erhöhter Präsenz des Sicherheitspersonals, wie es auf Anfrage heisst. «Wie das Sicherheitskonzept nach dieser akuten Phase aussieht, ist Gegenstand der Abklärungen.»

So beugen andere Schweizer Spitäler vor

Wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen in anderen Schweizer Spitälern aus? Im Universitätsspital Zürich (USZ) gelten auf Gebärabteilung und Neonatologie spezielle Zutrittsregelungen: «Sie sind nur mit dem USZ-Badge zugänglich», schreibt das Spital auf Anfrage. Selbst Eltern müssen sich deshalb anmelden. Die Wochenabteilung, wo sich Mutter und Kind nach der Geburt aufhalten, ist dagegen während der Besuchszeiten frei zugänglich. Weiter heisst es: «Die mit dem USZ-Logo gekennzeichneten Dienstkleider können nur mit dem persönlichen Badge bezogen werden.» Zudem patrouilliere regelmässig ein Sicherheitsdienst.

Auch das Spital Zollikerberg setzt auf einen Sicherheitsdienst. Ausserdem seien Mitarbeitende dazu angehalten, Personen auf den Gängen anzusprechen. Der Raum mit den Babybetten in der Maternité sei für Aussenstehende nicht zugänglich und werde überwacht. «Es ist sehr wichtig, dass sich Patientinnen und Angehörige bei uns geborgen fühlen, wir aber nicht einem Hochsicherheitstrakt gleichkommen.»

Ähnlich tönt es beim Kantonsspital St.Gallen: «Eine Geburtsstation ist kein Hochsicherheitstrakt», schreibt das Spital. Die Zimmer auf den Wochenbettstationen seien daher «grundsätzlich offen, um Besuche zu ermöglichen». Weitere Angaben zu den Sicherheitsvorkehrungen will das Spital nicht machen.

Rolf Zehnder von der Spital Thurgau AG verweist auf das freie Besuchsrecht, das auf Normalstationen weder eingeschränkt noch überprüft werde. Zum Fall in Luzern sagt er: «Gegen hohe kriminelle Energie gepaart mit Dreistigkeit ist kaum eine technische Massnahme möglich.»

Die Rezeption der Hirslanden-Klinik St.Anna in Luzern sei 24 Stunden besetzt und nachts werde eine Zutrittskontrolle durch eine Sicherheitsfirma gemacht. Auf dem Wochenbett werde die Praxis des «Rooming-in» gelebt, wie es auf Anfrage heisst. Konkret: «Das Baby ist immer bei seiner Mutter. Braucht die Mutter Erholung, kann sie ihr Kind in das Zimmer für Neugeborene geben, welches nur mit einem personifizierten Badge betretbar ist.»

Beim Spital Nidwalden, das ebenfalls zur Luzerner Luks-Gruppe gehört, heisst es auf Anfrage: «Alle Mitarbeitenden, die mit den Eltern oder den Babys zu tun haben, stellen sich persönlich bei den Eltern vor.» Überdies sei das Spital Nidwalden ein eher kleines Spital, weshalb man sich untereinander kenne.

Auch im Wallis setzt man auf Kontrolle durch persönliche Beziehung. Das Kantonsspital in Sion setze auf das Konzept des «Bondings» zur Unterstützung der prägenden Phase der emotionalen Beziehung zwischen Säugling und Eltern. Neugeborene seien deshalb nahezu immer bei der Mutter oder den Eltern im Zimmer, und sollte dies nicht möglich sein, «im Tragtuch bei der Bezugspflegenden» oder in einem Kinderbett beim Pflegestützpunkt. Letzteres sei nur durch den Personalsbadge zugänglich.

Gar keine Angaben zum Sicherheitsdispositiv macht das Universitätsspital Basel: Dies aus taktischen Gründen, wie Mediensprecherin Caroline Johnson schreibt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen