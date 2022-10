Löhne Die Zürcher Beamtinnen und Beamten haben es besonders gut Wie stark sollen die Löhne steigen? Die Kantone sind unterschiedlich grosszügig beim Gewähren des Teuerungsausgleich. Zudem gilt: in der Regel haben es städtische Angestellte besser als das Kantonspersonal. Doris Kleck Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) beantragt im Budget den vollen Teuerungsausgleich von 3,5 Prozent für das Staatspersonal.

Für den Bundespersonalverband ist klar: Der Bund muss seinen Angestellten den vollen Teuerungsausgleich gewähren, weil diese sonst an Kaufkraft verlieren würden - und weil die öffentliche Hand einen Vorbildcharakter hat. Der Verband sammelt derzeit Unterschriften für eine Petition. Um Finanzminister Ueli Maurer in der nächsten Lohnverhandlungsrunde im November unter Druck setzen zu können.

So wie Maurer geht es derzeit vielen Kassenwarten in Gemeinden, Städten und Kantonen. Landauf landab wird diskutiert, ob und wie stark die Löhne der Angestellten der öffentlichen Hand erhöht werden sollen.

Vorneweg: den vollen Teuerungsausgleich gibt es nur selten.

Vorreiter ist der Kanton Zürich. Dessen bürgerlich dominierte Regierung sieht im Budget 2023 für seine 55’000 Mitarbeitenden einen vollen Teuerungsausgleich von 3,5 Prozent vor. Das kostet den Kanton Zürich 165 Millionen Franken. Der Regierungsrat möchte damit «die attraktiven Arbeitsbedingungen für das Personal erhalten und seine Position auf dem Arbeitsmarkt festigen», teilte er mit. Das Budget muss noch vom Kantonsparlament genehmigt werden.

Weniger weit geht der Kanton Aargau. Sein Staatspersonal etwa soll im Durchschnitt eine Lohnerhöhung von zwei Prozent erhalten. Zu wenig finden die Personalverbände. Sie fordern das Doppelte.

Im Osten sind die grossen Kantone knausriger

In den Ostschweizer Kantonen soll die Teuerung ebenfalls nur partiell ausgeglichen werden. Die St. Galler Regierung sieht für das Staatspersonal eine Lohnerhöhung von 1,7 Prozent vor, die Thurgauer Kollegen gar nur 1,5 Prozent. Dafür sollen die Thurgauer Staatsangestellten bis zum 50. Lebensjahr zwei Tage mehr Ferien erhalten. Höhere Löhne seien gerechtfertigt, schreibt die Thurgauer Regierung, denn das Personal leisteausgezeichnete Arbeit, was sich in den vergangenen Jahren mit den grossen Herausforderungen – zum Beispiel die Pandemie, die Trockenheit, die Energieversorgung oder dem Digitalisierungsprozess – noch akzentuiert habe.

Die Luzerner Regierung wiederum sieht 1,5 Prozent für Lohnmassnahmen vor. Auch hier gibt es Opposition. Der Verband des Luzerner Staatspersonal fordert zusätzlich einen Teuerungsausgleich von 0,8 Prozent.

Im Kanton Bern sieht die Regierung Lohnerhöhungen von 2 Prozent vor. Wie der Betrag aufgeteilt wird - in Teuerungsausgleich und individuelle Lohnmassnahmen - will die Kantonsregierung erst nach der Budgetberatung im Grossen Rat entscheiden.

Selbst bei roten Zahlen steigen die Löhne

Generöser als die Kantone sind in der Regel die grösseren Städte. So werden auch die knapp 30’000 Mitarbeitenden der Stadt Zürich deutlich mehr Lohn erhalten. Allerdings müssen sie sich bis Februar gedulden. Die Stadt Zürich nimmt als Referenz für den Teuerungsausgleich den Anstieg des Landesindex der Konsumentenpreise zwischen Februar und Februar.

Drei Prozent mehr erhalten etwa auch die Angestellten der Stadt Aarau. Gleich viel wie ihre Kolleginnen und Kollegen in der Stadt Bern. Wegen der schlechten Finanzlage der Bundesstadt wird dort besonders intensiv über den Teuerungsausgleich gestritten. Damit diese Debatten künftig unterbunden werden können, will das Berner Stadtparlament den automatischen Teuerungsausgleich nun in der Personalverordnung festschreiben. Dazu sollen die städtischen Angestellten künftig noch einen Elternurlaub von sechs Wochen bekommen - und auch weiterhin mit 63 Jahren in Rente gehen.

Renten steigen um 30 Franken pro Monat

Apropos Rentnerinnen und Rentner: Der Bundesrat hat bereits entschieden, dass die AHV und IV-Renten um 2,5 Prozent erhöht werden. Die Minimalrenten steigen ab dem 1. Januar 2023 um 30 Franken. Das Parlament will die Teuerung noch stärker berücksichtigen als der Bundesrat. Dafür muss es aber dringlich das Bundesgesetz ändern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen